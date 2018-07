LinkedIn ha annunciato i risultati di “Top skill 2018”, la sua ricerca annuale sulle competenze più richieste dalle aziende a livello globale. Il social network professionale, che conta 11 milioni di utenti in Italia e 562 milioni di utenti a livello globale, ha analizzati i trend del mercato identificando le hard skill e le soft skill che attualmente vengono maggiormente ricercate nei professionisti.

Dalla ricerca emerge che le hard skill più richieste sono quelle legate a cloud ed elaborazione distribuita, analisi statistica e data mining, software middleware e di integrazione, architettura web e framework di sviluppo.

Le soft skill più richieste sono, nell’ordine, leadership, comunicazione, collaborazione e time management. L’analisi mostra come, con l’avvento della tecnologia e la possibilità di abilitare politiche di smart working, le aziende cerchino sempre più lavoratori consapevoli delle loro possibilità e in grado di gestire in maniera efficiente il proprio lavoro. Per i professionisti questo significa anche avere buone capacità di comunicazione e collaborazione, indispensabili per un ambiente di lavoro stimolante e produttivo.

Le competenze più richieste in Italia

Nel nostro Paese la ricerca si è concentrata su tre settori in crescita: bancario, automotive e legale. Dalle aziende di tutti e tre i settori emerge un aumento della richiesta di professionisti con capacità analitiche.

“L’analisi dei dati è oggi un fattore imprescindibile per il successo di un’impresa”, ha sottolineato Marcello Albergoni, Head of Italy di LinkedIn. “Avere la capacità di interpretare e gestire la mole di informazioni necessarie allo sviluppo del business moderno diventa così un vero e proprio elemento distintivo per tutti quei talenti che cercano nuove opportunità e che puntano al futuro di un mondo del lavoro in continua evoluzione”.

Nel settore automotive l’analisi dei dati è al terzo posto tra le skill più richieste (dopo Design ed Engineering), mentre si attesta al primo nel comparto bancario (seguita da Business e Management) e in quello legale (seguita da lingua italiana e Accounting), sottolineando l’importanza di sapere analizzare e interpretare le situazioni e i dati, alla base del business di qualunque settore.