Come rendere efficace l’autovalutazione delle prestazioni

L'autovalutazione è fondamentale per il successo professionale a lungo termine. Ecco come esaminare le proprie prestazioni, determinare i progressi fatti e gettare le basi per migliori prospettive di carriera

La maggior parte delle aziende, in particolare quelle più grandi, ha un processo di valutazione annuale o semestrale delle prestazioni di collaboratori e manager. Affrontato nel modo giusto è un’occasione per migliorare la propria carriera a medio e lungo termine. Permette di valutare le proprie prestazioni, determinare i progressi fatti e gettare le basi per un migliore percorso professionale, secondo gli esperti.

“L’autovalutazione è fondamentale per il proprio successo a lungo termine”, afferma Victor Janulaitis, fondatore e CEO della società di consulenza HR Janco Associates. “Se non abbiamo un piano, non arriveremo a un obiettivo. Le cose non accadono per caso”.

Il processo di valutazione si è evoluto negli ultimi anni. “Non è più una conversazione a senso unico guidata da un superiore, come era in passato”, afferma Samantha Lawrence, senior vice president of people strategy del sito Hired. “Molte aziende hanno eliminato le scale di valutazione che mettono sotto stress sia i dipendenti che i manager”.

L’autovalutazione aiuta a vedere le aree in cui migliorare, mettere sul tavolo un aumento o un bonus, ottenere un programma di lavoro più flessibile. “È importante difendere se stessi”, afferma Megan Slabinski, presidente della società di ricerca IT Robert Half, “ma poche persone si prendono il tempo per raccogliere i dati e le informazioni di cui hanno bisogno per una valutazione di successo”.

1. Tenete traccia dei progressi

È probabile che una valutazione si concluda con nuovi obiettivi specifici per il semestre/anno successivo. Se avete raggiunto o superato gli obiettivi stabiliti nella precedente valutazione, assicuratevi di aver memorizzato in un file i risultati raggiunti. Questo include i progressi rispetto agli obiettivi, ma anche qualsiasi ringraziamento o elogio ricevuto da clienti, collaboratori o altri manager per aver fatto particolarmente bene o più di quanto previsto.

“Fatevi un favore e tenete traccia dei vostri progetti durante tutto l’anno“, afferma Paul Farnsworth, CTO del sito di ricerca di lavoro Dice. I professionisti IT “spesso rimangono bloccati in un ciclo di completamento del codice o di un progetto e passano alla cosa successiva a causa della natura impegnativa del lavoro tecnico. Diventa facile dimenticare la moltitudine di cose a cui avete contribuito o completato in un arco di 12 mesi”.

2. Siate onesti

Se non avete raggiunto i vostri obiettivi, siate chiari e diretti anche su questo. Cosa è andato storto e cosa vti aiuterà a fare meglio in futuro? Assumetevi la responsabilità delle cose che potete migliorare e chiedete aiuto per tutto ciò che non controllate direttamente. Elaborate un piano condiviso con il vostro responsabile, includendo eventuali benchmark che verranno utilizzati per misurare i vostri progressi.

3. Parlate di voi stessi

In questi giorni, molte aziende sono molto attive nell’aiutare la comunità più ampia in cui hanno sede. Menzionate eventuali attività di volontariato che avete svolto e che potrebbero promuovere la missione dell’azienda. “Cosa fate al di là del vostro lavoro?”, chiede Slabinski di Robert Half. “Fate parte di una task force o ricoprite un ruolo di leadership in un’associazione senza scopo di lucro?”.

Farnsworth di Dice conferma l’importanza di guardare oltre il lavoro. “Abbiamo riscontrato successo nel guidare i membri del team a concentrarsi sulle autovalutazioni in modo più olistico, incoraggiandoli a includere cose come il benessere e diverse aree della loro vita, non solo il lavoro”, afferma.

4. Siate specifici

Fornite esempi concreti dei vostri successi. Invece di dire solo “ho contribuito al lancio di un nuovo software CRM“, descrivete cosa avete fatto per renderlo un successo. Avete dovuto imparare un nuovo linguaggio di programmazione, framework o altro strumento per completare questo progetto? Avete lavorato ore extra per rispettare la scadenza? Avete formato qualcuno per lavorare su quel progetto? Avete fatto da mentore a qualcuno, formalmente o informalmente?

Inoltre “considerate i risultati qualitativi rispetto a quelli quantitativi“, afferma Lawrence di Hired. Non è solo un elenco di ciò che hai fatto negli ultimi mesi, ma dell’approccio con cui avete portato a termine i progetti.

5. Traducete i vostri risultati in termini di business

Anche se il vostro responsabile è un collega tecnico e sa esattamente cosa significa il vostro lavoro per il quadro più ampio, il suo capo (e la persona che firma anche il vostro bonus/aumento) potrebbe non essere in grado di stabilire automaticamente la connessione. Quindi fate del vostro meglio per mappare il vostro lavoro su ciò che significa per l’azienda, per i clienti o per i collaboratori.

Se il software che avete creato ha contribuito a migliorare la produttività dei dipendenti (consentendo loro di lavorare da casa o in modo più sicuro), dichiaratelo. Oggi la vostra azienda interagisce con i clienti in modo diverso e avete avuto un ruolo in questo? ”Tenete presente che il punto di vista dei professionisti IT è cambiato molto a causa della pandemia, con la tecnologia che gioca un ruolo importante nell’aumento delle entrate, nell’ideazione di nuovi approcci ai vecchi problemi e nella creazione di nuovi prodotti”, afferma Slabinski di Robert Half.

6. Dedicate il giusto tempo alla preparazione

Gli esperti suggeriscono di dedicare due o tre ore per completare la propria autovalutazione. Assicuratevi che rifletta i vostri progressi, ovviamente, ma prendetevi anche il tempo per capire cosa volete ottenere, come potrebbe accadere e se siete sulla strada giusta.

Se siete soddisfatti di dove siete al momento, benissimo. Ma provate anche a pensare un po’ più in là. Siete un guru del networking che vuole lavorare nella sicurezza informatica? O volete passare, per esempio, alle aree calde di AI o DevOps? Cosa vi aiuterà ad arrivarci: formazione esterna, un po’ di tempo di apprendimento sul lavoro? Come vi assicurate di non trascurare il vostro attuale lavoro? In che modo questo cambiamento gioverà al vostro team o alla vostra azienda?

7. Ricordate che il supervisore è dalla stessa parte

Lamentarsi del proprio responsabile è un rituale di lavoro consacrato, ma tenete presente che di solito il tuo capo vuole che abbiate successo. Durante il processo di valutazione, è meglio trattare il proprio supervisore come un compagno di lavoro e non come qualcuno che sta bloccando il nostro percorso.

Questo è il tuo momento per chiedere ciò che volete, quindi dategli la giusta importanza. “Siete al posto di guida“, dice Lawrence di Hired. “Riflettete sulle vostre prestazioni precedenti, identificate i punti di forza e di debolezza e fissate obiettivi di carriera futuri. Intrattenete conversazioni aperte con il vostro supervisore su questi elementi e su dove volete andare. Quindi lavorate insieme per costruire un piano d’azione che vi porti lì“.

8. Chiedete sempre feedback

Non tutti i manager sono bravi a fornire feedback e alcuni sono decisamente pessimi. Se non ottenete ciò di cui avete bisogno, o se lavorate in un’azienda che non ha un processo formale per la valutazione, prendete in mano la situazione. “Trovate il coraggio di chiedere questo confronto”, dice Slabinski di Robert Half. E fate comunque un’autovalutazione; se la vostra azienda non ha un modello standard, potete trovarlo abbastanza facilmente in rete o utilizzare il modello fornito da un’azienda precedente.

Come i manager possono rendere più significative le autovalutazioni

Non spetta solo al dipendente fare in modo che l’autovalutazione funzioni; il manager deve dedicare tempo a fornire un commento ponderato e personalizzato. “Non farlo è come dire ai dipendenti che non apprezzate il loro contributo”, dice Slabinski, e in questi giorni di Grandi Dimissioni, “è praticamente un modo garantito per perdere buoni lavoratori”.

“La lamentela più comune sulle autovalutazioni è che richiedono tempo, che i manager preferirebbero applicare al loro lavoro quotidiano”, afferma Farnsworth di Dice. “Tuttavia, credo che sia un enorme valore prendere sul serio il processo come team di leadership e farlo funzionare al meglio per le persone del team“. La riflessione interna può aiutare un professionista IT a riconoscere, per esempio, che gli piacerebbe collaborare con un team vicino o apprendere una nuova abilità.

Dal punto di vista della leadership, queste autovalutazioni possono “anche aiutare a scoprire successi/vittorie che devono ancora essere celebrati e condivisi all’interno dell’organizzazione più ampia“, aggiunge. “E quando arriva il momento di assegnare risorse a un nuovo progetto, sapere che una persona sta cercando di crescere può fare la differenza nell’offrirle la giusta opportunità”.