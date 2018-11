Verizon: sei consigli per una trasformazione digitale più vicina

Le sfide da superare per intraprendere iniziative digitali in azienda sono molte e difficili e Verizon propone sei suggerimenti per avvicinarsi al meglio alla trasformazione digitale.

Poche settimane fa alcuni fortunati cittadini residenti a Houston, Indianapolis, Los Angeles e Sacramento (i primi al mondo in assoluto) si sono connessi a una rete internet 5G. Un avvenimento entusiasmante da molti punti di vista e se pensiamo cosa potrà succedere quando l’intelligenza artificiale e la IoT si aggiungeranno al 5G, non possiamo non immaginarci una trasformazione digitale all’ennesima potenza.

Potrà suonare scontato, ma l’aumento della velocità delle reti e il progresso della tecnologia, insieme all’irrefrenabile sete di dati, stanno rivoluzionando tutti i settori, da quello sanitario alla telematica. Stanno rivoluzionando il nostro modo di andare in banca, di interagire con i brand che ci piacciono di più, e in generale il nostro rapporto con i servizi di ogni tipo.

Due anni fa, IDC ha svolto un sondaggio su 603 stakeholder del settore digitale indagandone l’atteggiamento verso la trasformazione digitale e il ruolo della rete. Secondo i risultati, entro la fine del 2017 circa il 60% delle aziende avrebbe trovato nella digital transformation un punto focale della propria strategia corporate. Quest’anno la ricerca di IDC Digital Transformation: Discover the Right Path to Avoid Hype and Disappointment ha interrogato invece 219 responsabili riguardo le sfide da superare per intraprendere iniziative digitali e gli insegnamenti da trarre dalle figure che, ai vertici, riescono ad ottenere quei risultati.

Il fatto che il 70% dei responsabili creda che le funzionalità di rete siano alla base delle iniziative legate alla digital transformation non è una novità. Tuttavia, sono tre gli aspetti principali che balzano all’occhio. Il primo è che i responsabili convinti che le funzionalità di rete siano essenziali per il progresso digitale sono aumentati del 20%. Il secondo è che i CIO che hanno impegnato risorse per attivare strategie digitali trovano però difficile attuarle e, ancor peggio, non vedono nemmeno i vantaggi di questo investimento. Lo studio continua sottolineando che, addirittura entro il 2019, le aziende che hanno raggiunto una maturità digitale vedranno arrivare almeno il 45% del proprio fatturato da attività commerciali collegate al digitale.

SAP è un esempio calzante di azienda che sta sfruttando appieno il potere delle reti per offrire un’experience di alto livello ai dipendenti e ai clienti in tutto il mondo. L’azienda ha deciso di consolidare la gestione del proprio ambiente di rete globale attraverso tecnologie di rete di ultima generazione, inclusa la tecnologia software-defined networking; l’obiettivo è incorporare resilienza e scalabilità, il tutto consentendo al personale di dedicarsi maggiormente ai clienti, perché sgravato da altri carichi di lavoro.

L’esempio più azzeccato per spiegare questa scelta è il paragone tra l’applicazione di una rete e la ristrutturazione di una casa. Se si è deciso di risparmiare, utilizzando materiali scadenti, questa mancanza verrà a galla, e nel momento peggiore. Una volta interiorizzate queste informazioni, è necessario ricordare che esiste un nesso tangibile tra la leadership digitale e la leadership di rete. Da questo principio si possono trarre insegnamenti in materia di organizzazione, investimenti e tecnologia e scelta dei partner, per tutte le organizzazioni coinvolte nel digital transformation journey.

Di fronte a questo scenario tanto affascinate quanto complesso, Vickie Lonker, Vice President, Global Products and Solutions di Verizon Enterprise Solutions, ha voluto proporre sei suggerimenti chiave per i leader del settore digitale: