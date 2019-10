Blockchain? Non ci sarà una rivoluzione enterprise in tempi brevi

Mentre i CIO vedono la blockchain come una tecnologia innovativa, è improbabile che questa diventi scalabile tecnicamente e operativamente in tempi brevi.

Mentre miliardi di dollari vengono spesi per la blockchain e si prevede che la spesa aumenterà in modo esponenziale nei prossimi cinque anni, questa la tecnologia non scatenerà mai una rivoluzione tecnologica nelle aziende in cui si preferisce sempre il controllo centralizzato. “Non credo che vedremo mai una rivoluzione nel settore enterprise” ha dichiarato Avivah Litan, vicepresidente della ricerca presso Gartner. “Nessuno vuole rinunciare all’autorità. Pensateci bene. Va contro la capacità di un’impresa di controllare il proprio destino. La blockchain completa e assoluta gira intorno al concetto di assenza di autorità centrale.”

Litan è stato uno degli analisti che hanno discusso nei giorni scorsi delle tendenze tecnologiche destinate a plasmare il futuro dell’IT all’evento IT/Xpo 2019 di Gartner. Tra gli argomenti più caldi c’era proprio la blockchain, che attualmente sta scivolando nel cosiddetto stato di Trough of Disillusionment, da cui non inizierà a emergere per almeno altri due anni.

Tuttavia, secondo Gartner, le aziende stanno esplorando con attenzione tutto ciò che gravita attorno alla blockchain, perché i dirigenti C-level e i responsabili IT la vedono come qualcosa di veramente innovativa. E stanno cercando di capire come usarla, indipendentemente dal fatto che ne abbiano davvero bisogno. “Abbiamo incontrato molte aziende che vogliono davvero esplorare la blockchain ma non hanno casi d’uso appropriati per farlo”, ha detto Litan. “Gli utenti non capiscono davvero cosa faccia o non faccia blockchain. Sanno solo che vogliono usarla.”

Probabilmente, sempre secondo Gartner, ci vorranno altri nove anni prima che la blockchain diventi completamente scalabile tecnicamente e operativamente. “Le tecnologie blockchain non sono ancora all’altezza delle aspettative e molti progetti di blockchain aziendali sono ancora fermi a uno stato di sperimentazione”. Entro il 2021 il 90% delle attuali implementazioni della piattaforma blockchain aziendale richiederà la sostituzione entro 18 mesi per rimanere competitivo, sicuro ed evitare l’obsolescenza.

Affinché la blockchain raggiunga il suo potenziale per transazioni business-to-business globali, devono concretizzarsi cinque elementi:

I contratti smart devono diventare semplici da codificare e testare per garantire che non abbiano bug e che possano essere trasferiti su varie piattaforme blockchain

I contratti smart devono essere in grado di integrarsi facilmente con i sistemi aziendali legacy o API che collegano blockchain a origini dati esterne

o API che collegano blockchain a origini dati esterne L’interoperabilità della blockchain deve diventare standardizzata in modo che varie piattaforme, come Hyperledger, Ethereum, R3 Corda e altre, possano comunicare tra loro

La blockchain deve essere scalabile per competere con le attuali reti di transazioni finanziarie in grado di gestire migliaia di operazioni al minuto

per competere con le attuali reti di transazioni finanziarie in grado di gestire migliaia di operazioni al minuto Anche i servizi di privacy e la gestione delle chiavi private devono maturare e sviluppare metodi che consentano agli utenti di recuperare i codici di accesso persi

Secondo Litan la gestione delle chiavi private è vista come il tallone d’Achille della tecnologia blockchain, nel senso che quando un utente perde la propria chiave privata non ha più accesso ai dati, alla criptovaluta o ad altre risorse connesse a quest’ultima. Numerose aziende e consorzi stanno attualmente lavorando per risolvere il problema della chiave privata. Quando le tecnologie abilitanti e i casi d’uso di blockchain si evolvono e maturano, il risultato sarà un vantaggio significativo per le aziende tra integrazione IoT, app web decentralizzate e servizi gestiti.

I servizi gestiti oggi includono Chainstack, la blockchain cloud di IBM, e Blockchain Solutions di Mangrovia. I servizi consentono alle organizzazioni prive di competenze tecniche e infrastrutture di supportare le proprie applicazioni blockchain in esecuzione nel cloud. La chiave del successo della blockchain sarà anche la sua evoluzione in una combinazione di una piattaforma autorizzata o privata e un libro mastro pubblico aperto. Ciò, ha affermato Litan, consentirà alle aziende di comunicare privatamente e dietro le quinte su un libro mastro autorizzato, consentendo al contempo un’applicazione rivolta al pubblico per consentire agli utenti di visualizzare in modo sicuro le transazioni.

Hadera Hashgraph è un esempio di un registro distribuito “ibrido”. Questa startup è un concorrente sia di blockchain autorizzati come Hyperledger, sia di piattaforme pubbliche (come Hyperledger Fabric & Sawtooth, R3 Corda e altri) e dei loro fornitori commerciali tra cui AWS, IBM, Microsoft e Oracle. Al suo lancio in agosto, Hadera Hashgraph ha affermato di poter superare sia le blockchain pubbliche, sia le tradizionali reti finanziarie e aziendali.

Hadera Hashgraph è molto importante. Non è una blockchain, ma un’equivalente di una blockchain con un sacco di investimenti da diverse parti che vogliono un’architettura più scalabile. “Non esiste qualcosa di simile a Hedera Hashgraph oggi come oggi” ha dichiarato Martha Bennett, analista di Forrester Research. Hedera ha ottenuto il supporto di fornitori di telecomunicazioni e tecnologia, compresi quelli che hanno già i propri servizi blockchain. Il gigante indiano della tecnologia Tata Communications, IBM, Deutsche Telekom e FIS Global, che ha acquisito WorldPay all’inizio di quest’anno, sono tra le 10 società del consiglio direttivo di Hedera.

Un altro ostacolo per la blockchain è la supervisione normativa, che è aumentata nell’ultimo anno da quando Facebook ha annunciato l’intenzione di creare reti finanziarie basate su blockchain su cui scambiare la propria criptovaluta Libra da utilizzare per gli acquisti online.

La resistenza normativa contro la mossa di Facebook per creare una rete di pagamento in criptovaluta sta rallentando il progetto di Mark Zuckerberg e inducendo i sostenitori della prima ora come Visa, Mastercard e PayPal a ritirarsi. La scorsa settimana PayPal ha infatti annunciato che lascerà Libra Alliance, il consiglio governativo dell’ambizioso progetto di Facebook.

“Queste aziende sono in balia dei regolatori”, ha detto Litan. “Non vogliono infastidirli o fare qualcosa contro di essi. Ciò mostra chiaramente come i governi siano minacciati dalla criptovaluta e da Facebook.” Secondo Gartner entro il 2023 la blockchain sarà scalabile tecnicamente e supporterà le transazioni private attendibili con la riservatezza dei dati richiesta.

Gli sviluppi vengono prima introdotti nelle blockchain pubbliche. Nel tempo, le blockchain autorizzate si integreranno con le blockchain pubbliche e inizieranno a trarre vantaggio da tali miglioramenti, supportando al contempo i requisiti di appartenenza, governance e modello operativo delle blockchain autorizzate.

“Quando la tecnologia è scalabile e facile da usare e quando scrivete semplicemente la vostra applicazione e non vi interessa il vostro back-end, vedrete una trasformazione digitale per casi d’uso come i pagamenti transfrontalieri dove nessuno ha il controllo”, conclude Litan.