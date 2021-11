Da Cloudability a VMWare: i 13 migliori strumenti di gestione del cloud

Con sempre più aziende che si rivolgono al cloud, tenere traccia di istanze, risorse, costi e flussi di lavoro diventa sempre più impegnativo. Questi 13 strumenti per la gestione del cloud possono rivelarsi fondamentali per avere tutto sotto controllo.

Non molto tempo fa, nessuno aveva bisogno di un software di gestione del cloud. Le applicazioni web erano piccole e funzionalmente molto semplici. Potevano essere eseguite su alcuni server, anche se quando i carichi raggiungevano il picco e la reattività diminuiva bisognava iniziare a preoccuparsi.

Quei giorni però sono ormai lontani. I team di sviluppo forniscono montagne di dati in ambienti visivamente ricchi e facili da usare. Le architetture di microservizi consentono di risolvere più problemi e rispondere a più clic, il tutto scalando rapidamente con lo spostamento dei carichi. L’unico effetto collaterale è che ora ci sono dozzine, centinaia o forse migliaia di macchine con cui destreggiarsi per far funzionare tutto.

Il software di gestione del cloud semplifica questa sfida monitorando le macchine e venendo in aiuto degli sviluppatori. Le persone giuste nei team giusti possono distribuire il loro codice, e solo il loro codice, senza problemi, perché gli strumenti di gestione del cloud controllano la pipeline di integrazione continua e applicano regole di sicurezza e policy.

ADV Il perimetro aziendale oggi passa dalla casa dei dipendenti HP Wolf Security - Metà dei dipendenti usa il PC anche per scopi personali e il 30% lascia che venga utilizzato da altri famigliari. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto? LEGGI TUTTO >> Metà dei dipendenti usa il PC anchee il 30% lascia che venga utilizzato da. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto?

I fornitori di cloud offrono oggi una proposta ampia e ben amalgamata di app Web per l’utilizzo delle loro macchine. Le interfacce web di base vanno bene se volete solo avviare un’istanza e del codice. I piccoli team che si attengono a un solo cloud possono probabilmente cavarsela con questo tipo di soluzioni, ma quando i team diventano più grandi al punto in cui non tutti si conoscono per nome, è più difficile fare affidamento solo su un’interfaccia di amministrazione stock.

Il software di gestione del cloud fa davvero la differenza quando si ha a che fare con più cloud. Forse volete creare un ambiente ibrido che sfrutti le macchine stock anche nel vostro data center. Oppure volete distribuire il carico su più cloud da più fornitori per sicurezza e protezione. Forse volete essere in grado di spostare il vostro codice sulle macchine più economiche in modo da mantenere i costi in linea con il budget. Il software di gestione del cloud è progettato per aiutare a far fronte a questi obiettivi.

Di seguito riportiamo un elenco alfabetico delle migliori opzioni di gestione cloud disponibili oggi. Sono tool progettati per aiutarvi con tutte le sfide burocratiche dell’esecuzione del codice nel cloud, in modo da poter sbloccare la potenza di una grande raccolta di macchine che, a loro volta, sbloccano la potenza dei dati per la vostra azienda.

Apptio ha creato la sua piattaforma Cloudability per aiutare i team di sviluppo, contabilità e operazioni a lavorare insieme. Ai team vengono assegnati dei budget e Cloudability tiene traccia di quanto le risorse sono allocate a ciascuno di essi. Le dashboard si concentrano sul consumo di risorse per aiutare a gestire l’acquisto di istanze riservate e la gestione del carico di lavoro. Questo tool è integrato con altri strumenti di flusso di lavoro come Jira, Datadog e PagerDuty per garantire che tutte le decisioni possano essere supportate dai dati di Cloudability.

La dashboard centrale di CloudBolt riunisce il controllo per l’accesso, i costi e la distribuzione per cloud ibridi e cluster Kubernetes. Uno dei temi principali è l’enfasi sul “self-service” per gli sviluppatori e il personale IT, consentendo loro di verificare, configurare e avviare istanze senza attendere l’approvazione in più passaggi. Lo strumento tiene traccia dei consumi durante l’applicazione delle regole. I manager possono tenere traccia sia delle azioni delle macchine, sia dei costi attraverso una raccolta di report e dashboard.

La piattaforma CMx di CloudCheckr ottimizza la sicurezza e l’allocazione delle risorse per i principali cloud. Segue tutte le istanze, monitorando i loro carichi e cercando anomalie e opportunità per risparmiare denaro. A volte può risolvere i problemi automaticamente con script progettati per istanze di dimensioni corrette o collegare errori di configurazione comuni. Le esigenze a lungo termine possono aiutare a prevedere la domanda futura, aprendo opportunità per ciò che CloudCheckr chiama “arbitraggio degli acquisti”. Questo tool è inoltre integrato con il software di fatturazione, semplificando così il processo di fatturazione per le organizzazioni che devono allocare i costi ai clienti.

La piattaforma CloudSphere, nata dalla fusione con HyperGrid, offre visualizzazioni interattive di tutte le risorse informatiche che cataloga e tiene traccia, spesso dopo averle scoperte automaticamente. Ciò include le istanze non elaborate e le applicazioni in esecuzione su di esse. Il sistema di reportistica è unito a un livello di governance che aiuta a mitigare l'”espansione eccessiva degli accessi” con una raccolta di funzionalità per il monitoraggio e l’abilitazione degli utenti tramite il loro ruolo. Questa sorta di “posizione di sicurezza” può ridurre il rischio di perdite ed errori.

La piattaforma Snow Commander vuole ridurre al minimo i costi garantendo che tutte le risorse siano distribuite su hardware di dimensioni adeguate. Sebbene gran parte degli strumenti sia progettata per semplificare le distribuzioni di routine con l’approvazione automatizzata, il portale on-demand consente agli sviluppatori anche di creare istanze fornite con una stima dinamica di quanto costerà quella macchina nel tempo. Il giusto dimensionamento delle macchine è un obiettivo principale e lo strumento genera report di macchine in overprovisioning che possono essere eliminate. Snow Commander unisce efficacemente il contenimento dei costi con la governance del cloud per consentire a un gruppo di gestire la propria collezione in rapida crescita di cluster, pod e istanze.

Il prodotto principale di Flexera, Flexera One, è una grande suite di strumenti che unisce la gestione dei costi con il monitoraggio dell’inventario cloud e la gestione delle risorse. Lo strumento mappa automaticamente la vostra collezione di macchine cloud, identificando sovrapposizioni ad alto costo che possono portare a importanti risparmi. Il report offre una raccolta di grafici progettati per contrassegnare pacchetti software costosi o risorse informatiche sottoutilizzate. Diversi utenti segnalano di aver trovato, grazie a questo tool, database sconosciuti e licenze inutilizzate nella loro raccolta di istanze cloud e container.

Con Morpheus le macchine cloud private e pubbliche si inseriscono sotto un unico grande ombrello. Questo strumento controlla l’accesso, l’implementazione e il dimensionamento da un’unica console progettata per orchestrare singole istanze o cluster Kubernetes in esecuzione localmente sul proprio hypervisor o su uno dei principali cloud pubblici. Le attività ripetitive possono essere automatizzate o attivate da pipeline di build di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD) per semplificare gran parte della gestione relativa alla distribuzione e alla scalabilità. Parte di questa automazione è, essa stessa, automatizzata. Se Morpheus fornisce un’istanza, continua automaticamente a controllarla per vedere che sia in esecuzione. Ci sono anche integrazioni più profonde con altri strumenti di gestione del cloud come Terraform o Ansible.

L’approccio di Scalr alla gestione del cloud è strettamente integrato con le pipeline di compilazione per semplificare la trasformazione del codice in app distribuite. I suoi strumenti uniscono i principali sistemi di controllo delle versioni ai principali cloud con un modello di gestione progettato per semplificare il riutilizzo dei moduli e le politiche di distribuzione. Il framework delle policy è costruito per essere aperto e indipendente dal fornitore, in modo da fungere da backup per prevenire problemi di configurazione comuni. Il livello di sicurezza separa le attività di base dall’accesso alle chiavi cloud per prevenire perdite.

ServiceNow offre una raccolta di strumenti integrati per la gestione di servizi di dati, operazioni IT e risorse IT. GI tool funzionano sia come tracker automatizzati e semiautomatici per tutte le varie macchine cloud, sia come sistema di ticketing per le attività di monitoraggio. Lo strumento AIOps di ServiceNow può offrire previsioni sulle prestazioni che possono aiutare a segnalare e alleviare i colli di bottiglia e altri punti deboli. Chi ha flussi di lavoro complessi può anche distribuire app personalizzate che sfruttano la piattaforma Now.

SUSE potrebbe essere nota per aver creato una popolare distribuzione open source di Linux, ma ultimamente ha spinto sul mercato Rancher, uno strumento per destreggiarsi tra tutti i pod Kubernetes che eseguono container. Rancher consolida la manutenzione dei pod in esecuzione e tiene regolarmente traccia e report del loro stato di salute. Lo strumento è disponibile come open source o come versione hosted a pagamento che offre supporto e formazione.

Chiunque preferisca creare istruzioni testuali per la configurazione del cloud apprezzerà l’approccio di Terraform, che chiama questo approccio “infrastruttura come codice”. L’architettura alla base di ciò è progettata e aggiornata proprio come il codice e quindi Terraform trasforma queste istruzioni in macchine in esecuzione. Gli stessi editor, flussi di lavoro e processi di gestione delle modifiche che alimentano lo sviluppo di app funzionano anche per la distribuzione. Il core è open source, ma Terraform offre anche una versione Enterprise che funziona nel suo cloud.

Alcuni strumenti di gestione del cloud si concentrano su istanze grezze, ma Turbonomic, ora di proprietà di IBM, punta a livello di applicazione o API, che può essere utile se più API o applicazioni sono in esecuzione sulla stessa macchina. Il sistema può monitorare container, pod Kubernetes, livelli di archiviazione e altro, sia nel cloud che nell’hardware locale. L’analisi tiene traccia delle risorse, delle loro prestazioni e, forse ancora più importante, delle relazioni tra di esse, essenziali per segnalare colli di bottiglia o API difettose. L’interfaccia utente e il framework di reporting nella Versione 8 (la più recente) offrono una nuova visione per tenere traccia delle prestazioni delle varie API e applicazioni.

VMware offre un’ampia varietà di strumenti per destreggiarsi tra container e immagini virtuali in esecuzione su più cloud. vRealize Cloud Management, ad esempio, gestisce gran parte delle sfide di distribuzione e configurazione. Si coordina con alcune delle basi VMware in esecuzione sui principali cloud, nonché con altri strumenti come Tanzu, progettato per ottimizzare la distribuzione dei container. Della gestione finanziaria, della sicurezza e delle operazioni si occupa invece CloudHealth, una suite di prodotti per il monitoraggio delle istanze cloud. questi tool sono destinati sia ai quattro principali cloud (OCI, GCP, AWS e Azure), sia ai cloud ibridi creati da combinazioni di questi e dalle vostre risorse locali.