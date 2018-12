Il cloud convince 7 aziende su 10, ma la sicurezza fa paura

Uno studio indipendente condotto da Equinix che ha coinvolto oltre 1.200 professionisti IT senior in tutta l'area EMEA evidenzia il contrasto sull'adozione del cloud.

Equinix ha annunciato i risultati di uno studio indipendente che ha coinvolto oltre 1.200 professionisti IT senior provenienti da Europa, Medio Oriente e Africa. I risultati mostrano che più di sette aziende su 10 (71%) trasferiranno probabilmente più funzioni aziendali nel cloud nei prossimi anni. Il 60% dei responsabili IT dell’area EMEA menziona la prossimità ai fornitori di servizi cloud (CSP) quale fattore chiave nella scelta di un data center.

Nonostante il crescente numero di aziende sposti le proprie funzioni verso il cloud, il 70% degli intervistati percepisce ancora la presenza di rischi per la sicurezza informatica relativa all’adozione del cloud. Le grandi violazioni dei dati pubblici hanno causato incertezza tra le aziende, portando il 45% degli intervistati a concentrarsi sul miglioramento della sicurezza informatica della propria azienda come priorità IT.

Le considerazioni relative alla sicurezza informatica e al cloud sono una priorità per i responsabili IT di tutta la regione. Per quasi la metà degli intervistati (48%), l’adozione di servizi basati sul cloud ha rappresentato uno dei due principali fattori che avranno maggiore impatto sulla propria azienda in futuro – secondo solo ai rischi e alle violazioni della sicurezza informatica (53%). I risultati hanno inoltre dimostrato che le aziende di tutta l’area EMEA hanno il doppio delle probabilità di connettersi con i CSP rispetto a qualsiasi altro fornitore di servizi o prodotti.

In Italia, il 49% degli intervistati ritiene che la propria azienda si sposterà maggiormente verso il cloud, una percentuale più elevata rispetto alle aziende di tutta l’area EMEA (39%). Il 41% ritiene inoltre che prossimità ai fornitori di servizi cloud sia un fattore importante nella scelta di un data center in Italia. Inoltre, il 41% dei professionisti IT intervistati ritiene che i fornitori di servizi cloud siano il business con cui la loro azienda ha maggiori probabilità di connettersi in futuro.

Lo studio rileva inoltre che solo il 17% delle aziende in EMEA utilizza attualmente un’architettura multi-cloud. Questo dato va confrontato con il 56% delle aziende che attualmente utilizza il cloud privato e del 42% delle aziende che utilizza il cloud pubblico. Al fine di restare competitive e sicure, secondo Equinix le aziende dovrebbero rivolgersi a più fornitori di servizi cloud quando sviluppano la strategia digitale della loro infrastruttura.

