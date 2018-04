Il data scientist è uno dei lavori emergenti nel panorama dell’IT. Secondo Glassdoor è il miglior lavoro che si possa fare, mentre l’Harvard Business Review lo ha definito il lavoro più sexy del 21° secolo. Se state cercando di entrare in questo campo, o se volete distinguervi dalla concorrenza, è fondamentale investire nella formazione.

La scienza dei dati è importante in diversi settori, ma le competenze richieste dai selezionatori variano da azienda a azienda. Le certificazioni sono un ottimo modo per aggiornare le proprie competenze e svilupparne di nuove, in particolare quelle difficili da trovare nel settore desiderato. Poter dimostrare le proprie capacità attraverso una certificazione fa sì che i reclutatori e i responsabili delle assunzioni sappiano cosa potete offrire all’azienda.

Qui di seguito vi proponiamo una selezione di corsi e certificazioni per diventare data scientist. I livelli di difficoltà variano: alcuni corsi sono rivolti a neolaureati con poche esperienze lavorative, altri sono adatti a professionisti IT che hanno già una significativa esperienza professionale. Sono tutti online, quindi possono essere seguiti da chiunque sia interessato, compatibilmente la propria disponibilità di tempo e i propri obiettivi.

I corsi sono elencati in ordine alfabetico, in base alla società che li offre.

1. Cloudera Certified Associate (CCA) – Data Analyst

L’esame CCA certifica le conoscenze fondamentali richieste a sviluppatori, analisti di dati, amministratori di database, esperti di business intelligence. Il superamento di un esame CCA e il conseguimento della certificazione permette di dimostrare all’attuale o potenziale datore di lavoro di possedere le competenze di base richieste per diventare un data scientist. È anche un ottimo punto di partenza per chi è all’inizio della propria carriera e non può ancora vantare importanti esperienze lavorative.

Costo: 295 dollari per esame

Validità: l’iscrizione è valida per due anni

2. Cloudera Certified Professional: CCP Data Engineer

Una volta conseguita la certificazione CCA è possibile proseguire con i test CCP, che Cloudera descrive come una delle certificazioni più rigorose ed esigenti “basate sulle prestazioni”. Chi desidera conseguire un CCP deve dimostrare di avere “un’ampia esperienza nello sviluppo di soluzioni di data engineering”, così come un “alto livello di padronanza” delle competenze base di data science.

Costo: 600 per tentativo – ogni tentativo comprende tre esami

Validità: l’iscrizione è valida per tre anni

3. DataCamp

I corsi di DataCamp sono rivolti a professionisti IT che lavorano nei settori tecnologia, finanza e sanità. Tuttavia, il programma di DataCamp è utile a chiunque sia interessato alla scienza dei dati. Oltre ad acquisire competenze, attraverso i corsi gli studenti possono esercitarsi e applicare le conoscenze apprese a problemi del mondo reale attraverso progetti pratici.

Costo: gratuito con accesso limitato, 29 dollari al mese con una sottoscrizione mensile, 25 dollari al mese con una sottoscrizione annuale

Validità: mensile o annuale, in base al piano sottoscritto

4. Dataquest

Dataquest si basa sull’insegnamento attraverso “sfide interattive” tra gli studenti, anziché lezioni tradizionali. Questo metodo permette di programmare e lavorare con i dati, ricevendo feedback mentre si procede. E’ possibile scegliere tra i percorsi di preparazione per Data Scientist, Data Engineer o Data Analyst, ognuno dei quali promette agli studenti che otterranno le competenze necessarie per intraprendere una carriera nei dati.

Costo: gratuito con accesso limitato, 29 dollari al mese per un account basic, 49 dollari al mese per un account premium

Validità: mensile o annuale, in base al piano sottoscritto

5. Dell EMC Proven Professional

Dell EMC offre un ampio portfolio di certificazioni che viene descritto come “il miglior programma di certificazione e formazione nel settore dell’information management e dello storage delle informazioni”. Una volta superato l’esame si ottiene la certificazione “Proven”. Il percorso di certificazione in data science offre sia un livello base sia un livello specialistico più avanzato.

Costo: 200 dollari per esame

Validità: l’iscrizione è valida per due anni

6. IBM Applied AI with DeepLearning

Il corso fa parte dell’IBM Advanced Data Science Certificate ed è offerto tramite Coursera. E’ rivolto a chi ha già competenze in programmazione, preferibilmente in Python, ma per accedere vengono accettati anche altri linguaggi di programmazione. Tra i requisiti consigliati ci sono competenze matematiche, specialmente in algebra lineare, ma il corso promette di trattare tali argomenti entro la prima settimana.

Costo: 79 dollari

Durata prevista per la preparazione: 4 settimane, 4-6 ore di studio a settimana

Validità: il corso non ha data di scadenza

7. Microsoft Certified Solutions Expert

Le certificazioni MCSE coprono una vasta gamma di specializzazioni e competenze IT, inclusa la scienza dei dati. Per le certificazioni in data science Microsoft offre due corsi, uno focalizzato sulle applicazioni aziendali e uno focalizzato sulla gestione e l’analisi dei dati. Ogni corso richiede come prerequisito una certificazione nell’ambito del programma MCSE, quindi è necessario verificare di avere i titoli necessari prima di iscriversi.

Costo: 165 euro per esame per tentativo

Validità: l’iscrizione è valida per tre anni

8. Microsoft Professional Program in Data Science

Il percorso Professional Program in Data Science si concentra su otto competenze specifiche: T-SQL, Microsoft Excel, PowerBI, Python, R, Azure Machine Learning, HDInsight e Spark. Microsoft afferma che ci sono oltre 1,5 milioni di posizioni aperte per candidati con queste competenze. Le lezioni di preparazione sono disponibili on demand e possono essere seguite nell’ordine preferito.

Costo: è necessario acquistare credit attraverso EdX; alcuni materiali sono gratuiti

Durata prevista: 6 settimane, con un impegno suggerito di 2/4 ore a settimana

Validità: nessuna scadenza

9. SAS Academy for Data Science

SAS Academy for Data Science comprende due programmi: uno focalizzato sui big data e uno sull’analisi dei dati. E’ disponibile anche un percorso unificato, che include sia i big data che l’analisi dei dati. Tutti e tre i percorsi rappresentano un ottimo modo per ottenere visibilità ed esperienza utilizzando gli strumenti di data science attraverso l’apprendimento pratico, la formazione, i casi di studio e l’accesso alla community SAS.

In alcuni Paesi è possibile frequentare i corsi di persona; questa opzione non è attualmente disponibile in Italia, ma la società prevede di ampliare l’offerta in altre nazioni nel corso del 2018.

Costo: i singoli corsi costano 2.750 euro per licenza annuale, il percorso unificato costa 5.400 euro per licenza annuale

Validità: le credenziali non scadono, ma gli esami previsti dal percorso potrebbero subire modifiche in base al variare dei software

10. Springboard Introduction to Data Science

Il corso di introduzione alla scienza dei dati di Springboard copre tutti gli argomenti fondamentali per iniziare una carriera come data scientist. Si focalizza su programmazione R, statistica, organizzazione dei set di dati, decisioni basate sui dati, comunicazione dei risultati con le parti interessate e anche orientamento professionale. Il completamento del corso e la conseguente certificazione offre un portfolio che aiuta a trovare lavoro in aziende o come freelance.

Costo: 499 dollari al mese

Durata prevista: da 2 a 4 mesi

Validità: non ha scadenza