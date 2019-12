CIO Italiani: uno su due ha digitalizzato metà dei processi aziendali

Il 57% dei CIO italiani ha digitalizzato almeno la metà dei processi e dei flussi di lavoro della propria organizzazione ed entro il 2022 questa percentuale salirà al 98%. Il dato emerge dall’ultima ricerca di ServiceNow realizzata intervistando 516 CIO in 12 Paesi e 24 mercati, che mostra come i CIO italiani siano consapevoli del fatto che la digitalizzazione migliori l’efficacia dei processi di business chiave, inclusi il customer service, il finance, l’IT e il legal.

I CIO affrontano però delle difficoltà per poter sfruttare a pieno l’impatto della digital transformation. Queste sono originate da alcuni punti deboli della propria azienda, che ostacolano il processo di innovazione. Per proseguire il processo di trasformazione e ottenere un pieno successo nelle diverse aree di business, i CIO devono considerare cinque punti critici:

Collaborazione con i C Level: il 76% dei CIO collabora con il COO per standardizzare i flussi di lavoro e il 65% con il CEO, ma c’è ancora un 10% che afferma di essere l’unico responsabile

il 76% dei CIO collabora con il COO per standardizzare i flussi di lavoro e il 65% con il CEO, ma c’è ancora un 10% che afferma di essere l’unico responsabile Collaborazione con un partner esterno: il 55% dei CIO collabora con un partner esterno in maniera efficace, ma solo l’8% afferma di avere una collaborazione veramente efficace quando si tratta di progetti di trasformazione digitale

il 55% dei CIO collabora con un partner esterno in maniera efficace, ma solo l’8% afferma di avere una collaborazione veramente efficace quando si tratta di progetti di trasformazione digitale Allineare gli obiettivi della digitalizzazione a quelli di business: solo il 14% dei CIO dichiara di essere realmente efficace nello stabilire obiettivi di business per tutte le aree

solo il 14% dei CIO dichiara di essere realmente efficace nello stabilire obiettivi di business per tutte le aree Coinvolgere l’IT nei diversi aspetti dell’organizzazione: pochi CIO sono in grado di far coinvolgere l’IT nei diversi aspetti di business. Solo il 6% è d’accordo nell’affermare che la propria organizzazione è in grado di formare team con membri di diverse aree, per facilitare i progetti di trasformazione digitale

pochi CIO sono in grado di far coinvolgere l’IT nei diversi aspetti di business. Solo il 6% è d’accordo nell’affermare che la propria organizzazione è in grado di formare team con membri di diverse aree, per facilitare i progetti di trasformazione digitale Tenere traccia dei risultati e adattare la strategia: c’è molto spazio per migliorare il mondo in cui gli sforzi relativi alla digitalizzazione vengono presentati al business. Solo il 6% dei CIO ritiene infatti di essere veramente efficace nel misurare i progressi e presentare il risultato al management

“I CIO giocano un ruolo cruciale nel guidare le strategie di trasformazione digitale e i loro sforzi migliorano i risultati di diverse aree di business come le HR, il finance, l’IT e il legal” ha affermato Antonio Rizzi, Senior Manager, Solution Consulting ServiceNow. “Molti CIO stanno ancora lottando per raggiungere dei benefici duraturi all’interno di una strategia di digitalizzazione e per fare questo devono assicurarsi che l’IT sia coinvolto in ogni aspetto di business e che gli obiettivi siano allineati con quelli del business. In questo modo i CIO accelereranno l’innovazione e miglioreranno le performance finanziarie e dei dipendenti”.