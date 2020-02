CIO: le priorità della spesa IT per il 2020

Il ruolo del CIO è diventato trasformativo. Il 46% dei leader IT afferma che il loro lavoro si concentra principalmente sulla trasformazione del business, secondo il sondaggio 2020 State of the CIO. Ma il nuovo decennio vede i CIO assumersi anche responsabilità strategiche in una vasta gamma di attività, che richiedono di trovare un difficile equilibrio tra innovazione aziendale ed eccellenza operativa. In effetti, il 58% dei leader IT intervistati per il sondaggio vede il proprio ruolo di CIO diventare una posizione di stratega aziendale nei prossimi tre o cinque anni.

Il modo in cui i CIO si aspettano di far progredire il business e mantenere il ronzio delle risorse IT può essere in parte chiarito osservando dove spendono il loro budget e quest’anno i budget IT stanno aumentando secondo John McKnight, vice presidente esecutivo della ricerca e servizi di analisi presso Enterprise Strategy Group.

“I CIO ci dicono che il 56% delle aziende prevede di aumentare la spesa IT nel 2020”, afferma McKnight. “Circa il 40% manterrà i budget piatti e circa il 5% pianificherà di ridurre le spese. Complessivamente, vediamo che le aziende si aspettano una modesta crescita del budget anno su anno dal 2019 al 2020, con una variazione media annua stimata della spesa di oltre il 3,2%”.

Per la maggior parte delle organizzazioni, la sicurezza informatica è di primaria importanza ed è qui che i CIO stanno concentrando parti significative dei loro budget IT. “Il rafforzamento della sicurezza informatica è l’iniziativa commerciale numero uno che guiderà la spesa tecnologica nel 2020”, afferma McKnight. Altre aree chiave sono l’analisi dei dati per insight in tempo reale e il miglioramento dell’esperienza del cliente. Queste tre tendenze avranno un impatto significativo sulla leadership dei CIO nel 2020 e oltre.

Di seguito diamo uno sguardo alle priorità aziendali che guidano gli investimenti IT quest’anno e discutiamo con diversi CIO sulle aree in cui investiranno per portare a compimento le iniziative commerciali del 2020.

Le 12 principali priorità del budget IT

I tre principali driver di business per i budget IT di quest’anno sono la crescente efficienza operativa, citata dal 37% degli intervistati, il miglioramento dell’esperienza dei clienti (35%) e l’aumento delle protezioni per la sicurezza informatica (33%).

Come parte degli sforzi di modernizzazione in corso, i CIO stanno anche stanziando budget IT per aiutare a trasformare i processi aziendali (30%) e migliorare la produttività dei dipendenti (21%). I CIO stanno anche prendendo di mira i profitti, con il 24% che dedica la spesa IT al miglioramento della redditività, il 19% all’aumento delle entrate principali e il 15% all’introduzione di nuovi flussi di entrate digitali. Per adempiere a questi mandati, i CIO segnalano che le seguenti iniziative tecnologiche guidano la maggior parte degli investimenti IT nelle loro organizzazioni quest’anno:

Dati/business analytics: 37%

Sicurezza/gestione dei rischi: 34%

Esperienza del cliente (chatbot, app mobili, ecc.): 28%

Machine learning/AI /RPA: 24%

Modernizzazione di sistemi applicativi/legacy: 23%

Strumenti di collaborazione: 21%

Cloud (non SaaS): 20%

Migrazioni SaaS: 19%

Consolidamento/virtualizzazione dell’infrastruttura: 18%

Gestione dei processi aziendali: 18%

Processi Agile/DevOps/DevSecOps: 18%

Data center/infrastruttura: 18%

L’attenzione ai clienti

Per il CIO di Citrix, Meerah Rajavel, il 2020 vedrà una maggiore necessità di gestire meglio la pressione per una maggiore efficienza, riduzione dei costi e innovazione. “Secondo me questo è il luogo in cui l’IT deve mettere in pratica le moderne tecnologie come AI/ML e analytics per automatizzare le attività IT e diventare un’organizzazione basata sui dati”. Il coinvolgimento dei clienti è una delle principali priorità del 2020 per il reparto IT guidato da Rajavel.

“Mentre passiamo a un modello SaaS, la mia priorità è allineare le nostre capacità digitali/IT per supportare la transizione con un maggiore coinvolgimento dei clienti. Abbiamo anche focalizzato le iniziative sull’eccellenza operativa. Come azienda, siamo concentrati sull’aiutare i nostri clienti a offrire un’esperienza superiore ai dipendenti che promuova l’impegno e la produttività. E stiamo raddoppiando la fornitura di soluzioni che consentano alle aziende di offrire un accesso sicuro e affidabile alle applicazioni e agli approfondimenti di cui i loro dipendenti hanno bisogno e che preferiscono utilizzare per lavorare al meglio”.

Enfatizzare il coinvolgimento dei dipendenti

L’esperienza dei clienti e dei dipendenti è una priorità anche per Barry Shurkey, CIO di NTT DATA Services. “Vogliamo aumentare la produttività dei nostri 50.000 dipendenti di NTT DATA Services semplificando, stabilizzando, modernizzando e proteggendo il portafoglio IT aziendale”. Per Shurkey, farlo è una questione di trasformazione della cultura e di metriche.

“Dovete inserire queste priorità nel vostro team: non possono essere solo vostre. Pertanto, è importante sapere come rendere queste priorità collegabili a ogni singolo dipendente, in modo che possano avere un impatto. È importante anche avere un’ottima collaborazione con le vostre unità aziendali e comunicare come state procedendo man mano, in modo che tutti rimangano coinvolti e assicurati che la vostra azienda o area di business abbia metriche per ciascuna delle vostre priorità.”

Ciò significa tenere traccia degli indicatori chiave di prestazione e delle metriche per tracciare i miglioramenti e mostrare dove il budget dovrebbe essere spostato per rispondere alle mutevoli esigenze. “Il monitoraggio delle metriche prima e dopo l’implementazione richiede la formazione dei team su quali aree sono e quali non sono importanti da misurare. Fornendo un quadro chiaro ma olistico dei progressi dall’inizio alla fine con approfondimenti su dove e come il lavoro viene svolto, i CIO possono fare richieste informate per l’espansione del bilancio sapendo dove verranno assegnati i fondi”.

Guidare il valore con i dati

James McGlennon, vicepresidente esecutivo e CIO di Liberty Mutual Insurance Group, afferma che lui e il suo team esecutivo hanno sviluppato una strategia per il 2020 per sostenere la spinta dell’azienda a diventare una delle prime tre compagnie assicurative nel settore danni e infortuni. Per Liberty Mutual ciò significa garantire “che ogni prodotto che i nostri team tecnologici producono tende a creare valore aziendale. Questa visione condivisa offre a tutti i dipendenti della tecnologia una chiara comprensione di dove stiamo andando e di come stanno contribuendo al nostro successo”, afferma McGlennon.

A tal fine il budget IT complessivo di McGlennon è aumentato per aiutare con il debito tecnico e per tenere conto di ulteriori investimenti in settori quali data science e machine learning. Anche rafforzare la posizione di sicurezza di Liberty Mutual, migrare i carichi di lavoro sul cloud, sviluppare competenze per il futuro, ottimizzare i costi e ottenere maggiori informazioni sui dati esistenti sono le priorità principali per i team IT di Liberty Mutual.

“Diversi anni fa ci siamo impegnati a spostare le nostre piattaforme tecnologiche fuori dai nostri data center e nel cloud pubblico. La migrazione al cloud ci offre la velocità di cui abbiamo bisogno per rendere il software funzionante nelle mani degli utenti finali in modo più rapido. Stiamo aiutando i dipendenti a comprendere i tipi di competenze di cui avranno bisogno per andare avanti e stiamo fornendo loro una vasta gamma di risorse per aiutarli ad affrontare il futuro. Lavoriamo costantemente per aumentare la nostra comprensione dei costi in modo da prendere migliori decisioni di investimento.”

Questo sforzo include lo sfruttamento di strumenti finanziari che aiutano a fornire la trasparenza necessaria per un’efficace pianificazione e discussioni con i partner. “Utilizzando l’analisi dei dati, stiamo aumentando le nostre conoscenze sul costo reale delle nostre applicazioni. Il monitoraggio dello stato e dell’età delle nostre applicazioni produce analisi in tempo reale per prendere decisioni di investimento e ottenere di più per ogni dollaro. Sappiamo che i dati sono ciò che alimenterà la nostra capacità di competere e di deliziare i nostri clienti quotidianamente e quindi cerchiamo sempre di ottenere maggiori informazioni sui dati che abbiamo”.

Concentrarsi sulla sicurezza informatica

Come molti dirigenti IT di oggi, Mike Krza, COO dei servizi di colocation presso Flexential, è preoccupato per la sicurezza informatica e la conformità normativa. “Poiché vediamo più attacchi informatici e ulteriori regolamenti ogni anno, i CIO sono preoccupati per la protezione e la sicurezza dei dati. Vogliono anche assicurarsi che siano sicuri 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e che possano crescere in modo efficace”, afferma Krza.

“Vediamo i partner tornare, quasi come un effetto boomerang, dal cloud pubblico all’IT ibrido a causa di costi imprevisti o esigenze mutevoli. Vediamo anche clienti che passano da più siti a una posizione consolidata utilizzando l’accesso a colocation, cloud e cloud pubblico per gestire i loro carichi di lavoro.”

Per il 2020 Krza afferma che Flexential si concentrerà sulla complessità IT e sui carichi di lavoro distribuiti. Aiutare i clienti a identificare le tendenze, rimanere sicuri e acquisire le competenze necessarie per prosperare in futuro sono iniziative chiave. “I ruoli si sono ampliati man mano che gli ambienti IT cambiano rapidamente. La tecnologia per l’IT sta diventando più complessa e i carichi di lavoro stanno diventando più grandi e più distribuiti. Con tutto come servizio, dovete sapere di più e gestire di più. Per sopravvivere in questi ambienti IT ibridi altamente dinamici, la vostra azienda deve davvero essere flessibile e in grado di adattarsi rapidamente”.