Le persone che studiano la creazione di valore della tecnologia discutono incessantemente su quale termine tecnologico sia meno illuminante e più irritante. È trasformazione digitale (la frase che ha lanciato migliaia di consulenze e altrettante strategie fallite)? È il cloud computing? È il 5G ridicolmente sopravvalutato e inspiegabilmente poco compreso? O è il recentemente coniato “metaverso”?

La mia intenzione non è prendere in giro i termini tecnologici più alla moda di oggi, ma sottolineare che il linguaggio, le conversazioni che ne derivano e la base di conoscenze generali sulla migrazione più importante nella storia dell’umanità (cioè il percorso verso la padronanza digitale) sono universalmente percepiti come non soddisfacenti.

È tempo che i CIO riprendano la narrativa e dicano la verità ai responsabili aziendali riguardo alla difficile strada tra dove siamo oggi e dove vogliamo essere. È tempo di sradicare l’ignoranza digitale ovunque possa risiedere nell’azienda.

Un insieme di tattiche non fa una strategia

Trasformazione digitale, cloud computing, 5G, metaverso… queste non sono strategie. Una strategia ha almeno queste tre componenti: un obiettivo, un piano o una serie di tattiche progettate per raggiungere quell’obiettivo e un calendario.

Nella stragrande maggioranza delle organizzazioni nel mondo oggi non è presente una strategia per raggiungere la padronanza digitale. Michael Schrage, visiting scholar presso la MIT Sloan Initiative on the Digital Economy e autore di The Innovator’s Hypothesis: How Cheap Experiments Are Worth More Than Good Ideas, parlando a una sessione di MITSMR Connections il 9 febbraio 2022, si è lamentato: “Non credo che abbiamo delle strategie. Abbiamo una serie di tattiche. Le abbiamo aggregate e le definiamo una strategia”.

Il fatto è che la strategia digitale in molte organizzazioni assomiglia a un Roomba, un dispositivo con una prospettiva limitata che si imbatte in micro-attività mentre vaga senza meta nel suo ambiente. La strategia inizia con la conoscenza.

Teste tra le nuvole

Il cloud computing offre un eccellente esempio di ignoranza digitale diffusa e raramente riconosciuta, a cominciare dal fatto di base che il “cloud” non è una novità . In A Prehistory of the Cloud, Tung-Hui Hu, professore associato di inglese presso l’Università del Michigan, suggerisce che il concetto di cloud sia apparso per la prima volta in un progetto del 1922 per prevedere il tempo utilizzando una rete di computer (cioè matematici umani) collegati tramite telegrafo.

Oltre a non essere una novità, il cloud, definito in modo efficiente da Hu come “un sistema di reti che mette in comune la potenza di calcolo“, non è un affare fatto. Mentre il cloud può sembrare una vecchia notizia per osservatori casuali, una ricerca condotta da Goldman Sachs mostra che meno di un quarto dei flussi di lavoro delle grandi imprese è attualmente in cloud.

Sebbene quasi tutti i dirigenti abbiano sentito parlare del cloud computing, pochissimi capiscono le possibilità strategiche e le realtà operative associate al concetto. In poche parole, ci sono molte idee sbagliate sul cloud computing.

Per cominciare, il cloud richiede una gestione finanziaria sofisticata. Larry Scott, che lavora da sei anni in Amazon Web Services come leader di area nel team per le Americhe, è convinto che la gestione della finanza IT associata a varie configurazioni cloud richieda un fondamentale ripensamento dei comportamenti e delle tecniche.

Vince Kellen, CIO dell’Università della California di San Diego, concorda sul fatto che una corretta gestione del cloud computing non rientra nelle competenze dei professionisti IT tradizionali. Sulla base delle analisi condotte insieme al suo team di livello mondiale, Kellen afferma che “nella maggior parte delle aziende c’è almeno il 30-45% di spesa eccessiva per il cloud”. Dato che vengono attualmente spesi circa 1,3 trilioni di dollari per il cloud, con tassi di crescita annuali stimati nell’intervallo del 25-30%, è sicuro dire che l’ottimizzazione della spesa per il cloud ha un enorme valore.

Esiste un altro enorme malinteso sul cloud in merito al rischio e alla sicurezza IT. “Il cloud non elimina il rischio“, spiega Vincent A Campitelli II, che ha gestito programmi di rischio IT presso McKesson, Wachovia Bank e Goldman Sachs ed è attualmente consulente dell’Ufficio del Presidente della Cloud Security Alliance (CSA). Nel 2019 Capital One Financial Corp. ha subito il furto di più di 100 milioni di record di clienti archiviati nel cloud. Lo spostamento dei flussi di lavoro nel cloud NON è un piano di disaster recovery/business continuity. E l’utilizzo odierno del cloud è spesso frammentato su più piattaforme cloud, portando a configurazioni errate, che a loro volta portano a violazioni del cloud.

Un piano d’azione in 3 punti per sconfiggere l’ignoranza digitale

Definire strategie . La tecnologia non è il punto di arrivo; la tecnologia cambia ciò che è realizzabile. Articolate nuovi obiettivi/risultati aziendali che riflettano la frontiera delle possibilità espansa dalla tecnologia emergente.

. La tecnologia non è il punto di arrivo; la tecnologia cambia ciò che è realizzabile. Articolate nuovi obiettivi/risultati aziendali che riflettano la frontiera delle possibilità espansa dalla tecnologia emergente. Gestire il cloud anche dal punto di vista finanziario. Iniziate il viaggio verso la creazione/l’accesso a sofisticate funzionalità di gestione finanziaria del cloud. Secondo Scott di Amazon, questo viaggio non dovrebbe durare più di sei mesi.

Iniziate il viaggio verso la creazione/l’accesso a sofisticate funzionalità di gestione finanziaria del cloud. Secondo Scott di Amazon, questo viaggio non dovrebbe durare più di sei mesi. Comunicare. Rendete esplicito ciò che i dirigenti sanno e devono sapere sulle tecnologie fondamentali del futuro.

*Thornton May è un futurista. Ha progettato e tenuto programmi di formazione per dirigenti presso UCLA, UC-Berkeley, Babson, Hong Kong University of Science and Technology, THE Ohio State University [dove ha co-fondato e dirige il programma Digital Solutions Gallery] e l’Università del Kentucky.