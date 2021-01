Come il modello di lavoro ibrido sta aiutando VMware a superare la pandemia

Il modello di lavoro ibrido di VMware consente ai dipendenti di lavorare quasi ovunque, in uno sforzo coordinato che include nuove tecnologie per le sale conferenze ed esperimenti in realtà virtuale.

Jason Conyard ha avuto un posto in prima fila nella pandemia di COVID-19 prima della maggior parte dei leader IT. Viaggiando attraverso l’India e successivamente Singapore a gennaio e febbraio 2020, Conyard ha infatti avuto la sensazione del pericolo che emergeva dalla Cina e che si stava dirigendo verso altri Paesi.

Conyard, allora vicepresidente IT responsabile della gestione dell’esperienza tecnologica dei 33.000 dipendenti di VMware, ha iniziato ad anticipare le capacità richieste dai suoi colleghi confermando che il personale era attrezzato per lavorare da casa. Quando il coronavirus è sbarcato anche negli Stati Uniti a marzo, la maggior parte dei dipendenti di VMware (si parla del 95% dell’intera forza lavoro) ha cominciato a lavorare da casa nel giro di pochi giorni, un cambiamento netto e rapido sotto ogni punto di vista.

“La buona notizia è che avevamo già molte delle funzionalità di cui avevamo bisogno”, afferma Conyard, che è stato promosso a CIO a settembre. Ora Conyard sta valutando come aiutare l’azienda a navigare in un futuro luogo di lavoro senza confini e ad affrontare il modo in cui ciò avrà un impatto sulla tecnologia e sul talento.

La sfida di Conyard rispecchia quella di molti altri leader IT che affrontano la pandemia globale. A quasi un anno dall’inizio dell’epidemia, le aziende stanno investendo in tracciamento dei contatti, scanner termici, sensori e altri strumenti di sicurezza e stanno reinventando gli uffici come ambienti di lavoro flessibili. La maggior parte dei leader IT consente comunicazioni in tempo reale per facilitare le riunioni con partecipanti fisici e virtuali, sottoscrivendo applicazioni di hoteling per consentire ai lavoratori di prenotare una scrivania o una sala riunioni per un giorno e implementando software di collaborazione e produttività adatti a una forza lavoro ibrida.

Il futuro del lavoro è qui

Mentre la maggior parte delle aziende si è affrettata a dare un senso alla tecnologia e ai processi necessari per supportare il lavoro remoto, VMware ha avuto un vantaggio. Alcuni anni fa ha lanciato Future of Work, un’iniziativa per fornire alle persone la tecnologia e le pratiche appropriate per lavorare in uffici, residenze e altri luoghi remoti. Future of Work è essenzialmente un modello di lavoro ibrido su cui molte aziende si sono spostate sulla scia della pandemia. È guidato dai dirigenti senior di VMware, tra cui il CEO Pat Gelsinger, il responsabile delle risorse umane Rich Lang e Conyard, che si incontrano spesso per definire i processi e le tecnologie richieste.

VMware in realtà aveva già implementato la produttività dell’ufficio SaaS, la collaborazione video e gli strumenti VPN, nonché molte delle sue creazioni tra cui Workspace One, una suite software che fornisce single sign-on e infrastruttura desktop virtuale, gestione degli endpoint e altri strumenti di gestione aziendale.

Il team IT ha completato queste funzionalità fornendo nuovi speaker, webcam, display di grandi dimensioni e altro hardware ai dipendenti, afferma Conyard. Riconoscendo che la collaborazione sugli sforzi di programmazione richiederebbe una nuova capacità virtuale, VMware si è affidata a Miro, uno strumento di whiteboarding digitale che consente agli utenti di condividere, collaborare e perfezionare il codice, replicando le schede fisiche di burn-down che caratterizzano le sessioni Scrum.

Arriva la realtà virtuale

Quest’anno Conyard sta ripensando le sale conferenze di VMware per partecipanti fisici e virtuali. Le sue sale sono attualmente dotate di schermi di grandi dimensioni e di una serie di microfoni e telecamere che facilitano gli incontri tra i presenti e la maggior parte del personale che interviene a distanza secondo le politiche di distanziamento sociale.

Ma la sfida sta nel garantire che i partecipanti remoti siano trattati come partecipanti a pieno titolo. La qualità dell’audio nelle sale conferenza tende ad essere problematica per coloro che si connettono in remoto dai loro laptop o smartphone. E l’esperienza visiva non è da meno ed è difficile rilevare il linguaggio del corpo e trasmettere i contenuti della presentazione.

Ecco perché Conyard è convinto che la realtà virtuale (VR) abbia un ruolo da svolgere nel facilitare una maggiore “connessione emotiva” nelle riunioni, aggiungendo che i suoi team stanno ancora sperimentando le applicazioni e l’hardware sottostante. Workspace One si integra con molti visori VR, risolvendo problemi di onboarding e gestione degli endpoint, ma rimane difficile scrivere in VR e ciò ostacola azioni altrimenti banali come prendere appunti. Inoltre, pochi dipendenti possiedono un visore VR.

Fondamentalmente VMware riconosce le preferenze dei dipendenti su come e dove desiderano lavorare e tale flessibilità aiuta l’azienda a corteggiare i talenti in mercati che non aveva considerato in precedenza. E mentre Conyard gestisce l’impronta tecnologica globale di VMware, insiste sul fatto che aiutare le persone a gestire i cambiamenti è forse il suo compito più critico. In questo senso, Conyard classifica l’intelligenza emotiva come una risorsa preziosa.

“Il mio lavoro come CIO riguarda molto meno la tecnologia e molto di più le persone”, afferma Conyard. È una valutazione giusta in un momento in cui i CEO vogliono che i CIO mostrino empatia nei confronti dei dipendenti, afferma Daniel Sanchez-Reina, direttore della ricerca senior di Gartner. “I CEO sono ancora incerti sul futuro e vogliono CIO determinati che prendano e attuino decisioni tempestive e che dimostrino destrezza emotiva, discrezione e supporto”, afferma, aggiungendo che la domanda di CIO in grado di dimostrare empatia per le sfide degli stakeholder è aumentata 92% dal 2019 al 2020.