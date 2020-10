Come le piattaforme low-code stanno trasformando lo sviluppo del software

Le grandi aziende utilizzano sempre più piattaforme di sviluppo low-code per organizzare i componenti delle applicazioni, inclusi dati e logica, tramite un’interfaccia drag-and-drop: pensate a dei blocchi Lego virtuali che gli sviluppatori possono spostare con un mouse e inserirli nelle loro creazioni.

Il low-code è diverso dallo sviluppo no-code, in cui i cosiddetti “sviluppatori citizen” (spesso analisti aziendali con poca o nessuna esperienza di programmazione) utilizzano strumenti drag&drop per organizzare le applicazioni. Con uno sviluppo low-code invece, gli sviluppatori potrebbero ancora dover scrivere un po’ di codice per integrare l’accesso ad applicazioni meno recenti, per la creazione di report e per requisiti di interfaccia utente speciali.

Il risparmio di tempo associato allo sviluppo low-code può essere significativo per le aziende che cercano di rilasciare software prima dei loro concorrenti o per coloro che cercano di modernizzare le app legacy. Ad esempio, il 31% degli sviluppatori di applicazioni intervistati da Forrester Research ha citato le difficoltà nel soddisfare i requisiti aziendali nel tempo a seguito dell’utilizzo della codifica tradizionale con linguaggi di programmazione, framework e middleware per creare applicazioni. Il 36% degli sviluppatori ha citato l’utilizzo di low-code per creare applicazioni Web o mobili personalizzate.

Stime di mercato e piattaforme low-code

Prima della crisi del COVID-19, Forrester stimava che il mercato totale delle piattaforme di sviluppo low-code sarebbe cresciuto di oltre il 40% all’anno fino a raggiungere i 21,2 miliardi di dollari entro il 2022. Gartner prevede nel frattempo che oltre il 65% di tutte le funzioni di sviluppo delle app saranno fatte tramite low-code entro il 2024.

Non è chiaro in che misura la pandemia attenuerà la crescita del mercato. Indipendentemente da ciò, le aziende hanno molte opzioni a loro disposizione per ottenere soluzioni low-code a un prezzo relativamente basso, con Salesforce, Microsoft, Appian, Mendix e OutSystems tra le opzioni principali.

I responsabili della tecnologia di alcune aziende hanno parlato delle loro esperienze nell’utilizzo di sviluppo low-code nei loro sforzi di distribuzione del software.

Il low-code aiuta gli sforzi sul campo

“Con l’incarico di utilizzare i dati per prendere decisioni migliori, il team operativo sul campo di Toyota Motor ha implementato una piattaforma low-code per migliorare l’esperienza dei concessionari e dei consumatori” afferma Christopher Hitt, supervisore tecnico per le operazioni tecnologiche di Toyota. Con il personale operativo di Toyota sparso in tutto il Paese, l’organizzazione aveva bisogno di un modo efficiente per trasmettere l’input sui prodotti al suo dipartimento di qualità.

Utilizzando Microsoft Power Apps, Power BI e Power Automate come strumenti per lo sviluppo low-code di app, il personale tecnico sul campo ha creato applicazioni, inclusi moduli e report di business intelligence, per acquisire domande e dubbi espressi da rivenditori e clienti tramite smartphone e inoltrarli alla divisione qualità di Toyota. Il personale ha anche creato un’app che descrive in dettaglio come installare correttamente gli accessori del veicolo e uno strumento per monitorare e approvare le visite sul campo per garantire che i viaggiatori si sentano a proprio agio con le esigenze di viaggio durante la pandemia.

Le app erano di fondamentale importanza per aiutare il team delle operazioni tecnologiche sul campo a servire rivenditori e clienti durante l’epidemia di coronavirus, ma la loro creazione non sarebbe stata possibile se Toyota non fosse approdata allo sviluppo low-code. Il personale operativo sul campo è infatti composto da ingegneri automobilistici e non da sviluppatori di software e, con uno sviluppo tradizionale, i tempi per avere pronte le app sarebbero stati troppo lunghi per le esigenze dei team sul campo.

“Viviamo in un mondo con esigenze legate all’IT che, come unità di ingegneria, non siamo riusciti a risolvere perché non sapevamo come creare app o creare dashboard”, ha detto Hitt, aggiungendo che i membri del team Toyota hanno creato più di 400 app utilizzando pratiche low-code.

Low-code per ottimizzare la produzione di petrolio

Quando i prezzi del petrolio sono crollati nel 2014, una delle “vittime” delle nuove esigenze di budget di ConocoPhillips è stata lo sviluppo di applicazioni, poiché il gigante dell’energia ha tagliato i legami con la maggior parte dei suoi fornitori di software.

Ma i reparti, che ancora richiedevano l’accesso a informazioni critiche per svolgere il proprio lavoro, hanno creato flussi di lavoro delle applicazioni in SharePoint ed Excel. “Questi esercizi nello shadow IT hanno portato a deficit di produttività ed efficienza” afferma Jon Scolamiero, che ha supervisionato lo sviluppo delle applicazioni di ConocoPhillips dal 2015 al 2018.

Scolamiero ha implementato una piattaforma di sviluppo low-code di Mendix, i cui sviluppatori hanno collaborato con i data scientist di ConocoPhillips per creare applicazioni che orchestrassero fonti di dati e analisi; la soluzione ha aiutato l’azienda a incrementare la produzione di petrolio utilizzando meno tempo e meno risorse.

Incoraggiato dal successo dell’app, ConocoPhillips ha creato altre 20 soluzioni con Mendix, con app dedicate a vari aspetti come l’efficienza operativa e il coinvolgimento dei clienti. Una delle chiavi del successo è stata istituire una governance per cosa e come il personale potesse costruire applicazioni utilizzando la piattaforma. “Abbiamo prodotto risultati aziendali fuori misura”, afferma Scolamiero, aggiungendo che i risultati hanno cambiato il discorso interno all’azienda sul ruolo dell’IT nel rafforzare il business.

L’azienda di logistica sfrutta il low-code per gli insight

L’azienda di autotrasporti GlobalTranz si è rivolta alla suite Power di Microsoft “per sviluppare più rapidamente funzionalità per il suo modello di previsione dei costi critici, che aiuta a stimare il costo delle spedizioni di merci e altri fattori di prezzo del trasporto”, afferma il CTO Russ Felker, che ha lavorato con i consulenti di West Monroe per l’implementazione della suite di Microsoft.

L’engine di previsione dei costi è stato sviluppato nel modo tradizionale “high-code”, sfruttando il machine learning e molti altri strumenti tipici di cui gli analisti hanno bisogno per estrarre dati e fornire insight. Ma i data analyst hanno utilizzato Microsoft Power Automate per creare un’interfaccia utente in modo da consentire ai rappresentanti di GlobalTranz di verificare o modificare rapidamente le tariffe e inviare il costo finale al cliente.

Ciò ha richiesto due flussi in Power Automate: uno per raccogliere i dati dall’API e passarli a Power Apps e un altro per ritrasmettere un aggiornamento batch all’API per il consumo del cliente. “Si trattava di digitalizzare un processo e l’interazione dell’individuo con quel processo”, afferma Felker. “Il low-code ci ha fornito percorso idealo per farlo.”