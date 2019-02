Cloud Business Office: come accelerare l’utilizzo del cloud in azienda

Jonathan Allen, EMEA Enterprise Strategist and Evangelist di AWS, spiega nel dettaglio cos’è il Cloud Business Office e quali sono le sue funzioni.

Nelle aziende moderne la semplice migrazione verso il cloud non è sufficiente. Gli obiettivi di business passano infatti dalle persone ed è quindi necessario pensare anche a loro incoraggiando l’adozione del cloud ed eliminando il cosiddetto FUD (fear, uncertainty and doubt, ovvero paura, incertezza e dubbio) che i nuovi paradigmi possono portare.

Per farlo, è utile creare un Cloud Business Office (CBO), un’unità che garantisca una gestione efficace per adottare e accelerare l’utilizzo del cloud all’interno dell’azienda. Il CBO stabilisce e concorda obiettivi e principi coraggiosi e agisce positivamente per dare modo alla forza lavoro di adottare il cloud su larga scala, affrontando qualsiasi rischio o ostacolo che possa insorgere.

Jonathan Allen, EMEA Enterprise Strategist and Evangelist di Amazon Web Services, spiega nel dettaglio cos’è il CBO e come funziona illustrando innanzitutto le sue responsabilità, che vanno dalla definizione di obiettivi e risultati alla creazione di regole in grado di evolversi con il tempo, dall’organizzazione di training all’implementazione di strumenti adeguati alla trasformazione.

Cosa fa un CBO?

Il Cloud Business Office garantisce una gestione efficace per adottare e accelerare l’utilizzo del cloud pubblico all’interno dell’azienda. Lo fa tramite la rappresentazione olistica di soggetti chiave dell’azienda che formano un gruppo dedicato, con una formazione specifica sui differenziatori chiave del cloud nell’ambito di sicurezza, affidabilità, disponibilità, costi e time to market.

Fondamentalmente il CBO esiste per assicurare (o identificare se necessario) l’allineamento degli obiettivi del cloud con quelli di business, nonché la loro esecuzione strategica e tattica su elementi come persone, processi e tecnologia in modo ben gestito e inclusivo.

Responsabilità del CBO

Il CBO ha una lunga lista di responsabilità. Ecco le più importanti.

Stabilire un obiettivo ambizioso – Non si può sostituire un dirigente esperto che stabilisca l’obiettivo in modo chiaro e senza ambiguità. In questo caso, l’obiettivo deve essere direttamente legato agli obiettivi del comitato esecutivo, che si tratti di far crescere il fatturato, aumentare la profittabilità, migliorare il Net Promote Score e così via.

Definire gli obiettivi e i risultati chiave – Probabilmente tutte le prossime responsabilità derivano dalla definizione degli obiettivi (dove voglio andare?) e dei risultati chiave (come ci arrivo?). In ogni caso si tratta di esempi di ciò che si dovrebbe davvero considerare di adottare e implementare.

Individuare ed eventualmente rispondere a tutte le domande – Gli executive più esperti sono consapevolmente curiosi e tale curiosità prende forma attraverso le domande. È importante non rispondere a questi quesiti solo a parole, ma catturare davvero l'interesse dei singoli. Ogni domanda è importante per chi la pone e se lasciata senza risposta agirà come un'ancora esercitando una forza negativa sul processo di trasformazione. Rispondere alla fine è poi estremamente importante. Se il CBO prova a rispondere a ciascuna domanda prima di fare qualsiasi altra cosa, non otterrà mai nulla. Per esempio, per un'azienda è naturale non mettere i dati dei clienti sul cloud finché il CISO e il suo team non abbiano compreso a fondo lo Shared Security Model di AWS. Ma questo non preclude a un team la possibilità di iniziare a lavorare al primo workload, di cominciare a pensare alle risposte e rispondere a tutto alla fine, invece di dover rispondere prima ancora di iniziare. Curare e stabilire la priorità di queste domande dovrebbe essere il lavoro del Technical Program Director incaricato di gestire il CBO.

Concordare le regole – Le regole si evolvono con il tempo, man mano che si scopre e si impara di più. Il CBO è il gruppo incaricato di discutere (talvolta appassionatamente) quali regole si debbano applicare al modo di lavorare dell'azienda. I Single-Threaded Leaders dovrebbero avere l'ultima parola, annunciarla a tutti e tracciare la strada futura.

Eliminare gli ostacoli – Il team del CBO dovrebbe incontrarsi come minimo una volta la settimana. Una rapida eliminazione degli ostacoli crea e mantiene lo slancio e neutralizza le ambiguità del team allargato sull'impegno per il cambiamento.

Concordare il primo workload di produzione – Si tratta di qualcosa di strategico, che deve importare ai colleghi, dimostrare valore e definire una nuova rotta. Un semplice microservizio che funziona davvero bene è comunque importante per il business.

Si tratta di qualcosa di strategico, che deve importare ai colleghi, dimostrare valore e definire una nuova rotta. Un semplice microservizio che funziona davvero bene è comunque importante per il business. Creare il Team dedicato al Cloud Center of Excellence – Questo è un passo particolarmente cruciale. Il CCoE è un mezzo, non un fine. È importante stare attenti a che non diventi un collo di bottiglia o che non crei burocrazia inutile. Lo scopo è quello di scioglierlo una volta che il cloud è diventato il modo di fornire Information Technology. E casomai, avere un piccolo team Cloud Ops che mantenga vive le best practice e che metta insieme guide all’utilizzo del Cloud per soddisfare gli obiettivi in termini di costi, affidabilità, sicurezza, conformità e time to market.