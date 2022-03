Dati e analytics: i trend che domineranno il 2022

L’analisi dei dati è un dominio in costante movimento. All’inizio del 2020, sembrava chiaro che le organizzazioni avrebbero continuato a investire massicciamente negli analytics per supportare le loro trasformazioni digitali e, in tal senso, la pandemia ha agito da enorme forza acceleratrice.

All’inizio sembrava che le organizzazioni volessero concentrarsi su altre priorità urgenti come l’abilitazione di una forza lavoro remota, ma in molti casi hanno invece accelerato l’adozione di dati e la capacità di analisi e di intelligenza artificiale. Nel luglio 2020, uno studio di KPMG ha rilevato che il 67% degli intervistati ha aumentato il ritmo della propria strategia di trasformazione digitale a causa della pandemia, mentre il 63% ha aumentato il proprio budget per la trasformazione digitale.

Le cose non sono rallentate da allora. La società di ricerca Fortune Business Insights prevede che il mercato globale dell’analisi dei big data crescerà fino a 549,7 miliardi di dollari nel 2028, con un CAGR del 13,2% tra il 2021 e il 2028. Ecco tre dei principali trend che caratterizzeranno il 2022 nel segno dei dati e della loro analisi.

Supply chain

La pandemia ha messo a dura prova la supply chain globale. L’anno passato abbiamo visto navi aspettare all’infinito per entrare nei porti, container che si sono accumulati nei centri di distribuzione e, in alcuni casi, anche scaffali vuoti. Per molte organizzazioni, l’analisi della supply chain sta diventando una componente essenziale del fare affari.

“La maggior parte delle organizzazioni si concentra solo su un singolo livello della supply chain: chi sono i fornitori e come ottenere alcuni fornitori alternativi” afferma Doug Laney, Innovation Fellow of Data and Analytics Strategy presso West Monroe. “Penso che sempre più organizzazioni inizieranno a guardare alla visibilità multilivello della supply chain per essere in grado di prevedere gli indici dei prezzi. Non solo i miei fornitori, ma anche i fornitori dei fornitori dei miei fornitori e così via”.

Laney afferma che le organizzazioni possono trovare una grande quantità di dati per ottenere tale visibilità, inclusa la raccolta di dati dal proprio sito Web, il monitoraggio di LinkedIn per il fatturato, i social media per i reclami relativi a prezzi e disponibilità e così via.

Mike Giresi, chief digital officer di Molex, afferma che comprendere la supply chain è attualmente un grosso punto dolente. “La supply chain in questo momento è una sfida enorme su tanti livelli. Stiamo cercando di sfruttare i dati, l’IA e il ML e di fare tutto quello che serve per rendere più profonda ed efficace la comprensione della supply chain”.

Assegnare un valore reale ai dati

“Il più grande successo che ha un Chief Data Officer (CDO) è quando ha effettivamente prodotto o commercializzato i propri dati in qualche modo”, afferma Laney. “E molte aziende stanno cominciando a notarlo”. Gartner ha condotto uno studio sul successo del Chief Data Officer dal quale emerge che i CDO hanno 3,5 volte più probabilità di ottenere successo nel loro ruolo quando portavano a termine iniziative di monetizzazione dei dati, rispetto a solo 1,7 volte quando dimostravano il ROI sui loro investimenti in BI o analisi dei dati.

Gartner ha anche scoperto che le aziende che producono o commercializzano i propri dati sono anche più apprezzate dagli investitori. In effetti, il valore dei dati di un’azienda sta diventando un elemento importante nell’attività di acquisizioni e/o fusioni.

“Abbiamo scoperto che le aziende che trattano i dati come una risorsa hanno un rapporto tra il valore del mercato e il valore contabile che è quasi due volte superiore alla media. E le aziende che vendono prodotti di dati o derivati di dati di qualche tipo hanno un rapporto tra il mercato e il valore contabile di 3 volte”, afferma Laney. “Quindi, c’è qualcosa che gli investitori apprezzano davvero nelle aziende più esperte di dati, basate sui dati o orientate ai dati”.



Nel 2022, le aziende stanno prendendo sul serio l’assegnazione di valore ai propri dati e lo sfruttamento di tale valore per generare entrate. Non si tratta solo di vendere dati; si tratta di capire come inserire i dati in un prodotto o servizio esistente per generare flussi di valore dimostrabili per l’organizzazione.

Alexandre t’Kint, data scientist presso Collibra, e Sarvenaz Rahmati, sviluppatore di automazione presso l’European Centre for Clinical Research Training, hanno recentemente pubblicato un post sul processo che hanno sviluppato per determinare il valore di un prodotto dati di Collibra. Hanno calcolato il costo delle risorse utilizzate dal prodotto (inclusi sviluppo, manutenzione e licenze coinvolte) e le entrate generate dal prodotto per determinarne il valore netto. Il calcolo non è stato semplice, in quanto il prodotto in questione era uno strumento per supportare gli ingegneri di vendita di Collibra piuttosto che uno strumento per generare direttamente ricavi.

T’Kint e Rahmati affermano che il processo può aiutare le organizzazioni a capire quali prodotti di dati porteranno loro il miglior rapporto qualità-prezzo e a valutare se le risorse del team di dati vengono utilizzate in modo efficace.

La sostenibilità è fondamentale

La consapevolezza delle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) era in aumento tra la leadership aziendale già nel 2021 e continuerà a esserlo nel 2022. Paige Morse, esperta di sostenibilità e strategia per le industrie di processo presso Aspen Technology, è entrata a far parte di quella società come direttore del marketing del settore incentrato sulle attività chimiche ed energetiche di AspenTech.

“Questo nuovo ruolo è stato creato con un focus sulla sostenibilità proprio questa estate”, afferma Morse. “Penso che abbiamo visto quanto sia importante la sostenibilità”. AspenTech sta guidando l’utilizzo della simulazione e dei digital twin per la sostenibilità. All’inizio utilizzava la simulazione per aiutare i clienti a esaminare varie opzioni, come modi diversi per affrontare un particolare processo chimico.

Per lo più era un processo incentrato su costi e redditività, ma oggi i clienti sono sempre più interessati all’efficienza. “Misuravamo l’efficienza in dollari o euro, ma ora la stiamo misurando in termini di CO2 evitata, rifiuti non prodotti e materia prima che non si è persa nel processo produttivo”.

Da anni, l’azienda di servizi di produzione Jabil persegue la sua iniziativa Factory of the Future. Jabil gestisce più di 100 stabilimenti in più di 20 Paesi e questa iniziativa cerca di ottimizzare e rendere tali impianti a prova di futuro. May Yap, vicepresidente senior e CIO globale di Jabil, afferma che l’ottimizzazione della fabbrica e la sostenibilità vanno di pari passo.

“Una volta che possiamo digitalizzare qualcosa in fabbrica, possiamo visualizzarlo. E quando riusciamo a visualizzarlo, possiamo pensare a come ottimizzare i processi all’interno della fabbrica”. Tra le altre cose, l’iniziativa utilizza i digital twin per monitorare le operazioni dei siti di Jabil e identificare potenziali rifiuti; a questo punto Jabil cerca di utilizzare quel prodotto di scarto altrove nella fabbrica. Ad esempio, un processo in una fabbrica potrebbe generare vapore di scarto. Con Factory of the Future si utilizza un digital twin per identificare la fonte del vapore di scarto, che può quindi essere catturato e utilizzato per alimentare un altro processo nella fabbrica.