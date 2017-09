“Nelle aziende l’innovazione tecnologica tocca da vicino la componente più importante di ogni processo di cambiamento: le persone. La trasformazione digitale non può quindi prescindere dalla cultura, dall’organizzazione e dal coinvolgimento dei dipendenti che guardano con fiducia al Digital Workplace”.

Queste le parole di Javier Diez-Aguirre, Vice President, Corporate Marketing, Ricoh Europe, a margine di un nuovo studio che Ricoh ha realizzato ad agosto 2017 coinvolgendo 3.600 dipendenti di aziende di 23 Paesi tra cui l’Italia.

L’81% degli intervistati afferma che le nuove tecnologie, come ad esempio l’automazione e l’intelligenza artificiale, stanno trasformando il modo di lavorare. I dipendenti sono convinti che, per il buon esito di un progetto, sia necessario mettere le persone al centro dell’attenzione e considerare gli aspetti culturali. Questo vale anche per il Digital Workplace, un ambito verso il quale i dipendenti europei mostrano grande ottimismo e fiducia.

Lo studio ha identificato tre aspetti che le aziende dovrebbero prendere in considerazione nei progetti di trasformazione digitale.

Ascolta i dipendenti

Le tecnologie portano a profondi cambiamenti modificando lo status quo. Le persone dovrebbero essere incoraggiate a condividere idee e proposte su come si possa lavorare in modo più smart. I dipendenti vorrebbero che la propria azienda diventasse più agile e flessibile grazie alla trasformazione digitale, mentre pensano (71% del campione) che l’unico interesse del top management riguardi la riduzione dei costi.

Un modo per ascoltare le esigenze e i suggerimenti dei dipendenti può essere quello di aprire un blog o un forum aziendale che faciliti il dialogo e di conseguenza l’adozione di tecnologie davvero utili a migliorare le attività quotidiane.

Presta attenzione a cosa succede intorno a te

Le aziende, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, dovrebbero analizzare in che modo i market leader stanno utilizzando le tecnologie per migliorare il business. Comprendere le strategie, come anche il ruolo della cultura digitale, può aiutare a compiere i primi passi nella Digital Transformation.

Quasi la metà del campione della ricerca (45%) afferma di essere interessato a lavorare in aziende competitor che utilizzano tecnologie innovative e una percentuale simile (46%) si chiede se le tecnologie messe a disposizione dalla propria azienda aumentino davvero la produttività. Le aziende non possono permettersi di perdere i migliori talenti solo perché non riescono a introdurre le tecnologie di cui necessitano.

Ricordati che la pratica è meglio della teoria

Solo il 27% dei dipendenti coinvolti nello studio è soddisfatto della formazione tecnologica che riceve dalla propria azienda. Il risultato è che la maggioranza delle persone ha difficoltà a utilizzare le nuove tecnologie e a trarne vantaggio. La teoria, ovviamente, non è sufficiente ed è importante organizzare demo pratiche e workshop, chiedendo al fornitore IT di supportare queste attività.