Cloud architect: un ruolo vitale per il successo nel cloud

I cloud architect sono responsabili della gestione dell’architettura di cloud computing in un’organizzazione, soprattutto quando le tecnologie cloud diventano sempre più complesse. L’architettura del cloud computing comprende tutto ciò che riguarda il cloud computing, comprese le piattaforme front-end, i server, l’archiviazione, la consegna e le reti necessarie per gestire l’archiviazione cloud. Gli architetti cloud sono specialisti IT che hanno le competenze e le conoscenze per navigare in ambienti cloud complessi, guidare team, sviluppare e implementare strategie cloud e garantire che i sistemi cloud rimangano aggiornati e funzionino senza intoppi.

Descrizione del lavoro di Cloud Architect

Per gestire le complessità dell’adozione del cloud, la maggior parte delle organizzazioni vorrà assumere un cloud architect, se non l’ha già fatto. Secondo Gartner, i tre ruoli principali e di alto livello di un cloud architect sono:

Leader del cambiamento culturale per l’adozione del cloud

Sviluppo e coordinamento dell’architettura cloud

Sviluppo di una strategia cloud e coordinamento del processo di adattamento

Per avere successo, le responsabilità quotidiane di un architetto del cloud, secondo Gartner, includono:

Trovare talenti con le competenze necessarie

Valutazione di applicazioni, software e hardware

Creazione di un “team di broker cloud”

Stabilire le migliori pratiche per il cloud in tutta l’azienda

Selezione dei fornitori di servizi cloud e verifica dei servizi di terze parti

Supervisionare la governance e mitigare il rischio

Lavorare a stretto contatto con la sicurezza IT per monitorare la privacy e sviluppare procedure di risposta agli incidenti

Gestione dei budget e stima dei costi

Operare su larga scala

Ruoli del cloud architect

Secondo un rapporto del 2021 di RightScale, la pandemia di COVID-19 ha accelerato la spesa per il cloud per la maggior parte delle organizzazioni. Dei 750 professionisti del cloud IT intervistati, il 61% delle organizzazioni ha riferito di aver pianificato di spendere leggermente di più per il cloud e il 29% ha dichiarato di aver pianificato di spendere significativamente più di quanto originariamente previsto prima della pandemia. Questo aumento della spesa si è tradotto in maggiori opportunità per i cloud architect, poiché le aziende cercano di assumere professionisti qualificati per gestire le proprie strategie di adozione del cloud. Nel complesso, i posti di lavoro legati al cloud sono aumentati del 42% dal 2018 al 2021.

I ruoli del cloud architect sono in genere semplici, ma potreste vedere titoli che includono tecnologie, software o reparti organizzativi specifici. Alcuni ruoli sono personalizzati per AWS o Azure, mentre altri possono essere mirati a specifiche aree di conoscenza come infrastrutture o blockchain. I titoli di lavoro per il cloud architect possono includere:

AWS Solutions Architect

Azure Cloud Architect

Blockchain Cloud Architect

Cloud Architect – Openstack

Cloud Network Architect

Cloud Platform Architect

Cloud Solution Architect – Infrastructure

Cyber Solutions Architect

Digital Platform and Solutions Architect

Junior Cloud Solutions Architect

Principal Cloud Architect

Prisma Cloud Solutions Architect

RSA AWS Cloud Architect

Salesforce Technical Architect

Senior Cloud Architect

Stipendi dei cloud architect

Secondo i dati di PayScale, lo stipendio medio per un cloud architect è di 128.418 dollari all’anno (circa 111.000 euro), con un range di stipendio riportato tra 82.309 e 185.208 dollari all’anno a seconda dell’esperienza, della posizione e delle competenze.

Skill dei cloud architect

I cloud architect sono responsabili della comunicazione con i fornitori per negoziare contratti di terze parti per hardware, software e altre tecnologie cloud. È un campo in continua evoluzione e il lavoro richiede qualcuno in grado di rimanere al passo con le ultime tendenze e tecnologie.

“Il cloud architect dovrebbe avere una varietà di competenze tecniche e non, ma soprattutto, deve essere un ottimo collaboratore per potenziare e connettersi con una varietà di altri ruoli di architettura nella vostra organizzazione”, afferma l’analista di Gartner Kyle Hilgendorf nel report del 2016 dal titolo Analyzing the Role and Skills of the Cloud Architect.

Sebbene le forti capacità di comunicazione e la capacità di rimanere agili siano cruciali per un architetto cloud, ci sono molte altre competenze tecniche e trasversali richieste per questo lavoro. Secondo Gartner, queste includono:

Architettura dell’applicazione

Automazione e orchestrazione

Governance

I&O

Architettura di integrazione

ITSM/ITOM

Outsourcing e hosting esterno

Sicurezza

Comunicazione e collaborazione

Delegazione

Esperienza finanziaria e legale

Gestione acquisti e fornitori

Leadership del programma

Certificazioni per i cloud architect

Se volete diventare un cloud architect, potete frequentare un programma di master specializzato nel settore. Ci sono anche una varietà di certificazioni e programmi di sviluppo professionale tra cui scegliere. Se avete già un background IT o le competenze giuste per un architetto cloud, potete prendere in considerazione una di queste certificazioni professionali per migliorare il vostro curriculum:

AWS Certified Solutions Architect: Amazon Web Services è il servizio cloud più utilizzato nel settore. Questa credenziale certifica la capacità di gestire le applicazioni e l’infrastruttura AWS. L’esame di livello associato è per coloro che hanno almeno un anno di esperienza pratica con AWS. Verrete anche testati sulla vostra conoscenza dei servizi di distribuzione e gestione AWS.

Amazon Web Services è il servizio cloud più utilizzato nel settore. Questa credenziale certifica L’esame di livello associato è per coloro che hanno almeno un anno di esperienza pratica con AWS. Verrete anche testati sulla vostra conoscenza dei servizi di distribuzione e gestione AWS. Google Professional Cloud Architect: la certificazione di cloud architect di Google valuta la vostra capacità di progettare, pianificare, gestire e fornire l’architettura e l’infrastruttura di soluzioni cloud. Copre anche la sicurezza e la conformità, l’analisi e l’ottimizzazione dell’architettura cloud. L’esame utilizza casi di studio per testare le vostre conoscenze in scenari del mondo reale e verificare la vostra conoscenza delle metodologie di sviluppo software e di come si applicano alle applicazioni distribuite multilivello in diversi ambienti ibridi.

la certificazione di cloud architect di Google valuta la vostra capacità di progettare, pianificare, gestire e fornire l’architettura e l’infrastruttura di soluzioni cloud. Copre anche la sicurezza e la conformità, l’analisi e l’ottimizzazione dell’architettura cloud. L’esame utilizza casi di studio per testare le vostre conoscenze in scenari del mondo reale e verificare la vostra conoscenza delle metodologie di sviluppo software e di come si applicano alle applicazioni distribuite multilivello in diversi ambienti ibridi. IBM Certified Solution Architect – Cloud solution Architecture V4 : questa certificazione di IBM convalida la vostra capacità di progettare, pianificare e progettare una soluzione cloud. L’esame copre la vostra conoscenza dell’architettura di riferimento del cloud IBM, delle offerte di gestione dei servizi cloud, del software per IBM Cloud, dei servizi IBM Cloud, della progettazione di una soluzione VPC e dei sistemi cloud, dello storage, della sicurezza, delle reti e delle tecnologie di virtualizzazione.

: questa certificazione di IBM convalida la vostra capacità di progettare, pianificare e progettare una soluzione cloud. L’esame copre la vostra conoscenza dell’architettura di riferimento del cloud IBM, delle offerte di gestione dei servizi cloud, del software per IBM Cloud, dei servizi IBM Cloud, della progettazione di una soluzione VPC e dei sistemi cloud, dello storage, della sicurezza, delle reti e delle tecnologie di virtualizzazione. Arcitura Certified Cloud Architect: La certificazione Arcitura cloud architect è progettata per dimostrare le vostre capacità e la vostra conoscenza dell’architettura cloud e della tecnologia utilizzata per eseguire e gestire le piattaforme cloud. La certificazione comprende diversi moduli, l’ultimo dei quali include una serie di esercizi di laboratorio che richiedono l’applicazione delle vostre conoscenze a problemi del mondo reale.

La certificazione Arcitura cloud architect è progettata per dimostrare le vostre capacità e la vostra conoscenza dell’architettura cloud e della tecnologia utilizzata per eseguire e gestire le piattaforme cloud. La certificazione comprende diversi moduli, l’ultimo dei quali include una serie di esercizi di laboratorio che richiedono l’applicazione delle vostre conoscenze a problemi del mondo reale. Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert: questa certificazione di livello esperto di Microsoft convalida le vostre abilità nella progettazione di soluzioni eseguibili su Azure. È pensato per coloro con esperienza e conoscenza avanzate delle operazioni IT, inclusi argomenti come networking, virtualizzazione, identità, sicurezza, continuità aziendale, ripristino di emergenza, piattaforma dati, budget e governance.

Diventare un cloud architect

Ci sono molti modi per diventare un cloud architect. Se siete ancora all’inizio della vostra carriera, potreste prendere in considerazione un corso di laurea formale. Ma per coloro che hanno esperienza nell’IT, Gartner suggerisce che i professionisti IT con le seguenti competenze ed esperienza troveranno la transizione più semplice:

Architetti enterprise : Hilgendorf osserva nel suo report che il ruolo di cloud architect è “una nuova forma di architetto enterprise”.

: Hilgendorf osserva nel suo report che il ruolo di cloud architect è “una nuova forma di architetto enterprise”. I&O (virtualizzazione): quelli con esperienza di virtualizzazione o architettura infrastrutturale sono spesso adatti per il ruolo di architetto cloud, poiché “molti programmi cloud iniziano con semplici progetti IaaS e gli architetti di virtualizzazione sono nella posizione migliore per comprendere le sfumature tecniche di un ambiente virtualizzato”, afferma Hilgendorf.

quelli con esperienza di virtualizzazione o architettura infrastrutturale sono spesso adatti per il ruolo di architetto cloud, poiché “molti programmi cloud iniziano con semplici progetti IaaS e gli architetti di virtualizzazione sono nella posizione migliore per comprendere le sfumature tecniche di un ambiente virtualizzato”, afferma Hilgendorf. Architettura di integrazione (rete, identità, servizi e dati): alcuni dei maggiori problemi con l’adozione del cloud sorgono con l’integrazione in tutta l’azienda. Gli architetti dell’integrazione sono esperti nel lavorare con sistemi complessi e in genere sono abili nel lavorare tra i diversi reparti.

alcuni dei maggiori problemi con l’adozione del cloud sorgono con l’integrazione in tutta l’azienda. Gli architetti dell’integrazione sono esperti nel lavorare con sistemi complessi e in genere sono abili nel lavorare tra i diversi reparti. Relazioni commerciali: i dipendenti esperti in relazioni commerciali possono fungere da preziosi collegamenti per incoraggiare l’azienda ad accettare le nuove tecnologie cloud.

Potreste infine scoprire che c’è un “individuo estremamente esperto dal punto di vista tecnico in un’unità aziendale” con le competenze e il background giusti per apportare valore all’adozione del cloud aziendale, afferma Hilgendorf. Se la vostra organizzazione ha difficoltà a trovare le giuste competenze all’esterno, potrebbe esserci qualcuno adatto al ruolo in un’altra business unit interna che può passare al ruolo di cloud architect con un piccolo investimento in formazione e istruzione. È probabile che le persone con esperienza in supporto IT, ingegneria di sistema, amministrazione di database, DevOps, sviluppo e big data avranno le giuste competenze per diventare cloud architect.