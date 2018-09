Sempre più cloud per la spesa IT nei segmenti chiave

Secondo Gartner il 28% della spesa it nei principali mercati aziendali passerà al cloud entro il 2022, rispetto al 19% nel 2018. La crescita della spesa IT aziendale per le offerte basate su cloud sarà più veloce della crescita tradizionale delle offerte IT non cloud. Nonostante ciò, le offerte tradizionali rappresenteranno ancora il 72% delle entrate per i mercati IT aziendali nel 2022.

“Lo spostamento della spesa IT aziendale verso nuove alternative basate su cloud è inarrestabile, sebbene si consoliderà nel corso di molti anni a causa della natura dell’IT aziendale tradizionale” ha affermato Michael Warrilow, vicepresidente alla ricerca di Gartner. “Il passaggio al cloud evidenzia l’attrattiva di maggiore flessibilità e agilità, che è percepita come un vantaggio della capacità on-demand e dei prezzi a consumo in cloud”.

Secondo Gartner più di 1,3 trilioni di dollari di spesa IT saranno direttamente o indirettamente influenzati dal passaggio al cloud entro il 2022. I fornitori in grado di catturare questa crescita sperimenteranno un grande successo a lungo termine nel prossimo decennio.

Gartner raccomanda ai fornitori di tecnologia di utilizzare il cloud shift come misura delle opportunità di mercato. Dovrebbero valutare i tassi di crescita e le opportunità di dimensioni del mercato indirizzabili in ciascuna delle quattro categorie di cloud shift: infrastruttura di sistema, software di infrastruttura, software applicativo e outsourcing dei processi aziendali.

Il più grande spostamento del cloud prima del 2018 si è verificato nel software applicativo, in particolare nella gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Il CRM ha già raggiunto un punto critico in cui una maggiore percentuale di spesa si verifica nel cloud rispetto al software tradizionale. Questa tendenza continuerà e si espanderà per coprire ulteriori segmenti del software applicativo, tra cui suite per ufficio, servizi di contenuti e servizi di collaborazione fino alla fine del 2022. Il software applicativo manterrà la più alta percentuale di spostamento del cloud durante questo periodo.

Entro il 2022 quasi la metà delle entrate sarà nell’infrastruttura di sistema e nel software di infrastruttura. L’infrastruttura di sistema sarà il segmento di mercato che si sposterà nel cloud più velocemente tra oggi e il 2022, mentre attualmente rappresenta il mercato con il minor numero di passaggi verso il cloud. Ciò è dovuto ai precedenti investimenti nell’hardware dei data center, nei software dei sistemi operativi di virtualizzazione e data center e nei servizi IT, che sono spesso considerati costosi e poco flessibili.

“Il passaggio al cloud fino alla fine del 2022 rappresenta un periodo critico per i fornitori di infrastrutture tradizionali, in quanto i concorrenti traggono vantaggio dall’aumento della disruption basata sul cloud e dei trigger di spesa in base alla scadenza delle risorse infrastrutturali”, ha affermato Warrilow. “Man mano che il cloud diventerà sempre più mainstream, influenzerà ancora di più le decisioni IT aziendali, in particolare nell’infrastruttura di sistema, poiché aumenterà la “tensione” tra le soluzioni on e off-premises”.