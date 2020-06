Come la tecnologia vocale può modellare l’ambiente di lavoro post-pandemia

Mentre le aziende iniziano a pensare a come riaprire gli uffici, le interfacce contactless e la tecnologia vocale potrebbero essere la chiave per garantire la sicurezza dei dipendenti.

Mentre i luoghi di lavoro si confrontano con la realtà della riapertura in mezzo alla pandemia in corso COVID-19, le tecnologie vocali e le interfacce senza contatto potrebbero fornire la risposta per ristabilire ambienti di lavoro sicuri. Nella maggior parte dei Paesi sono ancora necessarie misure di distanziamento sociale che potrebbero rimanere in vigore almeno fino alla fine dell’anno per prevenire nuovi focolai di coronavirus. E mentre negli ultimi mesi c’è stato un focus aziendale sulla collaborazione e sul software di videoconferenza come necessità per il lavoro da casa, le aziende ora devono iniziare a pensare di riportare i lavoratori negli uffici.

“C’è stata sicuramente un’aspettativa di cambiamento” ha detto Anthony Mullen, analista senior di Gartner. “E non è solo da parte del personale, ma anche dei manager e dei team delle risorse umane. Certamente, molte delle organizzazioni più grandi stavano già dando uno sguardo a come sarebbe stato il futuro del lavoro, ma ora sono davvero “ossessionate” da questo.”

Il risultato è che gli assistenti vocali che finora hanno ottenuto poca trazione sul lavoro (Alexa for Business, Microsoft Cortana o Google Assistant), i dati biometrici e persino i chatbot che usano l’IA per il riconoscimento vocale potrebbero svolgere un ruolo di primo piano nel mandare avanti l’attività aiutando al tempo stesso i lavoratori a mantenere la giusta distanza.

Avere gli strumenti giusti

A metà marzo, quando i colletti bianchi si trovarono improvvisamente a dover lavorare da casa in massa, molte organizzazioni si trovarono impreparate quando si trattò di offrire ai dipendenti gli strumenti necessari per rimanere produttivi. Dopo aver speso per laptop, piattaforme collaborative e software di videoconferenza, molte aziende sono oggi desiderose di riaprire gli uffici nel modo giusto. Ciò potrebbe significare uno spostamento della spesa dagli strumenti di lavoro remoti alla tecnologia necessaria per la sicurezza sul lavoro.

In tale contesto 451 Research in un recente rapporto prevede che gli assistenti vocali e altre interfacce contactless potrebbero diventare le migliori scelte di investimento per le organizzazioni, con l’adozione diffusa di interfacce utente vocali, assistenti intelligenti e autenticazione biometrica. Molte aziende, tra cui la britannica Virgin Media Business, hanno già assistenti vocali come parte delle capacità dei loro contact center. E mentre le aziende continuano a passare all’utilizzo di operazioni basate su cloud, seguirà una diffusione della tecnologia vocale orientata all’intelligenza artificiale.

Prima della pandemia, molti dipendenti avevano già una certa familiarità con strumenti come Microsoft Teams, Slack, Webex o Zoom, in cui i lavoratori possono utilizzare semplici chatbot e altre tecnologie basate sulla parola come la trascrizione da voce a testo. “Tre o quattro anni fa, quando gran parte di questa tecnologia stava appena iniziando a essere implementata nelle aziende, non era normale avere un bot delle risorse umane o un bot ERP o un bot di analisi aziendale, lavorare con i clienti o fare passaggi tra le interfacce basate sul parlato; era tutto piuttosto nuovo e sembrava essere un approccio ad alto rischio”, ha detto. Mullen “Ma ora molti di questi fornitori hanno lavorato con decine di clienti e hanno imparato molto su come sviluppare questi processi aziendali.”

Il posto di lavoro del futuro

Anche prima che venissero introdotte le estese normative sul lavoro da casa, Mullen aveva parlato con organizzazioni che già pensavano al potenziale della tecnologia vocale. Mentre a marzo molti piani erano in programma, si aspetta che questi possano riprendere non appena riapriranno gli uffici. Sebbene gli assistenti digitali basati sulla voce come Amazon Alexa o Google Home siano stati spesso visti come strumenti domestici, Amazon ha spinto Alexa nel mondo aziendale con Alexa for Business, offrendo integrazioni che utilizzano comandi vocali per attività come la gestione riunioni, controllo dei dispositivi della sala conferenze e persino impostazione della temperatura della sala.

Nel periodo pre-pandemia molte aziende potrebbero aver visto quelle funzionalità come caratteristiche “piacevoli da avere”, secondo il rapporto 451 Research. Ma se le misure di distanziamento sociale rimangono in atto a lungo termine, queste integrazioni potrebbero diventare fondamentali per qualsiasi azienda che desideri riportare i dipendenti in uno spazio fisico.

“Al di là dell’idea che un’azienda potrebbe riportare in ufficio un terzo della forza lavoro per il primo mese, e quindi portare un altro gruppo o ruotare la forza lavoro, non credo che le persone abbiano iniziato a guardare al modo in cui i dipendenti interagiranno con l’ambiente costruito”, ha dichiarato Mullen, aggiungendo che è probabile che la stretta di mano degli affari sia ormai un ricordo del passato. “Penso però che le aziende dovranno trovare il giusto bilanciamento. È vero che gli strumenti vocali possono essere ottimi, ma non per questo molti vorranno uffici pieni di gente che parla al computer.”