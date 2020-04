Cosa ci ha insegnato il coronavirus sulla trasformazione?

Diventare virtuali al 100% è un grosso fattore di disturbo per il modo in cui facciamo affari, il modo in cui impariamo e il modo in cui viviamo, ma il coronavirus ci sta anche spingendo verso un uso della tecnologia dai risvolti utili e positivi.

Quando accadono cose brutte, si fa fatica a trovare un aspetto positivo. Il coronavirus sta sconvolgendo la nostra vita in molti modi, non ultimo dei quali la costrizione per milioni di persone in tutto il mondo a rimanere a casa per appiattire la curva dei contagi e dei morti. Ma sta anche aumentando l’adozione della tecnologia per ogni individuo e settore a livello globale.

Mi aspetto che questo cambiamento abbia un impatto duraturo, creando nuovi canali per la collaborazione, aumentando la produttività e fornendo l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Passare al virtuale significa sfruttare la potenza della tecnologia, causando una trasformazione digitale che sta cambiando il mondo in meglio.

Mentre gli uffici si affrettano a fornire ai dipendenti le tecnologie per lavorare da casa, i manager che hanno resistito al lavoro a distanza stanno scoprendo quanto si sbagliassero. Le soluzioni tecnologiche stanno offrendo nuove opportunità per connettersi virtualmente e scambiare idee. E lavorare da casa infonde un elemento umano, introducendo familiari, animali domestici e hobby ai colleghi e mostrando alle famiglie cosa succede al lavoro. La tecnologia sta abbattendo i confini che separano la famiglia dal commercio, spostando l’attenzione dalla gestione del personale alla realizzazione dei risultati.

Solitamente questo passaggio durerebbe anni, lasciando ai lavoratori e alle aziende il tempo di adattarsi. Con le aziende che sono però costrette a diventare “virtuali” quasi dal giorno alla notte, possono essere utili alcuni suggerimenti per aiutare in questa difficile transizione.

Comunicare in modo chiaro a tutti i dipendenti. Ridurre lo stress dall’incertezza e la paura di diventare obsoleti spiegando come i loro ruoli cambieranno.

Fornire formazione su come utilizzare la tecnologia in modo efficace.

Aggiornare policy e procedure.

Incoraggiare le videoconferenze.

Fornire pause tra le riunioni (o pianificare le chiamate per 45 minuti).

Trovare il tempo per divertirsi. Programmate pause caffè virtuali o sessioni di meditazione.

Il passaggio a un ambiente di lavoro virtuale riscrive tutte le regole. Alcuni settori stanno trovando modi innovativi per connettersi con i clienti. Ad esempio, l’industria del fitness ha apportato notevoli modifiche, passando alle opzioni di streaming. E poiché le palestre sono piccole comunità chiuse, i clienti in transizione che lavoravano da casa per esercitare a casa hanno avuto successo.

Per gli insegnanti, diventare virtuali è un’impresa enorme, a causa del numero di studenti e scuole, ognuno operante in modo diverso. Gli insegnanti e gli studenti devono sviluppare un nuovo modello di coinvolgimento perché sostituire libri e interrogazioni con l’e-learning è qualcosa di più che convertire i piani di lezione in PowerPoint. Gli educatori stanno imparando come usare la tecnologia e stanno trovando nuovi modi per connettersi in remoto con i loro studenti e colleghi. Le scuole devono fornire agli studenti accesso a Internet ad alta velocità e computer.

Diventare virtuale al 100% è inoltre un grosso fattore di disturbo per il modo in cui facciamo affari, impariamo e viviamo, ma ci sta spingendo in avanti per utilizzare la tecnologia disponibile. I risultati sono sorprendentemente positivi:

Collegare il lavoro con la famiglia ha contribuito a creare un equilibrio dei ruoli, riducendo gli stereotipi. La donna può dare priorità sia alla famiglia che alla carriera.

Aumentare il tempo trascorso in famiglia

Offrire eLearning innovativo che abbina i contenuti allo stile di apprendimento di tutti e una gamification che rende l'apprendimento divertente.

Aumentare l’accesso a un pool di candidati più ampio aiuta le persone in cerca di lavoro e le aziende. Le aziende possono risparmiare sul costo degli immobili e concentrare i propri investimenti su prodotti/servizi.

Dipendenti remoti più felici e più produttivi del 20% rispetto alle loro controparti in ufficio. Possono strutturare le loro giornate in modo da avere più tempo per loro stessi e per il loro benessere personale.

Il nostro mondo si è ribaltato in risposta alla pandemia, cambiando comportamento per mantenere le distanze sociali e spingendoci in un mondo semplificato dalla tecnologia. I benefici, sia a livello personale che professionale, sono profondi e ci consentono di essere più produttivi, connessi ed equilibrati. Questi tempi senza precedenti sono impegnativi, ma lavorare insieme in modo creativo e innovativo potrebbe rivelarsi molto più utile e positivo di quanto si possa credere.