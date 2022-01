Come far maturare la vostra strategia di automazione digitale

Quando si tratta di capire i vantaggi dell'automazione digitale, la maturità conta. Ecco cosa devono sapere i CIO per valutare e far progredire i loro sforzi legati all’automazione.

È ormai un dato di fatto che le aziende devono automatizzare le offerte e le operazioni per ottimizzare i processi esistenti e generare esperienze e valore migliori per i clienti. Ma le aziende non ottengono il massimo valore ed efficienza semplicemente aggiungendo l’automazione. Il loro livello di maturità è ciò che conta veramente.

Conoscere il vostro livello di maturità vi aiuterà a identificare le opportunità di crescita dell’automazione e a valutare i rischi e le sfide che derivano da automazioni più complesse e sofisticate. Ad esempio, poiché le soluzioni di automazione riguardano diversi reparti e integrano tecnologie disparate, la perdita di dati e i rischi per l’integrità possono aumentare.

Valutare il livello di maturità dell’automazione

Nella maggior parte dei modelli di maturità dell’automazione, ci sono tre fasi distinte:

Fase orientata alle attività: in questa fase iniziale, i processi manuali semplici sono automatizzati e generalmente generano efficienze significative a livello individuale. Queste automazioni vengono solitamente create utilizzando bot di automazione dei processi robotici (RPA)

in questa fase iniziale, i processi manuali semplici sono automatizzati e generalmente generano efficienze significative a livello individuale. Queste automazioni vengono solitamente create utilizzando bot di automazione dei processi robotici (RPA) Fase orientata al team/dipartimento: in questa fase del processo di maturazione, le automazioni si estendono oltre l’individuo, collegando team o reparti all’interno di un’app incentrata sulle funzioni come Salesforce, ServiceNow o una piattaforma di automazione dei processi aziendali. Questi sistemi hanno funzionalità integrate per creare flussi di lavoro che instradano automaticamente le attività a vari membri del team quando si verifica un evento, ad esempio un lead di vendita che si trasforma in una solida opportunità.

in questa fase del processo di maturazione, le automazioni si estendono oltre l’individuo, collegando team o reparti all’interno di un’app incentrata sulle funzioni come Salesforce, ServiceNow o una piattaforma di automazione dei processi aziendali. Questi sistemi hanno funzionalità integrate per creare flussi di lavoro che instradano automaticamente le attività a vari membri del team quando si verifica un evento, ad esempio un lead di vendita che si trasforma in una solida opportunità. Fase end-to-end: una volta che le organizzazioni raggiungono questo livello di automazione più maturo, stanno costruendo processi end-to-end che si estendono a più reparti o all’intera azienda. Un esempio comune è un processo che registra un ordine in un sistema, controlla l’inventario in un altro sistema e infine avvia un processo di spedizione in un terzo. Le piattaforme di automazione aziendale focalizzate sull’integrazione consentono questo livello di automazione.

Aumentare la maturità delle tue soluzioni di automazione

ADV Sanità in Italia, i sei pilastri per una cybersecurity più efficiente Bitdefender - Il settore è tra i più esposti, come dimostra l’attacco ransomware alla Regione Lazio. Una ricerca Bitdefender nel rapporto Clusit evidenzia gli elementi su cui è più urgente lavorare Il settore è tra i più esposti, come dimostra l’attacco ransomware alla Regione Lazio. Una ricercanel rapporto Clusit evidenzia gli elementi su cui è più urgente lavorare LEGGI TUTTO

Una volta che il vostro team ha compreso il suo stato attuale, è il momento di adottare misure per far avanzare la strategia di automazione. Ecco quattro tattiche su cui concentrarsi:

Collegare le applicazioni e il processo

Le strategie immature si concentrano su compiti semplici. È un ottimo punto di partenza, ma per ottenere il massimo dall’automazione, si deve crescere. Per trasformare queste automazioni basate su attività in flussi di lavoro automatizzati, le applicazioni e i sistemi devono comunicare tra loro. L’aggiunta costante di sistemi connessi offre l’opportunità di creare flussi di lavoro end-to-end sempre più complessi.

Man mano che più processi sono collegati, avrete bisogno di una piattaforma per gestire la crescente complessità. Fortunatamente, i fornitori in diversi segmenti dell’IT aziendale stanno convergendo con offerte di suite di automazione dei processi aziendali (BPA) che includono librerie di integrazione e funzionalità di automazione e flusso di lavoro. Questa tendenza fornisce supporto alle organizzazioni che sviluppano le proprie strategie e convalida l’importanza dell’automazione abbinata alla connettività.

Usare l’RPA con parsimonia

I bot RPA sono molto popolari perché sono potenti e facili da usare. Questa è sia una benedizione che una maledizione perché l’RPA viene spesso utilizzato quando non dovrebbe, portando a processi mal progettati.

Sviluppata per imitare il comportamento umano durante la navigazione nell’interfaccia utente di un’applicazione, l’RPA è molto fragile e non può scalare all’interno di un’organizzazione. Quando l’interfaccia utente di un’app cambia, l’RPA può interrompersi. Se sono presenti più bot RPA dipendenti l’uno dall’altro, una singola modifica dell’interfaccia utente di destinazione può causare l’arresto dell’intero processo. È anche difficile individuare il punto di rottura dell’RPA per effettuare la correzione, il che è contrario agli obiettivi dell’automazione di semplificare i carichi di lavoro.

Usare più IA

L’IA può essere molto utile per incorporare informazioni meno organizzate nel processo di automazione. Ad esempio, l’IA può riconoscere i caratteri su un documento cartaceo utilizzando il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o comprendere il significato di un documento utilizzando il processo del linguaggio naturale (NLP) e convertire informazioni non organizzate in moduli digitali che possono essere elaborati automaticamente dai computer.

Con l’accesso a più dati e più strumenti di data science, i modelli predittivi possono anche essere integrati più facilmente in processi automatizzati non supervisionati per un semplice processo decisionale. Questa implementazione più sofisticata dell’IA può liberare risorse umane per farle concentrare su attività di valore superiore.

Costruire relazioni simbiotiche tra umani e computer

Man mano che le strategie di automazione diventano sempre più sofisticate, gli esseri umani sono meno coinvolti e potrebbero non essere più al centro del processo. Questo non significa che le persone non siano più necessarie. Ci vuole ancora l’uomo per garantire che le automazioni sofisticate non sfuggano di mano con casi limite che sfidano i modelli operativi consolidati, rendendoli troppo complessi o sfumati per essere gestiti da una macchina.

Consentire alle persone di interagire con le macchine in modo efficiente è una componente chiave di un sistema maturo. Le strategie di automazione più sofisticate consentiranno alle persone di gestire i casi limite senza dover abbandonare l’ambiente o l’applicazione in cui stanno attualmente lavorando.

Le strategie di automazione si evolveranno costantemente e diventeranno più sofisticate. Il segreto del successo dell’automazione è bilanciare i processi che consentono a macchine e dipendenti di lavorare insieme in modo efficace per raggiungere gli obiettivi aziendali.