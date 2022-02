Cinque consigli per estrarre valore dal cloud

Perché le aziende con strategie cloud hanno successo e altre no? Perché le prime sanno come e dove cercare valore nel cloud.

Ci sono sempre crescenti difficoltà associate alle nuove tecnologie e il cloud non fa eccezione. Molte aziende hanno fatto grandi investimenti nella “nuvola”, ma sono rimaste deluse dai risultati. Ma arrendersi non è l’opzione giusta: il cloud potrebbe infatti generare fino a 1 trilione di dollari di valore nel prossimo decennio solo tra le aziende Fortune 500, secondo una recente ricerca di McKinsey.

Inoltre, non è semplicemente una questione di potenziale. Le aziende che hanno avuto successo con le loro strategie cloud hanno capito qualcosa che altre aziende non sono ancora riuscite a comprendere, ovvero dove si trova il valore del cloud e cosa serve per ottenerlo. Ecco cinque azioni intraprese da queste aziende.

Investire per creare valore aziendale, non solo per ridurre i costi IT

La ricerca di McKinsey ha rilevato che circa il 90% del valore in palio nel cloud deriva da un time-to-market più rapido, innovazione, maggiore resilienza e risparmi sui costi nelle operazioni aziendali. Quando una grande società di intermediazione, ad esempio, utilizza il cloud per sviluppare un nuovo portafoglio di applicazioni, aumento di cinque volte la velocità di sviluppo delle funzionalità, riducendo al contempo le spese operative del 90%. La chiave è identificare quale lavoro può trarre vantaggio dalla velocità, agilità e scalabilità rapide fornite dal cloud e quindi investire abbastanza in termini di team e competenze per ottenere tali vantaggi.

Ricostruire il modello operativo attorno ai prodotti

Molte aziende cercano di sfruttare il cloud per metodi di lavoro tradizionali come trasferimenti frequenti, revisioni dispendiose in termini di tempo e test manuali. È come passare a un’auto ad alte prestazioni e usarla solo per fare la spesa. Invece, bisogna trasformare tutto in prodotto che può essere utilizzato da piccoli team in tutta l’azienda per creare ciò che i clienti desiderano. Questo approccio rende un team responsabile della consegna di un prodotto funzionante finito piuttosto che di parti del prodotto.

Per supportare questo orientamento al prodotto, le aziende dovrebbero cercare di automatizzare ogni parte del processo di sviluppo e rilascio, inclusi il provisioning del server e la generazione del codice dell’infrastruttura. Implementazioni di successo di modelli operativi orientati al prodotto possono portare a miglioramenti della produttività nello sviluppo e nel rilascio del 20-25%.

Ottimizzare gli aspetti economici

Il lavoro di gestione del cloud per il valore non finisce mai. Questo perché i fornitori di servizi cloud (CSP) implementano sempre nuove funzionalità e perché l’utilizzo determina i costi. Il cloud è così facile da usare che le aziende spesso finiscono per utilizzarne più del previsto, con conseguenti costi elevati.

Le aziende devono capire quanto consumeranno le loro app, quando e per quanto tempo. La corretta implementazione di tecniche di ottimizzazione come il monitoraggio dell’utilizzo in tempo reale, la previsione accurata della domanda e l’automazione dei processi consente in genere di risparmiare dal 20 al 30% dei costi del cloud e talvolta molto di più. Una società di intrattenimento esamina ogni mese ogni applicazione e sistema nel cloud. Gli ingegneri si concentrano su quelli che costano di più e lavorano per ottimizzarli, ad esempio sviluppando servizi serverless per ridurre i costi. Il risultato? Un risparmio di 3 milioni di dollari all’anno per ingegnere.

Non trascurare le funzionalità fondamentali

Le aziende sono spesso così desiderose di utilizzare il cloud da affrettarsi a creare o migrare applicazioni senza investire in funzionalità fondamentali come l’automazione o le architetture di riferimento. Ciò ha una serie di effetti distruttivi, inclusi lunghi ritardi dovuti al blocco delle iniziative cloud, debito tecnico e scarsa sicurezza e resilienza. La resilienza IT, infatti, rappresenta quasi il 15% del valore totale in gioco nel cloud.

Attraverso un’architettura più resiliente, ad esempio, il cloud può ridurre i tempi di inattività di quasi il 60% per le applicazioni migrate. Quando una società di pagamenti, ad esempio, migra i propri data center nel cloud, la disponibilità è quasi raddoppiata, mentre i tempi di transazione sono scesi da dodici secondi a cinque.

Le capacità di automazione disponibili dai CSP possono anche consentire alle aziende di implementare meglio la “sicurezza come codice”. Questo approccio fa sì che le politiche e gli standard di sicurezza informatica possano essere referenziati automaticamente negli script di configurazione utilizzati per il provisioning dei sistemi cloud.

Concentrarsi sulla migrazione di servizi completi

Le aziende tendono a concentrare i propri sforzi nel cloud sulla transizione delle applicazioni, spesso con grande urgenza. Il risultato è spesso un insieme disgiunto di applicazioni nel cloud che non migliorano le prestazioni. Prendete come esempio il processo di acquisto di un cliente: se l’app di autenticazione utente è sul cloud ma l’elaborazione dei pagamenti utilizza ancora sistemi legacy, i vantaggi del cloud svaniscono.

La risposta è migrare dall’inizio alla fine un servizio completo o una funzionalità come la creazione di un mutuo. Ciò consente all’azienda di creare la massa critica di applicazioni che si supportano a vicenda per generare vero valore. Una banca che sta aggiornando i suoi pagamenti al dettaglio in tempo reale ricostruisce tutto in quel dominio, inclusi i suoi sistemi di engagement, integrazione e livelli dell’ecosistema, elaborazione delle transazioni, database dei clienti, analisi delle frodi, conformità normativa e servizio.

Tirando le somme, il cloud può essere usato bene, oppure può essere usato male. Capire cosa serve per creare valore piuttosto che passare semplicemente al cloud è il modo per garantire che i grandi investimenti producano grandi ritorni.