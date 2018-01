Questa settimana Maersk e IBM hanno annunciato una joint venture per implementare un sistema di spedizione elettronico basato su blockchain. Il sistema digitalizzerà la supply chain e seguirà le spedizioni internazionali in tempo reale.

La nuova piattaforma potrebbe far risparmiare miliardi di dollari all’anno all’industria globale del trasporto marittimo, sostituendo l’attuale sistema EDI (Electronic Data Interchange) e cartaceo, a causa del quale i container possono rimanere fermi per settimane.

Molte aziende sono interessate alla blockchain per creare flussi di lavoro più efficienti, ma la gestione della supply chain è attualmente l’ambito che beneficia più concretamente di questa tecnologia, secondo Vipul Goyal, professore associato presso il Dipartimento di Informatica della Carnegie Mellon University (CMU).

“Per esempio, quando le merci passano da un luogo a un altro o da una parte all’altra di un’azienda, le blockchain permettono di tenere traccia di come si muovono le merci e dove sono”, ha dichiarato Goyal, che fa parte del gruppo di crittografia della CMU.

Secondo Paul Brody, Global Innovation Leader per la tecnologia blockchain di Ernst & Young (EY), negli ultimi 18 mesi il mercato blockchain è passato da una fase di conoscenza a una fase di test.

“Ora siamo nella fase di sviluppo e implementazione”, ha spiegato Brody via email. “Lo vediamo nella nostra attività: i clienti stanno spostando i progetti verso la produzione e … abbiamo conversazioni simili con altri del settore”.

Il CTO di Deloitte Bill Briggs è d’accordo. “Di settore in settore si vedono concetti collaudati, e i progetti pilota stanno entrando nella fase di produzione”, ha commentato Briggs. “Ci sono applicazioni nella convalida della supply chain, la verifica della sicurezza alimentare, ne prodotti di consumo e potenzialmente anche nelle scienze biologiche”.

Blockchain private o “autorizzate” possono essere create all’interno di una singola società o tra partner fidati e amministrati centralmente mantenendo il controllo su chi ha accesso alle informazioni. Una blockchain può anche essere utilizzata tra partner commerciali, come un fornitore di servizi cloud o un fornitore di servizi finanziari e i suoi clienti.

Di ritorno da un recente viaggio in Cina Bill Fearnley, direttore di ricerca del gruppo Worldwide Blockchain Strategies di IDC, ha evidenziato che tutti i clienti erano interessati alla supply chain.

“Realizzare un registro blockchain all’interno di una singola azienda ha un certo valore”, ha detto Fearnley. “Ma il valore reale della blockchain si manifesta quando si utilizzano record e registri elettronici distribuiti per connettersi con fornitori, clienti e intermediari”.

Una delle principali sfide con la gestione della supply chain riguarda il mantenimento della contabilità commerciale, perché molti record si basano ancora su sistemi quali fax, fogli di calcolo, email, telefonate e carta. Insieme ai documenti legali cartacei, gran parte delle informazioni dell’industria del trasporto internazionale è stata trasmessa tramite l’EDI, una tecnologia che risale a 60 anni fa.

Una volta che informazioni relative alle spedizioni saranno gestiti, sulla nuova piattaforma, con una tecnologia basata su API, “le società di trasporto e tutti gli altri attori della catena di distribuzione avranno informazioni più tempestive e una visibilità migliore”, secondo Michael White, ex presidente della Maersk Line in Nord America e CEO della nuova società di gestione della supply chain. “Tra i vantaggi della blockchain ci sono l’immutabilità dei registri e la fiducia che le persone possono avere in essa. Se cambia qualcosa in un documento, la modifica è immediatamente visibile a tutti”.

Una garanzia contro le frodi

I produttori vogliono assicurarsi che le merci arrivino a destinazione e chi acquista vuole assicurarsi che la merce provenga da un fornitore attendibile. “Affrontando entrambi gli estremi di questa catena di fornitura, la tecnologia blockchain risponde alla minaccia di contraffazione di merci, frodi e furti”, ha sottolineato Fearnley.

La tecnologia blockchain, che può essere sia un registro aperto (visibile da chiunque) sia una rete a cui accedono solo utenti autorizzati, affronta la sfida della supply chain in quanto è un record immutabile o non modificabile, condiviso tra i partecipanti alla rete e che viene aggiornato in tempo reale.

“Con i registri distribuiti produttori e rivenditori hanno sotto controllo tutti i prodotti digitali e fisici nella supply chain e tutti possono vedere le stesse informazioni, il che consente di ridurre le fasi dei processi di spedizione e riconciliazione dei pagamenti“, ha aggiunto Fearnley.

Per esempio, se un rivenditore ordina 1.000 articoli e ne riceve solo 990, può rifiutarsi di pagare la fattura fino a quando il produttore può mostrare dove sono le altre unità. E, a seconda del contratto, questo può bloccare il pagamento di una fattura per giorni o settimane.

I registri blockchain possono anche migliorare la liquidità finanziaria.

Per esempio, un record aggregato tra produttori o distributori e acquirenti può includere anche i partner finanziari, in modo che, una volta che tutte le parti concordano che le merci sono state consegnate, possono essere immediatamente avviati i pagamenti delle fatture.

Annunci come quello di IBM e Mearsk di questa settimana possono fornire ulteriore credibilità ai futuri sistemi di gestione della supply chain basati su blockchain.

“La chiave è la capacità di creare un record condiviso, e sarebbe difficile per le startup guidare lo sviluppo di ecosistemi su larga scala supportati da registri distribuiti”, ha concluso Fearnley. “Lo sviluppo è più efficace se viene supportato da aziende leader del settore, perché molti di esse hanno relazioni di fiducia consolidate lungo tutta la supply chain”.