CIO come partner del business: 4 prerequisiti che i leader IT devono padroneggiare

I leader IT che desiderano essere visti e trattati come un partner di business ed essere coinvolti nella visione strategica, negli obiettivi, nei valori e nelle decisioni dell'organizzazione devono sviluppare quattro attributi chiave di business e di comunicazione

Lo dice il team IT. Lo dicono le Risorse Umane. Lo dicono i team interni che forniscono servizi alle funzioni aziendali rivolte ai clienti. Tutti vogliono avere voce in capitolo.

Vogliono essere visti e trattati come un partner di business alla pari ed essere coinvolti nella definizione di visione strategica, obiettivi, valori e decisioni dell’organizzazione.

Queste sono le quattro competenze che i leader IT devono dimostrare per guadagnarsi un posto al tavolo della strategia aziendale.

1. Eccellenti capacità di esecuzione tecnica

Per l’IT, operazioni quotidiane coerenti e di qualità sono il requisito numero uno. Tutto il resto è secondario. In qualità di leader IT, se non riuscite a soddisfare questo requisito, nel migliore dei casi non otterrete rispetto e/o sarete ignorati. Nel peggiore dei casi, verrete sostituiti.

La qualità dell’IT può essere suddivisa in tre tipi generici di servizi: operativi, on-demand e basati su progetti.

I servizi operativi sono la disponibilità continua e il tempo di attività di tutti i sistemi di produzione esistenti, comunicazione dei dati, posta elettronica, accesso a Internet e tutti gli altri servizi correlati.

I servizi on-demand sono l'help desk, il service desk e altre funzioni IT reattive che rispondono a richieste di personale esterno all'IT.

I servizi basati su progetti, come suggerisce il nome, sono attività pianificate con risultati specificatamente definiti, come importanti aggiornamenti software, nuove implementazioni di sistema e strategie di reingegnerizzazione dei processi.

Il fallimento dell’IT in una qualsiasi di queste tre aree di servizio degrada la credibilità del leader IT responsabile di quell’area, nonché del CIO e la reputazione generale dell’IT all’interno dell’organizzazione, perché coloro che sono al di fuori dell’IT generalmente non differenziano i vari silos. Per loro, l’IT è solo una.

Questa generalizzazione nella mente dei partner di business consente a una qualsiasi delle tre aree di servizio menzionate di ridurre o aumentare la reputazione dell’IT nel suo insieme. Migliore è la visione generalizzata dell’IT, maggiore è la probabilità che i suoi leader abbiano l’opportunità di partecipare ad attività legate al business, come la pianificazione strategica.

2. Profonda comprensione del business

Non è possibile partecipare in modo significativo alla definizione della visione, della strategia o degli obiettivi di un’azienda o di un settore che non si comprende a fondo.

Avere una profonda conoscenza dei sistemi e dei processi nel proprio settore non significa necessariamente saper comprendere le sfumature delle attività dei clienti della propria azienda o avere le giuste conoscenze per posizionare correttamente la propria azienda rispetto alla concorrenza. A titolo di esempio, capire come implementare un sistema CRM non significa saper vendere.

Un manager IT che voglia ottenere un posto al tavolo della strategia deve estendere le proprie conoscenze oltre le operazioni interne dell’azienda per includere il lato di business del proprio settore.

3. Valorizzare le proprie competenze

In qualità di leader IT, avete trascorso molti anni ad affinare le capacità di leadership pratiche e/o tecniche. Allo stesso modo, i vostri colleghi nelle vendite, nel marketing, nella finanza, nelle risorse umane e così via hanno passato anni ad affinare le abilità della loro professione. È irragionevole aspettarsi che voi conosciate le loro professioni così come conoscete le vostre. Non potete e non dovreste provare… a meno che non vogliate lasciare l’IT.

Ogni professione porta con sé il proprio insieme di competenze, conoscenze e prospettive, così come l’IT. Per ottenere un posto al tavolo della strategia, indipendentemente dal vostro ruolo principale, dovete guardare oltre e comprendere il contesto come parte dell’organizzazione generale e del panorama competitivo esterno. Questo è più facile per i leader del marketing e delle vendite rispetto ai leader IT perché il loro obiettivo principale è il contatto con il cliente, mentre i professionisti IT hanno, di norma, una visuale interna.

In qualità di leader IT, ottenere un posto al tavolo della strategia aziendale richiede non essere intimidito dalla comprensione esterna dei propri partner di business. Invece, dovete abbracciare l’importanza delle vostre conoscenze interne a livello aziendale e capire come possono essere utilizzate per il vantaggio competitivo e la crescita dell’azienda.

4. Intelligenza emotiva

Coloro che si specializzano come professionisti tecnici nello sviluppo di software, in diritto, medicina, scienza, ingegneria, finanza e altri settori hanno tutti una cosa importante in comune: viene insegnato loro ad avere le risposte o sapere come ottenerle. Si tratta di acquisire conoscenze, abilità ed esperienza.

Quando si passa a un ruolo di leadership tecnica, non si tratta più di se stessi: il ruolo coinvolge il proprio team, i colleghi, i partner di business, i clienti e l’organizzazione in generale. Nel tempo, con l’aumentare del livello organizzativo e delle responsabilità, il successo dipende meno dalla capacità del leader di agire tecnicamente e più dalla sua esperienza organizzativa, politica e interpersonale. Vale a dire, la vostra intelligenza emotiva e la capacità di usarla efficacemente nell’ambiente di lavoro determinano la vostra capacità di avere successo in ruoli dirigenziali.

Passare da collaboratore individuale a leader IT è come passare dall’essere single al sposarsi. Si tratta ancora un po’ della singola persona, ma ora riguarda anche il team. Più sarete in grado di motivare il vostro team, definire la visione dell’IT per massimizzarne il valore per l’azienda e provare empatia per i vostri partner di business, clienti e dirigenti, più è probabile che verrete visti come un pari e non solo come un tecnico esperto. È questa crescita personale, al di là delle vostre capacità tecniche, che vi aiuterà a ottenere un posto al tavolo della strategia aziendale.

*Eric Bloom è Executive Director dell’IT Management and Leadership Institute, l’organo direttivo delle certificazioni ITMLP (IT Management and Leadership Professional) e ITMLE (IT Management and Leadership Executive). E’ consulente in leadership IT, comunicazione interpersonale e formazione delle competenze business.