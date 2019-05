I CIO europei si incontrano a Barcellona per il premio CIO of the Year Europe e l’esclusivo evento Beyond

Il premio CIO of the Year Europe nominerà i CIO più rilevanti del continente a Novembre 2019 a Barcellona. Nei due giorni precedenti si terrà il workshop Beyond con 30 dei più importanti CIO europei

CIO Italia è lieta di far parte del lancio delle iniziative CIO of the Year Europe, insieme ai colleghi di IDG di Germania, Spagna, Olanda, Svezia, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca, Benelux e Turchia.

L’evento di premiazione CIO of the Year Europe assegnerà un riconoscimento ai risultati ottenuti dai CIO del vecchio continente per il loro lavoro sulle tematiche di Governance IT e innovazione e per le iniziative di inclusione delle diversità e sostenibilità.

I vincitori saranno annunciati nel corso di una cena di gala venerdì 29 novembre all’Hotel Miramar di Barcellona. I CIO di tutta Europa sono invitati a candidare se stessi, i loro team e le loro organizzazioni, e tutti i leader IT sono invitati a partecipare alla serata di premiazione a Barcellona, per celebrare le iniziative dei loro colleghi.

Nei giorni precedenti la premiazione si svolgerà all’Hotel Arts di Barcellona l’esclusivo evento Beyond, che si terrà a partire dalla sera di mercoledì 27 novembre fino al pomeriggio di venerdì 29. Beyond è un format esclusivo per 30 CIO. Un evento senza alcun keynote o presentazione PowerPoint, in cui l’agenda è dettata dai CIO delegati stessi. Beyond viene organizzato con successo in Germania da dieci anni, dove ha una lista d’attesa di partecipanti desiderosi di discutere, fare networking e imparare dai loro colleghi

Il workshop Beyond è sviluppato attorno alla metodologia KITE – Knowledge, Integration, Transformation, Execution – e diretto dal fondatore di KITE Dott. Gunter Nittbaur, che sarà supportato da giornalisti e moderatori delle edizioni europee delle testate CIO di IDG.

Uno dei dei membri della giuria di CIO of the Year Europe, e tra i moderatori dell’evento Beyond, è l’editor di CIO UK e capo delle Tech Communities di IDG Edward Qualtrough, che ha dichiarato: “è un privilegio lavorare con i miei colleghi delle testate CIO europee su un’iniziativa che raggrupperà i migliori CIO e CTO del continente”.

“In un’epoca in cui alcuni stanno rivolgendo il proprio sguardo solo all’interno, l’iniziativa CIO of the Year Europe sarà distintamente europea e celebrerà quelle organizzazioni e individui che stanno affrontando alcune delle più grandi sfide del continente nei campi della sostenibilità, dell’inclusione, dell’innovazione e delle abilità tecniche, ridefinendo i confini del ruolo degli executive tecnologici e di business”.

“Nel Regno Unito, il premio CIO 100 è nel suo ottavo anno di vita nella sua forma attuale, e ci sono eventi equivalenti in tutta Europa tenuti da IDG e i loro partner. Era tempo quindi di unire queste iniziative per dar loro il giusto contesto europeo, e con i miei colleghi delle testate CIO del continente non vediamo l’ora di darvi il benvenuto”.

Per informazioni sugli eventi CIO of the Year Europe o Beyond, si prega di inviare un’email a Emmy Jonsson.