Cisco: aiutare i lavoratori a casa con una nuova rete remota

Quando il Covid-19 ha cambiato le nostre vite all’inizio di quest’anno, ha cambiato anche il modo in cui milioni di lavoratori accedono alle risorse aziendali. Ora che è ovvio che questi cambiamenti in molti casi saranno più permanenti di quanto si pensasse inizialmente, molti clienti e fornitori stanno cercando di supportare i lavoratori remoti in modi non previsti in passato.

“La pandemia di Covid-19 ha portato a un enorme esperimento di lavoro a distanza diffuso” ha affermato Elisabeth Joyce, vicepresidente di Gartner, in un recente sondaggio condotto su 127 leader aziendali che ha rilevato come il 47% di essi voglia consentire ai dipendenti di lavorare da remoto a tempo pieno. “Mentre i leader aziendali pianificano ed eseguono la riapertura dei loro luoghi di lavoro, stanno valutando accordi di lavoro a distanza più permanenti come un modo per soddisfare le aspettative dei dipendenti e per costruire operazioni aziendali più resilienti”.

In effetti, la creazione di ambienti dotati di una solida rete remota sta guidando l’azione di Cisco e altri produttori. “Il cambiamento fondamentale è che ora dobbiamo pensare alle persone che lavorano da casa e alle reti domestiche che utilizzano come rete predefinita. Quello che vogliamo è creare una micro-filiale di alta qualità a casa vostra” ha affermato Greg Dorai, vicepresidente della gestione dei prodotti e della strategia per Enterprise Infrastructure and Solutions Group di Cisco. “Ora dobbiamo considerare ogni lavoratore che lavora da casa e ogni suo ufficio a casa degni dello stesso livello di supporto per la connettività delle sedi e delle filiali della nostra azienda”.

Realisticamente, ogni azienda non può fornire a ogni lavoratore supporto a livello di sede centrale per le proprie reti domestiche, ma ci sono tecnologie disponibili e in arrivo nel prossimo futuro in grado di soddisfare le diverse esigenze dei diversi lavoratori, ha affermato Dorai. Nel caso di Cisco, due nuove offerte riguardano la connettività wireless e Wide Area Network per utenti remoti.

“Per i dipendenti per i quali la massima connettività non è sufficiente, possiamo sostituire o migliorare il loro access point alla rete domestica con un router Wi-Fi che funga da estensione della rete aziendale”, ha affermato Dorai. “Gli access point wireless domestici, configurati dall’IT aziendale prima che il dipendente li installi, possono fornire sicurezza e monitoraggio avanzati e assegnare priorità alla larghezza di banda per le applicazioni che ne hanno più bisogno.”

Gli access point aziendali possono far sembrare l’esperienza dell’utente a casa uguale all’esperienza che avrebbero lavorando sulla rete aziendale. Se i dispositivi si connettono automaticamente in ufficio, faranno lo stesso a casa: non c’è bisogno di preoccuparsi di attivare una VPN. In quanto estensioni remote della rete aziendale, l’IT aziendale avrà piena visibilità su questi access point e potrà gestire i dispositivi da remoto e tenere traccia delle prestazioni e dei problemi di sicurezza, ha affermato Dorai.

Nel caso di Cisco, l’IT può gestire gli utenti remoti attraverso il suo pacchetto DNA Spaces, che comprende la suite wireless Connected Mobile Experience (CMX) e la tecnologia di geolocalizzazione enterprise. Cisco CMX è un motore software che analizza la posizione e altre informazioni raccolte dall’infrastruttura wireless Cisco per fornire servizi ai clienti sui loro dispositivi mobili. Secondo Cisco, DNA Spaces fornisce alle aziende analisi su chi e cosa si trova nelle loro sedi fisiche, oltre alla capacità di agire in base a tali informazioni in tempo reale.

Un’altra estensione per lavoratori remoti suggerita da Cisco è l’uso di router SD-WAN per la casa che includono una connessione wireless. “Sebbene questa soluzione sia eccessiva per la maggior parte dei lavoratori, quando la connettività è fondamentale, è l’opzione migliore. È anche una buona soluzione per i dipendenti che non dispongono di un ISP principale affidabile”, ha affermato Dorai. “L’IT può configurare questo router in modo che le comunicazioni critiche vengano instradate su di esso, sempre o solo quando il collegamento principale diventa gravato da altro tipo di traffico”.

Cisco ha recentemente aggiunto un pacchetto chiamato Remote Workforce Routing, che offre l’onboarding zero-touch di tutti i dispositivi cablati e wireless di tutti i lavoratori remoti e LTE Advanced PRO wireless per il backup. Il pacchetto include anche il supporto per la sicurezza SD-WAN Cloud OnRamp e Umbrella per consentire agli utenti remoti di accedere alle applicazioni da remoto e in sicurezza.

Sicurezza per utenti remoti

“Per tanti impiegati in aziende che fanno molto affidamento sulle applicazioni aziendali, il modello standard di dotarli di VPN per i loro computer continuerà a funzionare. La configurazione dello split tunneling può ottimizzare le prestazioni dei servizi in hosting su cloud, fornendo comunque ai dipendenti un accesso sicuro alle risorse ospitate dall’azienda”, ha affermato Dorai.

Lo split tunneling consente ai clienti di selezionare traffico specifico, destinato all’azienda, da inviare attraverso un tunnel VPN aziendale. Il resto va direttamente su Internet senza passare attraverso il tunnel. Altrimenti tutto il traffico, anche quello diretto a siti su Internet, passerebbe sulla VPN, attraverso misure di sicurezza aziendali e poi di nuovo su Internet.

All’inizio dell’aumento vertiginoso del numero di lavoratori remoti, molti provider VPN, tra cui Cisco e Microsoft, parlavano dello split tunneling come tecnologia chiave per aiutare le aziende a gestire il traffico remoto. “Gli utenti remoti che richiedono l’accesso a risorse per lo più basate su cloud possono utilizzare tecnologie zero-trust per la sicurezza”, ha affermato Dorai “Ma anche nei casi in cui l’utente finale non sia connesso a risorse controllate dall’azienda o per chi connettersi a una VPN è superfluo, l’IT dovrebbe comunque monitorare le prestazioni dei servizi che stanno utilizzando, in modo da anticipare eventuali problemi che potrebbero sorgere nei loro servizi cloud”.

Dorai ha affermato che Cisco sta lavorando su altri pacchetti che alla fine offrirà “as-a-service” per aiutare i clienti a supportare i lavoratori remoti. La strategia as-a-service fa parte di un obiettivo più ampio di Cisco volto ad aumentare le offerte di servizi. Il CEO di Cisco Chuck Robbins ha affermato nei recenti risultati finanziari della società che accelererà la transizione della maggior parte del portafoglio dell’azienda per essere offerto come servizio. “Accelereremo anche i nostri investimenti nelle seguenti aree: sicurezza nel cloud, collaborazione cloud, miglioramenti chiave per l’istruzione, la sanità e altri settori, maggiore automazione nell’impresa, il futuro del lavoro e analisi delle applicazioni”.

Cisco non è sola

Anche altri fornitori offrono ai clienti aziendali un migliore supporto per i lavoratori remoti. Ad esempio, all’inizio di questo mese Juniper ha esteso la sua famiglia di access point wireless Wi-Fi 6 con l’idea di aiutare i clienti aziendali a supportare i lavoratori remoti. Gli access point si integrano con il servizio cloud Juniper Mist Wi-Fi Assurance per aiutare i clienti con la configurazione automatica della WLAN, il rilevamento delle anomalie, le prestazioni e le metriche a livello di servizio per rendere le reti wireless più prevedibili e affidabili.

Altri fornitori wireless come Meraki, CommScope e Cambium Networks si rivolgono alla forza lavoro remota. Ad esempio, Aruba di HPE ha recentemente introdotto Edge Services Platform (ESP), che promette di analizzare i dati di telemetria e ottimizzare automaticamente la connettività, trovare problemi di rete e proteggere la rete edge.

Anche Extreme, attraverso il suo pacchetto ExtremeCloud IQ e le offerte Wi-Fi 6, ha esteso la rete aziendale per aiutare a gestire i lavoratori remoti. VMware ha effettuato aggiornamenti alla sua piattaforma Workspace Workspace ONE che gestisce in modo sicuro i dispositivi mobili degli utenti finali e le applicazioni e i desktop virtuali ospitati nel cloud o in locale.