Spinti dall’esigenza di soddisfare i requisiti aziendali in rapida evoluzione, i CIO si trovano a scrivere un nuovo libro delle regole incentrato sull’agilità, sul superamento di vecchie abitudini e debiti tecnici, sulla riqualificazione della forza lavoro e persino sul rimodellamento del mandato IT.

Le grandi idee offerte qui sono emerse nelle recenti discussioni del CIO Think Tank sulla reinvenzione dell’IT, che hanno riunito 36 leader IT per chiarire questo importante problema. Non funzioneranno per tutte le organizzazioni, ma se un’idea si applica alla vostra, vedrete che varrà la pena applicarla.

Abbandonare il classico piano strategico

“Ho smesso di usare un piano strategico del tipo Questo è quello che faremo nel primo anno e questo è quello che faremo nel secondo anno” ha affermato Rodney Nobles, CIO/CSO del Waukesha County Technical College del Wisconsin. Nobles ha infatti creato una semplice “dichiarazione del brand” per l’IT: reinventare, ripensare, riutilizzare i processi e la tecnologia in modo che le persone possano avere contenuti sempre e ovunque, su qualsiasi dispositivo.

Creare incubatori interni per l’innovazione

ADV Resilienza del business: le priorità digitali delle medie imprese italiane nel 2021 Dell Technologies - Come si stanno muovendo i tuoi concorrenti per affrontare le sfide poste dai nuovi modelli organizzativi del lavoro? Questo white paper di IDC indica le priorità di spesa delle PMI su tre filoni: remote working, sicurezza e protezione dei dati. SCARICA IL WHITE PAPER >> Come si stanno muovendo i tuoi concorrenti per affrontare le sfide poste dai nuovi modelli organizzativi del lavoro? Questo white paper di IDC indica le priorità di spesa delle PMI su tre filoni: remote working, sicurezza e protezione dei dati.

Diversi leader IT hanno abbracciato l’uso di incubatori per aiutare a sviluppare idee più significative, con aspettative impostate in modo diverso dai soliti requisiti e pressioni per un ROI immediato.

“Una delle domande più importanti è: come possiamo creare una proprietà intellettuale? Come possiamo creare licenze IP? Come possiamo creare startup interne in modo da poter riportare le entrate nelle casse dell’università?” si chiede Lin Zhou, SVP/CIO di The New School.

Anche BMC Software adotta questo approccio. “Abbiamo creato i BMC Innovation Labs per coltivare l’innovazione dei prodotti organici e tutto ruota intorno alla sperimentazione: chi fallisce velocemente o chi ha successo velocemente, impari e passi al prossimo” ha affermato Ram Chakravarti, CTO di BMC Software. “È un ottimo modo per esplorare la tecnologia all’avanguardia senza investire un trilione di dollari”.

Cambiare il modo in cui si risolvono i problemi

In Erickson Living, il CIO Hans Keller afferma che la reinvenzione riguarda “meno ciò che stiamo facendo e più il modo in cui lo stiamo facendo”. Keller sta lavorando con il suo team per applicare nuove discipline alla risoluzione dei problemi. Descrive il loro metodo in evoluzione come “un’intersezione tra design thinking, lean, agile e visual collaboration”.

La componente di collaborazione visiva è un elemento particolarmente nuovo in questa apparente raccolta di metodologie. Keller afferma che la visualizzazione “ci consente di prendere pezzi molto, molto complessi e distillarli in immagini in modo da poter comprendere meglio ciò che le persone stanno cercando di realizzare”.

I reparti IT che hanno faticato a trovare un linguaggio comune per obiettivi o esigenze aziendali potrebbero prendere in considerazione un approccio come questo. “Quando ci sediamo per la prima volta per affrontare nuovi problemi, non stiamo contiamo di risolverli subito. Si tratta di scavare e capire davvero il problema, costruendo un approccio coerente per mettere tutti sulla stessa lunghezza d’onda”. Keller afferma che al momento Erickson sta sperimentando anche con RPA, AI, sviluppo di software personalizzato e altre tecnologie.

Trasformare l’IT in un dipartimento di data science

Poiché il cloud offre servizi più facili da utilizzare, alcuni leader IT affermano che sia necessaria una minore attenzione all’infrastruttura. Vince Kellen, CIO dell’UC San Diego, ha affermato che presto non avrà più data center da supervisionare per la prima volta nella sua carriera. Kellen ha anche affermato che sta gradualmente cambiando l’intero dipartimento per concentrarsi sulla cura delle informazioni.

“Il grande scopo di uno shop IT centrale è convertire dati e informazioni in azioni significative. E su questo versante tutto dipende dal machine learning e dalla scienza dei dati; sto quindi preparando la nostra unità per farla diventare un gruppo operativo di data science”, ha spiegato Kellen. “Laddove la conoscenza è preziosa per l’organizzazione, deve essere curata in un team, non in un individuo”.

Molti relatori del CIO Think Tank hanno indicato una mossa per rafforzare le loro capacità di data science: “è lì che vediamo l’opportunità più competitiva” ha affermato John Hill, CIO/SVP di Carhartt, ma Kellen descrive un tipo più estremo di reinvenzione incentrata sui dati per l’IT.

Non avere affatto un reparto IT

In Ohana Biosciences, il VP IT Nathan McBride sta provando un modello completamente nuovo per un dipartimento IT, che è molto leggero e radicalmente decentralizzato.

Ohana ha solo due persone che lavorano nelle unità: McBride stesso come CIO/CISO e “questa infrastruttura, middleware, tipo DevOps, che sto creando per lavorare con me”. Ogni reparto ha quindi un singolo esperto IT “full stack”, che riferisce all’azienda e che è pienamente autorizzato ad applicare la tecnologia per risolvere i problemi aziendali.

“Sì, è più costoso in anticipo assumere queste persone”, ha affermato McBride, ma questo modello è più agile e reattivo alle esigenze in continua evoluzione di un’azienda sempre più esperta di tecnologia. In qualità di azienda di bioscienze, McBride afferma che i dipendenti di Ohana utilizzano una serie di strumenti e servizi altamente specializzati, al punto che è più difficile per i generalisti IT aggiungere molto valore nella gestione di quel set di strumenti.