Cresce l’investimento dei Governi in IoT: nel 2022 spesa per 21 miliardi di dollari

Secondo Gartner, a livello globale i Governi spenderanno 21 miliardi di dollari nel 2022 in applicazioni IoT. Il 50% della spesa sarà focalizzato in apparecchiature di sorveglianza nei luoghi pubblici

Il mercato delle applicazioni ‘Internet of Things (IoT) destinate a uso governativo ammonterà a 21,3 miliardi di dollari nel 2022. Si tratta di un aumento del 22% rispetto a un totale previsto di 17,5 miliardi di dollari nel 2021, secondo la società di ricerca Gartner.

“I Governi locali utilizzano sempre più la tecnologia IoT per controllare in modo più efficace le proprie infrastrutture e risorse e migliorare la sicurezza e gli ambienti di vita dei cittadini, incluso il monitoraggio della diffusione del virus COVID-19 e del rispetto della quarantena”, afferma Kay Sharpington, analista di Gartner. “Inoltre, il calo dei costi dei dispositivi contribuisce alla fattibilità finanziaria di progetti che utilizzano telecamere di sorveglianza esterne e sitemi di monitoraggio delle città”.

A livello globale, oltre il 50% della spesa pubblica per endpoint e servizi di comunicazione sarà destinata alla sorveglianza esterna per migliorare l’ambiente e la sicurezza pubblica.

“Nel corso dell’ultimo anno l’impiego delle telecamere è stato al controllo del distanziamento sociale e all’uso della maschera per gestire la pandemia COVID-19, oltre a un maggiore utilizzo in applicazioni contactless, come la gestione dei parcheggi”, sottolinea Sharpington. “La loro adozione continuerà ad aumentare a un ritmo diverso tra le regioni poiché le normative sulla privacy dei dati variano tra i Paesi. Per esempio, il governo cinese non ha le stesse restrizioni sulla privacy dei cittadini tipiche dell’Europa occidentale e del Nord America, quindi darà un contributo chiave alla crescita, utilizzando telecamere che sfruttano tecniche avanzate di riconoscimento delle immagini e analisi video”.

Poiché il 5G è adatto alle applicazioni video grazie al suo elevato throughput di dati, Gartner stima che, nel corso del 2022, le telecamere di sorveglianza esterne rappresenteranno oltre il 75% delle connessioni 5G pubbliche.

Inoltre, Gartner stima che il 39% degli endpoint governativi globali verrà datato di un’interfaccia LPWA (Low Power Wide Area) nel 2022, rispetto al 26% del 2020. Le tecnologie LPWA offrono connettività WAN e mobile a prezzi notevolmente inferiori rispetto alle tradizionali reti cellulari machine-to-machine (M2M). Le reti LPWA continueranno a sostituire le tecnologie di rete esistenti per la misurazione e il monitoraggio dell’illuminazione stradale e creeranno nuove soluzioni IoT per parcheggi, gestione dei rifiuti, gestione del traffico stradale e molte altre applicazioni.