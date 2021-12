I CIO si preparano ad affrontare strategie ibride a lungo termine

Con l’arrivo della variante Omicron, i CIO stanno esaminando le lezioni apprese dalle misure restrittive sul lavoro causate dalla pandemia per stabilire nuove strategie ibride su misura per il successo a lungo termine.

Secondo la maggior parte dei CIO, la forza lavoro aziendale ibrida e distribuita è qui per restare… a lungo. Con la nuova variante di Omicron che si appresta a estendere anche nel 2022 le politiche di lavoro ibride o completamente remote che hanno caratterizzato gli ultimi due anni, la maggior parte dei dirigenti, inclusi i CIO, stanno riconoscendo la necessità di sviluppare strategie ibride per il posto di lavoro a lungo termine basate su nuove tecnologie che i dipendenti possono utilizzare per migliorare la collaborazione e la produttività, bilanciando nel migliore dei modi il lavoro e la vita personale.

Queste strategie, secondo diversi CIO, si baseranno su una combinazione di lezioni apprese durante la pandemia, nonché su politiche sul lavoro a distanza precedenti al COVID-19. Ma l’istituzione di strategie ibride sul posto di lavoro come qualcosa di più di un palliativo introduce nuove sfide da affrontare.

“Anche se c’è una certa esperienza pre-pandemia con il lavoro ibrido, non si parla delle stesse dimensioni che ci aspettiamo nel post-pandemia. Dobbiamo considerare ad esempio una sfida fondamentale come le riunioni ibride in cui una parte del team è in loco e l’altra lavora in remoto” afferma Amir Arooni, CIO di Discover Financial Services, azienda con sede a Riverwoods in Illinois.

Come la maggior parte delle aziende, Discover Financial Services sta valutando nuove tecnologie per migliorare la collaborazione al di là di Microsoft Teams e Zoom e sta ripensando ai processi e alla cultura aziendali fondamentali dell’azienda moderna, tra cui strategia di localizzazione, leadership e collaborazione, nonché politiche di risorse umane.

L’evoluzione delle strategie aziendali ibride offre vantaggi sia ai datori di lavoro, sia ai dipendenti, afferma Arooni, tra cui un approccio più flessibile alle assunzioni, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, maggiore produttività, eliminazione del tempo perso negli spostamenti e la capacità di mantenere le distanze sociali mentre la pandemia continua il suo corso.

Ma un cambiamento così grande nel modo in cui il lavoro viene svolto ha degli aspetti negativi, afferma Arooni, che osserva come un’altra sfida importante sia garantire l’inclusione per ciascun dipendente, dato il “rischio intrinseco di una disconnessione tra i dipendenti in ufficio e i lavoratori remoti. C’è anche un aumento del rischio di burnout per i dipendenti completamente remoti che lavorano più a lungo e per i colleghi”.

La microgestione è un’altra area delicata, osserva Arooni, poiché alcuni manager che non possono vedere i propri team non hanno ancora padroneggiato le misurazioni dei risultati. “Ci vorrà anche uno sforzo intenzionale per costruire culture eque e inclusive che non favoriscano i dipendenti interni rispetto a quelli remoti e che permettano a tutti i dipendenti di avere agli strumenti e alle tecnologie giuste per svolgere il proprio lavoro. Infine, è probabilmente necessario anche riprogettare lo spazio degli uffici per ospitare sia i lavoratori ibridi, sia quelli interni”.

Ottenere il giusto mix

Le domande e le sfide di Discover vengono affrontate dalla maggior parte delle aziende. In una recente intervista pre-Omicron, Sheila Jordan, Chief Technology Officer di Honeywell, ha parlato della politica del posto di lavoro ibrido della sua azienda, che include tre giorni in ufficio e due giorni da remoto.

“Lavorare completamente a distanza è probabilmente un bene per una piccola parte dei lavoratori e lo stesso si può dire per un ritorno completamente in loco. Ma le persone hanno bisogno di collaborare a un certo livello e bisogna definire questa quantità di tempo”, afferma la Jordan, che vede gli uffici rimanere comunque al centro dell’esperienza lavorativa, anche se l’ufficio diventa il luogo di incontro fuori sede e la casa diventa, a sua volta, l’ufficio quotidiano.

Honeywell impiega 110.000 dipendenti a supporto di 3 milioni di prodotti, tra cui una miriade di sensori e materiali per edifici commerciali. In qualità di grande appaltatore governativo/aerospaziale, Honeywell deve rispettare requisiti di sicurezza più elevati che molte altre imprese commerciali non devono considerare. Jordan è convinta che i cambiamenti sul posto di lavoro causati dalla pandemia offrano un risvolto molto positivo, con piattaforme di collaborazione come Zoom e Teams che sono servite da fenomeni “equalizzatori”, istituendo più inclusione e diversità nelle riunioni aziendali.

“Quando guardi 20 o 30 persone in una riunione virtuale, puoi vedere chi non partecipa e chi non è impegnato nella discussione e puoi iniziare a fare loro domande, in modo da poter vedere e coinvolgere i partecipanti più introversi e meno a loro agio. Spero che quando e se torneremo in ufficio, non ci dimentichiamo di queste persone”.

“In Jaguar Land Rover è probabile che le politiche di lavoro ibride restino, ma solo per alcune classi di dipendenti e non, per esempio, per i tecnici all’interno delle fabbriche che assemblano le auto” afferma Harry Powell, direttore di data & analytics della società.

“Alle persone piace questa flessibilità e noi abbiamo la tecnologia per realizzarlo”, afferma Powell, secondo cui il modello ibrido rimane un esperimento in JLR ed è necessario raccogliere più dati e metriche per ottimizzare la produttività e la soddisfazione dei dipendenti.

Powell, lui stesso un lavoratore a distanza, ha la sensazione che ci saranno degli svantaggi nello sviluppo del prodotto in un modello ibrido. “Il mio sospetto è che questa impostazione avrà un impatto sull’innovazione”, afferma Powell, che però è anche convinto della validità del lavoro ibrido nella guerra sempre più agguerrita per attirare talenti.

L’impatto della flessibilità

Naturalmente, il punto di vista della leadership riguardo al modello ibrido differisce a seconda del settore. Le società immobiliari specializzate in spazi commerciali, ad esempio, potrebbero essere meno inclini a promuovere il lavoro ibrido, che si traduce in parcheggi vuoti in centro.

Tuttavia, per la maggior parte delle aziende il lavoro ibrido è destinato a durare, afferma Penelope Prett, CIO di Accenture. “Le aziende si sono rese conto che con le risorse giuste, i dipendenti possono essere produttivi indipendentemente da dove si trovino e consentire opzioni di lavoro flessibili può creare una forza lavoro più fedele”.

Proprio un recente report di Accenture ha rivelato che, secondo l’83% di 9000 lavoratori intervistati, quella di un modello di lavoro ibrido è una scelta ottimale. “Non sorprende che dipendenti diversi vogliano lavorare in modi diversi. Per alcuni settori come l’assistenza sanitaria sarà sempre necessario entrare in un ufficio, ma molte aziende si stanno rendendo conto che lo spazio per uffici non è sempre essenziale”, afferma la Prett, che osserva come anche la natura stessa del lavoro stia cambiando; formare inoltre i dipendenti su nuove tecnologie e processi è oggi molto più essenziale che non tornare in ufficio.

“Ciò significa che le idee tradizionali su come mantenere i dipendenti coinvolti potrebbero non essere più vere”, afferma la Prett. “Un’area che dovrebbe essere una priorità per una forza lavoro ibrida per aumentare sia il coinvolgimento, sia la flessibilità è l’apprendimento di nuove competenze. Per rimanere competitive e prepararsi per il futuro, le aziende devono migliorare il proprio talento tecnologico rapidamente e in tutta l’azienda”.

Accenture, per esempio, ha sempre incoraggiato la collaborazione a distanza e pratiche di lavoro flessibili. Ad esempio, in un mese i dipendenti di Accenture condividono circa 589 milioni di messaggi in chat, 1,2 miliardi di minuti audio e 141 milioni di minuti video utilizzando Microsoft Teams.

Un analista, tuttavia, ricorda ai CIO e ad altri dirigenti che le decisioni sull’adottare un modello ibrido potrebbero non dipendere da loro. “Il passaggio a un modello di lavoro decentralizzato e ibrido alimentato dalla pandemia è qui per rimanere a lungo termine. E con l’avvento di Omicron e il potenziale emergere di altre varianti, è molto probabile che lavoreremo in modo ibrido per molto tempo a venire” afferma Fred McClimans, analista presso Futurum Research.

“Mentre molte organizzazioni stavano cercando di tornare il prima possibile al modello legacy in-office, l’accelerazione delle iniziative di trasformazione digitale e la rapida implementazione di strumenti collaborativi hanno reso il modello di lavoro da casa remoto molto più attraente.”