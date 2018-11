Assegnati i premi “Finance Under 40” ed “HR Under 40” a cinque manager che si sono distinti per capacità, risultati raggiunti e visioni di business innovative

Il talento di cinque giovani manager è stato premiato con i riconoscimenti “Finance Under 40” e “HR Under 40”. I premi, nati dall’idea di Fiera Milano Media – Business International in collaborazione con Federmanager Giovani, sono stati assegnati a manager under 40 che si sono distinti per il percorso professionale e i risultati raggiunti negli ambiti gestione delle risorse umane e finanza.

“Con questo premio vogliamo dare visibilità e far emergere i giovani talenti che stanno trasformando le aziende portando nuove idee, entusiasmo e visioni di business innovative”, ha dichiarato Carlo Antonelli, Amministratore Delegato di Fiera Milano Media – Business International.

I manager premiati

Il premio HR under 40 è stato assegnato a Gabriele Franceschini, Executive Human Resources Director, Baker Hughes, A GE Company e Giovanni Buonajuto, HR Director Industrial Area EMEA Region, Whirlpool Corporation.

I migliori manager Finance Under 40 (ritratti nella foto in alto) sono Alessandra Bruni, Responsabile Amministrazione, Bilancio e Tesoreria del Gruppo Fintecna; Nicola De Santis, CFO di SIFI Spa (Holding Gruppo Fanti) e Flavio Caruso, CFO Europe, Sandoz, premiati dal campione di rugby Martìn Castrogiovanni.

“La competenza è l’unica ricetta per crescere”, ha commentato Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager. “Questo Paese ha bisogno di iniziative che valorizzino merito e talento: per questo vogliamo che si conoscano i nomi e i cognomi dei manager che stanno cambiando i modelli organizzativi e di business in azienda. Dare loro la giusta visibilità è un modo per sostenere tutte le nuove generazioni di manager che stanno lavorando per il nostro futuro”.

L’evoluzione dei ruoli del CFO e del responsabile HR

L’assegnazione dei premi è avvenuta a Roma nel corso dei convegni Re-Inventing Finance e HR Business Conference, che hanno visto la partecipazione di oltre 500 executive di grandi imprese e multinazionali.

Durante i convegni sono stati presentati in anteprima i risultati di due studi sull’evoluzione del ruolo di CFO ed HR Director, realizzati da Fiera Milano Media – Business International.

“Dai due studi che abbiamo realizzato su oltre 200 CFO e Direttori HR emerge che le priorità oggi siano la digitalizzazione, la semplificazione e l’innovazione dei processi con la necessità di aumentare la produttività e limitare i costi”, ha sottolineato Carlo Antonelli, AD Fiera Milano Media. “CFO ed HR sono le due figure chiave in grado di abilitare questo cambiamento e, attraverso le nostre iniziative informative e formative, vogliamo continuare ad esplorare ed aiutare queste figure nel trovare nuove chiavi di lettura al processo di trasformazione delle aziende, anche attraverso la scoperta di giovani talenti, i nuovi capi azienda delle aziende del futuro”.