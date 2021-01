CIO Debates: Trasformare i dati in Intelligenza per il Business

In un periodo in cui le condizioni macroscopiche cambiano in modo rapidissimo e imprevedibile, il patrimonio aziendale di conoscenze ed esperienza su come si lavora e si fa business non è più sufficiente a orientare le decisioni.

Molte aziende hanno negli ultimi anni investito in piattaforme digitali e strumenti di analisi avanzata dei dati per trasformare il proprio rapporto con i clienti, ma quante hanno anche rivolto lo sguardo al proprio interno, applicando le stesse tecnologie per ricavare insight sui propri processi, sull’impiego delle risorse umane e sulla pianificazione finanziaria?

Oggi più che mai è necessario che i manager dispongano, in tempo reale, di una intelligenza contestuale e precisa su tutte le costanti vitali della organizzazione per poter sostenere con efficacia le decisioni aziendali e reagire con agilità ai cambiamenti.

Le aziende cercano quindi nuovi strumenti analitici per interpretare il mondo e il business che cambiano e sfruttare a pieno il potere dell’enorme quantità di dati a loro disposizione (decisioni del passato, transazioni, dati operazionali, performance, compensazione, dati di terze parti e molto altro).

Augment analytics e Intelligenza artificiale diventano un abilitatore indispensabile per fornire business intelligence ai decision makers in modo proattivo. Parliamo di strumenti che hanno la capacità di portare a galla “pillole di intelligenza” pronte all’uso, identificare tendenze, segnalare anomalie e addirittura creare descrizioni grafiche e verbali del problema o fenomeno, identificando in anticipo domande umane:

Quali sono le tendenze in atto tra i dipendenti nella nuova organizzazione del lavoro? Quale il loro livello di coinvolgimento?

Quali sono i dati interni che si possono usare insieme a Intelligenza Artificiale e Augmented Analytics allo scopo di ottenere una maggior comprensione dei fenomeni in atto in azienda?

Quali competenze richiede la nuova situazione, e quali tra esse sono già presenti in azienda?

Quali strumenti servirebbero per tradurre gli insight generati dai dati non solo in grafici e numeri, ma anche descrizioni in grado di spiegare cosa sta succedendo in modo semplice e comprensibile?

Sono queste alcuni dei temi in discussione nella tavola rotonda online “CIO Debates: Trasformare i dati in Intelligenza per il Business” destinata agli IT leader di grandi aziende italiane e organizzata da CIO Italia, Business International e Workday che si terrà il 21 gennaio 2021 (h17-h18.30).

Maggiori informazioni e il modulo di adesione sono disponibili alla pagina dell’evento.