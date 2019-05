Blockchain: il problema è sempre quello delle giuste skill

KPMG ha definito ciò che considera le competenze più importanti necessarie per un team di blockchain di prim'ordine; e la conoscenza della blockchain non è necessariamente la più importante.

Mentre i laureati escono dalle università con capacità di sviluppo software o skill imprenditoriali, le aziende che vogliono adottare la blockchain sono alla ricerca di figure con precise competenze specifiche, che diventano più importanti e necessarie di mese in mese. KPMG, che ha redatto un recente report sull’argomento, prevede per quest’anno un aumento del numero di aziende che adotteranno questa tecnologia, dall’identificazione di nuovi modelli di business ai progetti pilota e, infine, passando a soluzioni scalabili.

KPMG ha affermato inoltre che ci sarà sempre più bisogno di laureati con una solida conoscenza della blockchain ad alto livello (comprensione dei libri mastri distribuiti, delle topologie peer-to-peer e dei meccanismi di consenso). Ma ancora più critica è la comprensione del panorama del business e del come applicare una tecnologia ancora emergente a un problema specifico.

Il nesso tra tecnologia e acume commerciale

“La cosa fondamentale che facciamo a KPMG è bilanciare la comprensione di come funziona questa tecnologia” ha detto Tegan Keele di KPMG. “Dovete sapere come applicarla e questo avviene solo se avete una comprensione dei processi aziendali”. In secondo luogo, i membri di un team di blockchain dovrebbero comprendere la differenza tra diverse tecnologie, inclusi il cloud, i protocolli, gli ERP e le reti, e sapere quando utilizzare diversi meccanismi e piattaforme.

“Ciò contribuirà a garantire che possano capire come questa tecnologia interagisce all’interno di un ecosistema tecnologico esistente e in che modo tale ecosistema avrà un impatto sul design della soluzione blockchain”, ha affermato KPMG. “E per coloro che stanno pianificando di lavorare come sviluppatori di blockchain, anche alcune informazioni sul coding (JavaScript, HTML, solidità, ecc.) possono tornare molto utili”.

Ciò significa che KPMG cerca sviluppatori con anche un certo acume aziendale, che conoscano cioè la supply chain o i sistemi di approvvigionamento e i processi finanziari, competenze che sono già insegnate nei programmi di laurea. KPMG cerca anche l’alfabetizzazione tecnica di un candidato e la capacità di comprendere i dati generati su una piattaforma blockchain e di come utilizzarli in un contesto aziendale.

Uno degli attributi chiave di blockchain è infatti la sua capacità di unire un’organizzazione e i suoi partner commerciali, collegando essenzialmente più entità disparate attraverso un unico registro elettronico trasparente.

La capacità di un hacker di risolvere i problemi

Chi entra nel campo dello sviluppo/ingegneria blockchain dovrebbe avere la mentalità di un hacker, o la capacità di risolvere problemi in modo collaborativo quando un cliente presenta un problema aziendale. Questi candidati devono essere in grado di pensare attraverso gli obiettivi di business, le implicazioni e il valore “per ciascuno dei partecipanti e quindi definire l’architettura e il flusso complessivo della soluzione”, ha affermato KPMG. “È questo approccio collaborativo che porta a un’applicazione di successo”.

Data la giovane età della blockchain nel mondo enterprise, secondo KPMG un team deve essere aperto a esplorare e sperimentare “hackerando il problema” dal punto di vista aziendale e IT. “A KPMG abbiamo avuto molto successo nel prendere le skill dei dipendenti in-house e nel potenziarle per fornire abilità in ambito blockchain”, ha detto Keele. “Fino a quando le università non inizieranno a proporre delle lauree in blockchain, questo sarà il modello imperante”.

L’elenco delle università degli Stati Uniti che ora offrono corsi su blockchain continua a crescere e include istituzioni prestigiose come MIT, Princeton, UC Berkeley e Stanford University. I migliori lavori nell’ambito della blockchain, secondo un rapporto dello scorso anno di BusinessStudent.com, sono stagisti, project manager, sviluppatori, ingegneri, ingegneri della qualità, consulenti legali o avvocati e web designer. Mentre la maggior parte dei tecnici che aggiungono la blockchain al proprio skillset sono esperti in linguaggi di programmazione come Java o Python, questo non è assolutamente un prerequisito per l’apprendimento della tecnologia.

“I progetti blockchain non avranno successo senza un team multiforme che vada oltre i soli tecnologi”, ha scritto KPMG. “Ci aspettiamo che più università integrino la materia blockchain in corsi futuri che aiuteranno a preparare sia gli utenti finali, sia coloro che saranno responsabili della costruzione, dell’implementazione e della gestione della blockchain”.

Alla ricerca di esperti

Attualmente c’è una significativa mancanza di abili sviluppatori di blockchain secondo i siti e le aziende specializzate nella ricerca di lavoro. Questa scarsità di talenti, come è facile immaginare, è uno dei principali ostacoli per le aziende che sperano di implementare la blockchain. Per gli sviluppatori con skill in ambito blockchain invece il mercato del lavoro è a dir poco “rovente”.

A febbraio il sito di ricerca di lavoro online Hired ha segnalato che la domanda di ingegneri blockchain era alle stelle, con una crescita anno su anno superiore al 200%. Il report di Hired, in linea con i precedenti di LinkedIn e delle società di ricerche di mercato Burning Glass Technologies e Janco Associates, mostra inoltre che gli ingegneri del software con competenze blockchain sono più richiesti che mai, con il numero di posizioni in crescita di cinque volte l’anno scorso.

Mentre l’ingegneria blockchain è l’abilità più richiesta su Hired, solo il 12% degli intervistati dalla società all’inizio di quest’anno ha identificato la blockchain come la migliore tecnologia da imparare. Il 51% degli intervistati ha definito Python come uno dei linguaggi di programmazione più apprezzati, il 49% Javascript e il 19% PHP.

Un altro problema che riguarda la discrepanza tra la necessità di sviluppatori e la scarsità di lavoratori disponibili è la difficoltà nel trovare luoghi in grado di offrire formazione. In generale, un software engineer su cinque è autodidatta secondo i dati di Hired. “In generale meno della metà degli ingegneri che abbiamo visto è in possesso di un diploma di laurea specialistica e un quinto di essi ha frequentato un anno e mezzo di università. Quindi, un terzo della nostra base di ingegneri è autodidatta o ha imparato la materia attraverso metodi non tradizionali” ha detto Mehul Patel, CEO di Hired.