Come gestire le sei grandi sfide degli ambienti cloud complessi

Negli ultimi anni il passaggio ai servizi cloud ha offerto alle organizzazioni flessibilità e scalabilità senza precedenti, supportando anche l’impegno nella trasformazione digitale. Le aziende, in genere, si affidano a vari fornitori cloud, scegliendo le loro offerte per ambiti specifici, dall’approvvigionamento di applicazioni aziendali chiave alla creazione di nuovi ambienti di sviluppo fino all’esecuzione dell’intera infrastruttura IT.

La strategia del cloud multiplo/ibrido può comportare complessità e sfide che molti leader IT e aziendali non avevano previsto. E la situazione si complica quando vari dipartimenti e team aziendali utilizzano il cloud senza l’approvazione o la conoscenza dell’IT centrale.

Ecco alcuni modi in cui la gestione degli ambienti cloud sta diventando più complessa e impegnativa e cosa possono fare le organizzazioni per superare queste difficoltà.

Il controllo dei costi

I costi del cloud possono andare rapidamente fuori controllo, soprattutto quando i dipartimenti al di fuori dell’IT si aggiungono all’impronta globale del cloud dell’organizzazione. Una possibile soluzione è creare un programma di governance del cloud.

“La governance non è un processo o uno strumento fisso”, afferma Antonio Vazquez, CIO di Bizagi, fornitore di piattaforme di automazione dei processi aziendali. “I programmi di governance possono essere strutturati e gestiti in molti modi diversi e sono fondamentali per una strategia cloud di successo. Passare al cloud implica gestire il cambiamento per ridurre rischi e costi, con la governance come livello superiore per facilitare tale cambiamento”.

Vazquez suggerisce di iniziare in piccolo e poi espandere il piano di governance. Altre best practice includono la collaborazione con i fornitori di servizi cloud per ottenere il massimo valore dai loro servizi, l’assunzione di persone con competenze relative al cloud, il passaggio a metodologie DevSecOps per lo sviluppo basato sul cloud e la documentazione e la comunicazione adeguata del programma di governance.

“Questo cambio di paradigma rende molto complessa la navigazione e l’unico strumento che abbiamo è la governance“, afferma Vazquez. “Un solido piano di governance che includa le migliori pratiche come etichettatura, gestione del carico di lavoro, matrice RACI, gestione dei costi, monitoraggio della sicurezza, fornirà gli strumenti necessari per governare la barca e navigare gestione complessa del cloud”.

Anche investimenti frammentati nei servizi cloud senza una chiara strategia aziendale possono trasformarsi in costi a lungo termine e sfide di gestione. “Per quanto riguarda le applicazioni aziendali, le organizzazioni stanno affrontando un’esplosione di applicazioni SaaS [software-as-a-service]“, sottolinea Sumit Johar, CIO di Automation Anywhere, fornitore di software di automazione. “Un decennio fa, un’organizzazione utilizzava da 20 a massimo 50 app. Ora la media è di oltre 250 app”.

Poiché le applicazioni cloud basate su abbonamento non necessitano di alcuna infrastruttura IT, una linea di business come le risorse umane o il marketing può acquistare una propria app. “I CIO devono garantire che l’approvvigionamento di queste applicazioni passi attraverso un processo di valutazione del rischio del fornitore guidato dall’IT“, afferma Johar. “Governare le app all’interno di un’organizzazione sta diventando una sfida più grande e i CIO devono mettere in atto politiche per le applicazioni guidate dal business“.

I rischi per la sicurezza informatica

Affrontare i problemi di sicurezza nel cloud è da tempo una preoccupazione per i leader IT. Man mano che gli ambienti cloud diventano più complessi, la sfida di proteggere i dati e le applicazioni nel cloud diventa ancora più grande.

“La gestione della sicurezza è diventata una delle questioni più critiche per le aziende che passano al cloud”, afferma Vazquez. “Inoltre, la pandemia ha portato una maggiore complessità all’ambiente in termini di dispersione dei dipendenti“.

Di conseguenza, Bizagi è passata da un modello di lavoro in cui tutti i dipendenti accedono ai sistemi locali dall’ufficio utilizzando una rete aziendale a un modello in cui i dipendenti possono lavorare da remoto, utilizzando qualsiasi dispositivo e accedere alle risorse cloud.

“Questo cambiamento di paradigma deve essere affrontato con un nuovo approccio alla sicurezza“, dice Vazquez. “Nel nostro caso, la strategia è migrare verso un modello di accesso sicuro basato sul cloud e di servizio zero trust“.

Sebbene Bizagi abbia ancora alcuni sistemi legacy in esecuzione in locale o in un cloud privato, ha scelto di spostare la maggior parte dei suoi servizi nel cloud pubblico, per applicazioni tra cui CRM , fatturazione, gestione dei progetti ed ERP. Utilizza anche il cloud per piattaforme web come l’e-commerce e per la propria piattaforma di automazione low-code.

La mancanza di professionisti IT

Molte organizzazioni devono fare i conti con le “grandi dimissioni”. Ma nel caso dei lavori IT il problema spesso è a monte, perché scarseggiano i professionisti della tecnologia, compresi quelli esperti in aree legate al cloud, mentre la domanda rimane elevata.

Tuttavia, i leader IT devono trovare il modo di attrarre e trattenere persone che comprendano l’architettura cloud, le piattaforme di servizio, i linguaggi, le API (Application Programming Interface), la sicurezza del cloud, i container, la migrazione dei dati e molti altri aspetti del cloud.

“La gestione degli ambienti cloud è diversa dalla gestione degli ambienti on-premise e richiede competenze diverse“, afferma Johar. “I CIO devono creare un team con competenze uniche oltre a continuare a potenziare e riqualificare i team IT per lavorare in ambienti cloud“.

I cambiamenti di responsabilità

L’ascesa del cloud in tutte le sue forme sta cambiando praticamente tutto nel modo in cui opera l’IT, comprese le responsabilità del CIO. Se i leader tecnologici e i loro team si attengono ai metodi tradizionali di lavoro, precedenti all’era del cloud, possono andare incontro al fallimento.

Ciò non significa che la gestione IT non sia più necessaria. In effetti, con la crescente complessità delle strategie multicloud, la guida dell’IT è più che mai necessaria.

“Il ruolo del CIO sta cambiando da ‘costruire e controllare’ a ‘guidare e ispirare’“, afferma Johar. “Il nostro nuovo ruolo ci richiede di condividere parte del lavoro IT tradizionale con altri team aziendali“.

Automation Anywhere è un’azienda “cloud-first” e molti dei suoi clienti stanno adottando la versione cloud della sua piattaforma di automazione. “Pertanto, per me è importante abbracciare pienamente il cloud anche all’interno della nostra organizzazione globale e sfruttare i suoi vantaggi“, spiega Johar.

La maggior parte dell’organizzazione, inclusa l’infrastruttura IT, i servizi di rete e quasi tutte le sue funzioni aziendali, utilizza applicazioni SaaS e infrastrutture cloud. In qualità di CIO, Johar ha l’opportunità di aiutare a abilitare questi servizi e gestire la complessità attraverso una forte leadership.

La gestione dei microservizi

“Man mano che i microservizi si espandono con l’aumento dei servizi cloud, aumenta anche la complessità della loro gestione”, afferma Emily Lewis-Pinnell, responsabile della consulenza cloud presso NTT Data Services. “I progressi delle applicazioni resi possibili dai microservizi richiedono nuovi approcci alla gestione, in particolare perché continuano a crescere rapidamente”.

L’espansione incontrollata delle applicazioni può ostacolare l’innovazione e la produttività, nonché creare rischi per la sicurezza se le applicazioni non vengono aggiornate in modo appropriato. “Le aziende devono trovare un equilibrio tra l’adozione di nuove tecnologie e il ritiro di quelle precedenti, nonché una gestione e un’organizzazione forti, altrimenti il ​​loro impatto sulle applicazioni può crescere rapidamente fino a diventare ingestibile“, dice Lewis-Pinnell.

La determinazione dei risultati aziendali

Più complessa diventa una strategia cloud, più difficile è determinare il ritorno sull’investimento dei vari servizi in uso. E, soprattutto, capire se c’è un ritorno.

“Avere la capacità di definire i carichi di lavoro e scegliere il fornitore giusto per soddisfare requisiti specifici è stato fondamentale, nella mia esperienza“, afferma Mike Clifton, vicepresidente e CIO di Alorica, fornitore di servizi di outsourcing.

“Consiglio di pensare alla propria azienda come a un puzzle, con numerosi pezzi che si collegano insieme per aggiungere valore per il cliente“, afferma Clifton. Nella linea di business di Alorica, l’azienda ha diverse azioni che entrano nel suo ambiente e vanno all’ambiente del suo cliente, che si tratti di autenticazione, tracciamento delle chiamate o registrazione.

“Per esempio, la nostra capacità di integrare con successo le funzionalità vocali in un ambiente rivolto al cliente nella lingua giusta, nel momento giusto e nel canale giusto, è una posta in gioco per ottenere risultati di business nel mondo reale, che si tratti di una recensione positiva del prodotto o dell’interesse per un’offerta di sconto“, sottolinea Clifton.

Secondo Clifton, il successo di un ambiente cloud complesso è possibile solo negoziando accordi sul livello di servizio (SLA) con fornitori di servizi cloud che delineano una chiara serie di risultati finali. “Una volta installata l’infrastruttura scalabile, si possono mettere insieme tutti i flussi di lavoro senza grossi rischi di interruzione“.