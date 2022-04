Ecco le migliori opzioni DaaS per chi desidera integrare le decisioni basate sui dati o i servizi digitali con dati che non ha a disposizione

Per gestire servizi digitali e prendere decisioni basate sui dati le aziende devono avere a disposizione grandi set di dati. Ma non tutti i bit di dati che potrebbero avvantaggiare un’azienda possono essere prontamente ottenuti, ripuliti e analizzati con mezzi interni. Qui entrano i gioco i fornitori di data as-a-service (DaaS): società che offrono dati a pagamento per uso aziendale.

Chi ha bisogno di rivolgersi a loro? Chiunque abbia un’azienda che ha bisogno di dati per essere affidabile, credibile e disponibile. A volte i dati offerti dai fornitori di DaaS provengono dai loro meccanismi interni o dalle operazioni aziendali. A volte provengono da fonti esterne, spesso aperte, raccolte dal fornitore DaaS per aiutare le aziende a sfruttare le risorse di dati che altrimenti potrebbero non essere in grado di gestire da sole.

Le offerte DaaS si sono evolute per decenni, ma ultimamente gli sviluppatori hanno riconosciuto che un modello cloud, con i suoi prezzi flessibili e basati sull’utilizzo, potrebbe aiutare più facilmente a connettere le aziende con le origini dati che i fornitori cercano di monetizzare. E non si tratta solo della quantità di dati in sé. I fornitori di DaaS possono anche migliorare la qualità dei dati correggendo gli errori o colmando le lacune dei dati che un’organizzazione può raccogliere autonomamente, o fornendo grandi set di dati se ne servono di più. In questo modo, i fornitori DaaS possono migliorare il data warehouse locale incrociandolo con altre fonti accurate.

L’area è in rapida crescita. Alcuni fornitori DaaS enfatizzano la capacità dei loro strumenti di gestire le informazioni, analizzare i dati, creare report e supportare il processo decisionale. Altri spingono i dati stessi, sapendo che avere troppi dati è come essere troppo ricchi o troppo magri. Tutti sono nel mercato per avere maggiori informazioni sui loro concorrenti, i loro clienti, le loro operazioni interne e anche il mondo in generale.

Molti degli strumenti seguono anche l’attuale trend di rendere lo sviluppo più semplice e intelligente. Il low code e le opzioni no code stanno rendendo più facile per chiunque fare clic su alcuni pulsanti e produrre un report o scaricare un foglio di calcolo carico di dati, il tutto senza impostare una serie infinita di riunioni con gli sviluppatori. Le aziende sottolineano anche le loro connessioni con buoni algoritmi di intelligenza artificiale e opzioni di scienza dei dati.

Ecco una serie di opzioni DaaS attualmente disponibili per soddisfare le esigenze aziendali.

Fornitori cloud

Tutte le principali società cloud mantengono una vasta raccolta di set di dati aperti per i propri clienti. In molti casi, i dati sono gratuiti e forniti come incentivo all’utilizzo dei servizi informatici. I dati sono generalmente già convertiti nel formato locale per una facile integrazione con il codice. I set di dati includono molte delle grandi raccolte governative come i dati meteorologici, oltre ad alcune sorprese. Azure Open Datasets, per esempio, includono dati di censimento e dati sulla criminalità, nonché alcuni set di dati incentrati sulla comprensione del cambiamento climatico globale. AWS Open Data include una varietà di dati genomici e Common Crawl, una raccolta di 50 miliardi di pagine web. I Datasets di Google Cloud includono brevetti, informazioni meteorologiche e anche i dati di Google prodotti dal monitoraggio di ricerche e analisi web.

Agenzie di credito

Tre grandi aziende – Experian, TransUnion ed Equifax – tengono traccia di come tutti noi prendiamo e ripaghiamo i prestiti nel tentativo di calcolare i punteggi che misurano quanto ci si può fidare di noi. In passato, i punteggi stessi erano piuttosto misteriosi e nascosti, ma ultimamente le banche e le società di carte di credito stanno condividendo i punteggi direttamente con i clienti nel tentativo di incoraggiare un comportamento migliore.

Le stesse agenzie di credito non si accontentano di lavorare solo con i finanziatori. Equifax, per esempio, vuole affrontare problemi più grandi come la gestione della forza lavoro, le frodi, il furto di identità e il marketing. La conoscenza di quanto guadagnano le persone e di come spendono e rimborsano i prestiti può essere utile per prevedere una serie di domande per settori diversi quali sanitario, automobilistico, manifatturiero e di commercio al dettaglio.

Le agenzie di credito stanno esplorando nuovi modi per fornire risposte. Equifax Ignite, per esempio, è uno strumento basato su cloud che consente di analizzare i dati di Equifax senza che le informazioni personali sensibili lascino i computer di Equifax. Elabora analisi sofisticate sotto diversi livelli di sicurezza e conformità.

Enigma

Monitorare la crescita e lo sviluppo di ogni piccola impresa nel mondo non è facile. Enigma raccoglie informazioni da una varietà di agenzie governative e fonti aperte prima di mescolare i dettagli anonimi a livello di transazione forniti dalle banche di carte di credito e di debito. Se i soldi parlano, capire i flussi di cassa è il modo più veloce per capire la natura di un’impresa.

HIRinfotech

Molte delle informazioni che potreste desiderare sono spesso già disponibili sui siti web. HIRinfotech è specializzata nel trovarle nei database e quindi nell’analizzarle. L’azienda raccoglie dati su prezzi e prodotti in decine di settori come i viaggi e i servizi finanziari. Le aziende possono lavorare direttamente con i dati e i report o crearne di simili utilizzando alcuni degli strumenti di automazione dei processi robotici (RPA) integrati con le informazioni raccolte.

Informatica

I team di marketing che necessitano di informazioni di contatto pulite e aggiornate possono rivolgersi a Informatica per organizzare e aggiornare i propri elenchi di contatti. Il servizio dell’azienda combina verifica e arricchimento. In primo luogo, gli indirizzi e i numeri di telefono vengono ricontrollati con i database di indirizzi e i database del Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO). Quindi Informatica aggiunge dettagli da fonti attendibili di aziende e consumatori per creare un dossier avanzato sui contatti.

Oracle DaaS

Gli esperti di marketing che desiderano una migliore intelligence sulle vendite e opportunità di aprire linee di comunicazione sono gli obiettivi primari del prodotto DaaS di Oracle. Il database DaaS mantiene informazioni aggiornate sui contatti primari e secondari per un’ampia gamma di aziende. Lo strumento importa i nomi e i contatti nuovi e aggiornati nel software aziendale. Se si utilizzano altri strumenti Oracle, come Eloqua, il percorso di importazione è già stato sottoposto a debug.

Precisely

Gli sviluppatori che necessitano di informazioni su luoghi su una mappa e sulle persone che ci vivono possono rivolgersi a Precisely. Le sue API demografiche , per esempio, prendono un indirizzo o una posizione e restituiscono una serie di statistiche aggregate sulle persone e le famiglie all’interno del raggio di ricerca. Le proprietà immobiliari residenziali e commerciali vengono tracciate con l’API Property. Alcune aziende utilizzano i dati per le transazioni immobiliari e la pianificazione dell’ubicazione dei negozi, ma altre utilizzano il database per semplificare il processo di pagamento per la vendita al dettaglio online trovando un indirizzo accurato con la ricerca Typeahead. L’azienda crea anche una connessione di strumenti di elaborazione dati per semplificare lo sviluppo di analisi migliori.

RTI

Il Census Bureau degli Stati Uniti blocca le risposte per 72 anni per proteggere la privacy degli americani e può essere necessario molto tempo da aspettare per eseguire qualsiasi analisi dei dati. RTI ha adottato un approccio diverso. Invece di fornire informazioni personalizzate, ha creato un set di dati sintetici che imita i dati reali in molti modi. Per esempio, se in un set di dati del censimento reale ci sono 58 persone, nel set di dati sintetici ci saranno circa 58 voci, insieme a dettagli inventati che cercano di approssimare i valori reali. Chiunque tenti di analizzare i dati del censimento può eseguire i propri algoritmi senza preoccuparsi dei dati personali. Le risposte potrebbero non essere esattamente le stesse di quelle reali, ma per molte domande le risposte saranno abbastanza vicine. Ed è meglio che aspettare 72 anni.

Snowflake

Le aziende si rivolgono a Snowflake per archiviare e analizzare i propri dati, invece di costruire la propria infrastruttura. L’azienda offre un’opzione scalabile e libera da manutenzione che acquisisce dati strutturati e semi-strutturati e quindi offre una varietà di report standard e servizi di intelligenza artificiale. Il Data Marketplace consente inoltre agli utenti di acquistare e vendere i propri dati per migliorare la qualità delle informazioni. Alcuni dei set di dati in primo piano includono ricerche di mercato di MSCI o S&P Global e dati epidemiologici COVID di Knoema o Starschema. Esiste un’ampia gamma di set di dati per una vasta gamma di argomenti, dagli studi demografici, al marketing, ai media o allo sport, incluso il fantacalcio.

Streetlight Data

Le aziende coinvolte nella pianificazione urbana e nella progettazione di reti di trasporto devono capire cosa stanno facendo i residenti nelle strade cittadine. Streetlight Data li traccia utilizzando tabulati telefonici anonimi e fonti governative per costruire un modello dettagliato di quando le persone hanno bisogno di spostarsi in città. Con Streetlight Data le aziende possono ottenere misurazioni accurate del flusso di persone senza dover costruire le proprie reti di sensori. Il servizio è attivo negli Stati Uniti.

Synthesis AI

In genere, le aziende DaaS raccolgono informazioni reali sul mondo. Synthesis AI, tuttavia, crea i suoi dati utilizzando modelli 3D e tecniche CGI che alimentano i videogiochi e i film d’azione di Hollywood. Se un’azienda deve allenare le routine di visione artificiale, magari per costruire un’auto autonoma, può trovare tutti i casi di prova di cui ha bisogno. Forse l’algoritmo ha bisogno di testare una strada piena di pedoni ubriachi? O una scena al crepuscolo subito dopo l’uscita del pubblico da un teatro? O l’aziende deve occuparsi delle questioni etiche legate al lavoro con le riprese video di bambini nella vita reale? I dati sintetici generati da Synthesis AI sono più veloci e completi di qualsiasi cosa si possa generare con una troupe cinematografica.