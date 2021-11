Delegare è un’arte, anche per i responsabili IT. Sette attività da cui partire

Il micromanagement, che porta il leader a gestire tutto e tutti in prima persona, è una caratteristica comune dei CIO. Ma spesso comporta lo spreco di tempo ed energie preziosi in attività che potrebbero essere facilmente gestite da un capo dipartimento o da un altro membro del team IT.

“Saper riconoscere la differenza tra un’attività di livello dirigenziale e una di quotidiana routine richiede una combinazione di competenze”, afferma Adam Landau, CIO della società di assicurazioni Buckle. “La delega delle attività consente al leader di concentrarsi su elementi di priorità più elevata che potrebbero avere un impatto maggiore sull’organizzazione. Rimanere concentrati su attività di maggiore impatto aiuta a preparare l’organizzazione per il successo futuro”.

La delega di compiti forte e decisiva crea anche benefici immediati in termini di prestazioni ed efficienza personali, oltre che di produttività dei collaboratori. Ecco sette attività da cui i leader IT possono partire.

1. Attività non strategiche e a bassa priorità

Essere un CIO efficace richiede la delega di attività che non sono particolarmente critiche o sensibili al tempo. “Questo dà agli altri la possibilità di imparare le basi, mentre voi vi concentrate sulla direzione strategica e sul futuro dell’azienda”, afferma Landau. Esempi di compiti da delegare includono decisioni di routine che i membri del team sono in grado di gestire e incarichi che consentono l’apprendimento e la crescita. “Ogni volta che deleghi un’attività, questa dovrebbe essere definita SMART: specific, measurable, appropriate, reachable, timebound”.

La microgestione, d’altra parte, crea un ambiente stressante, con conseguente abbassamento della qualità del lavoro e del coinvolgimento dei dipendenti. “E’ l’opposto di ciò che un manager vuole ottenere”, osserva Landau, “ed è anche un uso inefficace del tempo di un CIO”.

Invece di gestire i dipendenti in questo modo, è meglio presentare ai team attività che consentono il successo. “Man mano che i leader acquisiscono maggiore fiducia nella capacità di delega ai propri dipendenti, i compiti dovrebbero iniziare ad avvicinarsi ai limiti del loro set di competenze”, suggerisce Landau. “Come leader, dovreste guidarli verso il successo senza gestire ogni decisione che prendono”.

I responsabili IT devono accettare anche il fatto che i dipendenti occasionalmente commettono errori. Tuttavia, gli errori non dovrebbero essere affrontati con una punizione. “Assegnare ai dipendenti compiti da cui possono imparare per avere più successo è una parte fondamentale dell’essere un leader e creare un’organizzazione resiliente”, afferma Landau. “Man mano che i dipendenti imparano, sviluppano più fiducia e possono affrontare maggiori rischi nel processo decisionale”.

2. Configurazione e sviluppo

Troppo spesso, i CIO sentono il bisogno di tornare nella mischia e programmare o configurare le cose. È quasi sempre una cattiva idea. “I leader devono guardare al quadro più ampio e assicurarsi di supportare gli obiettivi aziendali”, afferma Scott Howitt, CIO di McAfee. “Lasciate che il team tecnico faccia il suo lavoro”.

Un leader che è eccessivamente concentrato sul funzionamento interno dell’IT rischia di perdere opportunità di collaborare con altri dirigenti per migliorare i risultati aziendali. “Il leader IT dovrebbe essere visto come un punto di riferimento per sfruttare la tecnologia, non solo chi la implementa”.

Anziché occuparsi di attività di routine a bassa priorità, Howitt suggerisce di coltivare e perfezionare le capacità di gestione essenziali. “Come deve acquisire nuove competenze per stare al passo con la tecnologia, così un leader deve sviluppare nuove competenze per essere efficace. Assicuratevi, per esempio, di affinare anche le vostre capacità di presentazione, finance e comunicazione”.

3. Attività già assegnate a un membro del team IT

I CIO devono riconoscere che la delega delle attività è necessaria per sviluppare capacità di gestione forti e affidabili. “Nessuno, non importa quanto sia produttivo, può fare tutto”, afferma Georgi Peltekov, responsabile tecnico del fornitore di servizi IT Accedia. Quando un leader cerca di assumere compiti già assegnati ad altri, corre il rischio di creare un collo di bottiglia che ostacola il progresso e genera risultati negativi.

I migliori dirigenti IT danno l’esempio. “Il modo migliore per motivare e coinvolgere i membri del team è delegare loro compiti reali ed essenziali, che possono migliorare le loro capacità e aiutarli ad acquisirne di nuove”, suggerisce Peltekov. Utilizzando questo approccio, il leader ha anche più tempo per concentrarsi su processi, attività critiche e iniziative strategiche. “È una situazione vantaggiosa per tutti: il team progredisce, io progredisco e i risultati del progetto superano le aspettative”.

Secondo Peltekov spesso i responsabili IT evitano la delega a causa dell’errata convinzione che il loro team non sarà in grado di gestire l’incarico. “Arrivano ad affermare che i compiti sono veramente urgenti e che non c’è tempo per coinvolgere i membri del team nel processo”, spiega. Anche se questo potrebbe essere vero in alcune situazioni, la riluttanza a delegare può diventare un’abitudine nel tempo. “A lungo termine, il leader IT si ritroverà con un team che dipende in larga misura da lui o da lei per ogni attività”, avverte Peltekov.

4. Attività che migliorano la visibilità e la pianificazione dell’IT

Un CIO dovrebbe sempre delegare un lavoro di alto profilo che migliora le capacità del proprio team. “Delegare un lavoro di questo tipo migliora la comprensione da parte del management del talento che risiede all’interno del team IT e aumenta la probabilità che l’azienda cerchi il suo aiuto”, afferma Ryan Rackley, partner della società di consulenza e ricerca tecnologica globale ISG. “Il leader IT può essere più efficiente quando il suo team è riconosciuto e rispettato al punto da essere contattato direttamente per supporto e insight”. In altre parole, il leader IT è visto meno come un collo di bottiglia e più come il responsabile di un team altamente capace e multifunzionale.

Con la supervisione e la revisione fornite dal CIO, i piani di strategia specifici per i singoli domini IT dovrebbero essere affidati ai responsabili di reparto e ai loro team. “Possono anche essere delegate interazioni regolari con i componenti aziendali, rendendo il collaboratore un delegato e riservando la partecipazione del leader IT per eventi di alto valore”, afferma Rackley.

5. Compiti operativi e ripetibili

I CIO dovrebbero delegare compiti operativi e ripetibili di routine. “Le attività operative, come l’emissione di ticket per l’help desk e l’allocazione dei dispositivi dei dipendenti sono un ottimo punto di partenza”, consiglia Romil Kulshreshtha, direttore IT presso Saviynt. “Le attività ripetibili, come la creazione di server o infrastrutture IT, sono un’altra area da considerare”.

Kulshreshtha afferma che la delega di attività operative e ripetibili consente ai responsabili IT di concentrarsi sulla strategia IT e di portare avanti iniziative aziendali critiche. “I leader che non possono delegare queste responsabilità in modo efficace faranno fatica ad avere successo a lungo termine”.

Il micromanagement spesso porta a un coinvolgimento eccessivo nei processi operativi e lascia poco tempo per “concentrarsi su strategie a lungo termine, gestione delle persone e altre responsabilità che sono fondamentali per il successo della leadership”, spiega Kulshreshtha. Anziché buttarsi a capofitto nelle attività operative, i CIO dovrebbero visualizzare gli indicatori di prestazioni operative e utilizzarli come guide per il successo. “Iniziate esaminando le metriche operative essenziali, come gli SLA per i fornitori di servizi on-premise e cloud, i registri dei ticket dell’help desk nel tempo e gli incidenti IT mensili”, consiglia.

6. Gestione quotidiana dei clienti

I CIO dovrebbero delegare a un collaboratore le responsabilità di gestione del cliente, intervenendo solo quando richiesto da un cliente o per risolvere un problema controverso. “È importante che i leader tengano traccia dei progetti in modo che non perdere di vista ciò che sta accadendo e, allo stesso tempo, riducano al minimo le interazioni quotidiane”, afferma Lynsey Wolf, senior analista delle minacce interne presso il fornitore di piattaforme di cyber-intelligence DTEX.

Delegando le responsabilità quotidiane della gestione dei clienti, i leader IT sono liberi di concentrarsi sulla direzione del progetto e gestire le interazioni con i clienti di alto livello. “Questo aiuta i leader a potenziare i collaboratori nei loro ruoli, a promuovere la fiducia tra i membri del team e a identificare i punti di forza e di debolezza del team”, spiega Wolf.

7. Attività suddivise in compartimenti

Le attività secondarie specifiche e discrete, come l’implementazione di un nuovo server o la creazione di un nuovo strumento per la produttività dei dipendenti, dovrebbero essere affidate a collaboratori qualificati. “Poiché le aziende continuano a esternalizzare e automatizzare molti processi, è importante supportare i membri del team con compiti e responsabilità che consentano loro di crescere ed espandere le proprie competenze”, afferma Lior Gavish, CTO e co-fondatore della startup Monte Carlo.

Lo sviluppo graduale può indirizzare il personale IT verso altre discipline, come DevOps o ingegneria del software. “Nel frattempo, i leader IT dovrebbero concentrarsi su iniziative strategiche più ampie che rendano le loro organizzazioni più sostenibili e scalabili”, raccomanda Gavish. “Questo sarà ancora più importante man mano che le aziende passano ad ambienti di lavoro remoti o ibridi, dove il coordinamento e la pianificazione sono tutto”.