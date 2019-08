CISO: nuove sfide da affrontare e le strategie da adottare

Una nuova indagine di Fortinet rivela come i CISO stiano modificando le priorità e le strategie da applicare alla sicurezza informatica per gestire minacce sempre più evolute con risorse limitate.

Fortinet ha presentato il nuovo report Making Tough Choices: How CISOs Manage Escalating Threats and Limited Resources. Lo studio, condotto a livello globale e commissionato a Forbes Insights, ha interpellato i CISO che operano in diversi settori a proposito delle nuove sfide che si trovano a dover affrontare e delle strategie che stanno mettendo in atto per superare tali ostacoli.

Il sondaggio evidenzia come l’84% degli intervistati creda che il rischio di cyber attacchi aumenterà e almeno un quarto di loro è convinto che le capacità dei cybercriminali stiano addirittura superando quelle in loro possesso, quando si tratta di difendere dalle minacce le aziende per cui lavorano.

Questa criticità è aggravata dalle limitate risorse che hanno a disposizione, come ad esempio la mancanza di un budget sufficiente e di professionisti qualificati, così come la rapida estensione della superficie potenzialmente soggetta ad attacchi informatici o l’aumento della complessità. Ecco perché i responsabili della sicurezza informatica sono consapevoli della necessità di mettere in atto le migliori strategie: la posta in gioco è alta.

“La ricerca di Forbes Insights fa eco alle principali sfide di cui ci parlano i clienti ed i prospect di Fortinet. Al giorno d’oggi i CISO sono messi alla prova dal fatto di dover allocare fondi e risorse limitati a progetti per la cybersicurezza ad alto rendimento che possano spaziare dalla breach detection alla response. I C-level devono massimizzare la sicurezza pur avendo a disposizione risorse limitate, bilanciando le responsabilità date dalla leadership strategica e i problemi di natura tattica” spiega John Maddison, EVP of products di Fortinet.

Ecco alcuni punti chiave evidenziati dal report di Forbes insights: