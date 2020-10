L’anno non è ancora finito, ma possiamo già guardare all’eredità che ci ha lasciato. È stato un anno dirompente per l’high tech, come ogni altro settore, ma è stato anche un terreno di prova per cloud, streaming, intelligenza artificiale e altri pilastri della civiltà del 21° secolo.

La tecnologia è stata il pilastro dell’economia del 2020

Mentre attendiamo le elezioni presidenziali statunitensi, ci sono trend che daranno forma al panorama tecnologico per tutto il prossimo decennio, indipendentemente da chi occuperà la Casa Bianca il 20 gennaio 2021.

Innanzitutto, la pandemia si trascinerà più a lungo di quanto abbiamo creduto. Distanziamento sociale, quarantene e lockdown continueranno a incidere sull’economia globale per almeno altri 6-12 mesi. Tuttavia, il settore tecnologico ha già capito come continuare a operare nonostante questi ostacoli. Cosa altrettanto importante, i suoi clienti ora fanno affidamento su cloud, streaming, collaborazione remota, robotica, sensori intelligenti e altre tecnologie digitali per mantenere il proprio business.

Nel 2021 i professionisti della tecnologia aziendale adatteranno le loro strategie con un occhio all’andamento della pandemia COVID-19 e l’altro alle loro iniziative di trasformazione digitale. La gestione predittiva del contenimento diventerà un elemento centrale della cassetta degli attrezzi digitali di ogni amministratore di strutture.

Il distanziamento sociale persisterà a lungo dopo la fine dell’attuale pandemia. Le persone continueranno a mantenere la distanza fisica nella maggior parte delle interazioni pubbliche per almeno i prossimi tre-cinque anni. A livello globale, ci stiamo abituando a dispositivi di protezione individuale, biosensori onnipresenti, interazioni senza contatto, collaborazione remota, interventi di sanificazione e altri cambiamenti nel modo in cui viviamo e lavoriamo. Molti di questi nuovi stili di vita dipendono da AI, servizi cloud, dispositivi mobili, robotica e piattaforme tecnologiche.

I fornitori di tecnologia che trarranno il massimo da questa tendenza sono quelli – come Amazon, Google e Microsoft – che forniscono ecosistemi completi, cloud-to-edge, che consentono stili di vita modellati dal “new normal”, ma senza soluzione di continuità.

Inoltre, i vaccini richiedono un lungo tempo per essere immessi sul mercato. Le speranze di una rapida risoluzione della crisi pandemica svaniranno man mano che il test dei vaccini Covid-19 procede attraverso i tempi lunghi della ricerca e della validazione. Se consideriamo la storia dei vaccini per altre pandemie recenti, come l’Ebola, potrebbero essere necessari dai due ai tre anni prima che arrivi un vaccino sicuro ed efficace contro il Covid-19. Tuttavia, il settore tecnologico trarrà vantaggio dal fatto che lo sviluppo di vaccini dipenderà in modo critico da intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni, tecnologia quantistica e altri strumenti avanzati.

Mentre la razza umana insegue false speranze e approcci controproducenti per il trattamento e la cura, le soluzioni delle aziende tecnologiche diventeranno letteralmente un’ancora di salvezza per distinguere ciò che funziona da ciò che non funziona.

Le società FAANG consolideranno il loro dominio nell’economia globale

Sullo sfondo di queste tendenze, è ragionevole ritenere che i fornitori FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google – e anche Microsoft) consolideranno ulteriormente il loro dominio nel settore tecnologico per tutti gli anni ’20.

Queste sei società, spesso indicate come “Big Tech”, sono le principali storie di successo aziendale nella crisi attuale. I titoli tecnologici sono stati al centro della controintuitiva ripresa del mercato azionario di quest’anno.

I fornitori FAANG hanno dimostrato quanto il cloud, lo streaming, la collaborazione remota, l’edge computing e altre tecnologie digitali siano essenziali per la resilienza economica. Negli ultimi mesi, i giganti della tecnologia hanno sovraperformato sul resto del mercato azionario, con l’indice Nasdaq-100 in rialzo del 24% quest’anno.

A prescindere dall’andamento della pandemia, nei prossimi mesi gli investitori riconosceranno le Big Tech come il posto più sicuro dove mettere i loro soldi. Le aziende tecnologiche hanno dimostrato di essere investimenti a basso rischio, considerando che molte delle società tecnologiche leader di oggi sono altamente redditizie e possono facilmente coprire le rispettive posizioni di debito con la liquidità disponibile.

La pressione politica e normativa sulle Big Tech

Una grande incognita nel futuro delle Big Tech sono le pressioni legali e normative per rinunciare alle risorse che, secondo alcuni, danno loro un vantaggio monopolistico ingiusto sui loro mercati principali.

Recentemente, il sottocomitato antitrust della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha pubblicato le sue conclusioni investigative secondo cui Google, Apple, Facebook e Amazon “sono diventati i tipi di monopoli che abbiamo visto l’ultima volta nell’era dei baroni del petrolio e dei magnati delle ferrovie”. Il sottocomitato ha fatto specifico riferimento al dominio di Amazon nell’e-commerce, di Google nella ricerca e nella pubblicità, Facebook nei social network e Apple sia nei contenuti che nelle app mobili. Le società sono state citate per pratiche anti-concorrenziali come l’acquisizione di potenziali competitor e l’utilizzo delle loro piattaforme per limitare la concorrenza, controllare l’accesso e favorire i propri prodotti.

Per affrontare queste preoccupazioni, il sottocomitato ha raccomandato di aggiornare le leggi antitrust per riflettere l’economia digitale di oggi. Ha inoltre richiesto un’ulteriore supervisione da parte della Federal Trade Commission (FTC) su fusioni e acquisizioni di Big Tech. In modo più controverso, i legislatori hanno richiesto lo scorporamento delle società Big Tech o la cessione delle loro risorse chiave per incoraggiare la concorrenza.

A prima vista, non sembra esserci un modo naturale per raggiungere l’obiettivo dichiarato. Richiedere ad Amazon di scorporare il suo mercato di venditori di terze parti non ridurrebbe il predominio del suo principale sito di vendita al dettaglio online. Separare le risorse di ricerca di Google dal suo sistema operativo mobile, dalla pubblicità digitale, dal cloud computing e dalle suite per la produttività non intaccherebbe la sua leadership in nessuno di questi segmenti. Costringere Facebook a vendere i suoi prodotti Instagram, WhatsApp e Messenger non ridurrebbe la sua presa sugli iscritti ai social network. E l’apertura dei dispositivi Apple ad altri app store, canali musicali e multimediali in streaming probabilmente non diminuirebbe i vantaggi sul mercato delle offerte fondate da Apple su quei dispositivi.

I fornitori di tecnologia dominanti non si tireranno indietro

Se i legislatori e le autorità di regolamentazione tenteranno di forzare la mano alle Big Tech in questo senso, è probabile che preparino il terreno per una lunga guerra di trincea legale.

Anche se uno qualsiasi di questi giganti fosse costretto a scindersi, l’attività di fusione e acquisizione nei segmenti interessati potrebbe rimettere insieme i pezzi. Questo non è uno scenario inverosimile se consideriamo come le “Baby Bells”, le compagnie telefoniche regionali, si siano organicamente ricongiunte negli anni dopo la causa antitrust contro AT&T del 1984 o come i “Baby Standards” abbiano riaffermato la loro forza collettiva nei decenni successivi alla rottura antitrust della Standard Oil del 1911.

Un altro risultato probabile è che una o più delle società FAANG post-scioglimento potrebbero ricostituirsi rapidamente fino a diventare un peso massimo grazie all’esperienza di crescita che pervade questo settore. Tutti i fornitori FAANG sono nati come startup, così come molte delle risorse che hanno ottenuto da acquisizioni strategiche. Non sarebbe sorprendente se split-off e divisioni indipendenti tornassero sul mercato con nuovi capitali, visione e slancio.

Durante questo decennio, le Big Tech dovranno affrontare un maggiore controllo normativo se tenteranno di acquistare concorrenti diretti o fornitori critici in nicchie di mercato adiacenti. Tuttavia, qualsiasi sforzo normativo per ostacolare le società FAANG nei loro mercati principali rischia di dare il via a un nuovo ciclo di acquisizioni in settori non tradizionali (per loro).

Ci aspettiamo che altre società Big Tech seguiranno l’esempio di Amazon nell’acquisizione di brand forti nei settori che sono stati gravemente colpiti dalla recessione Covid-19 e dalle disruption tecnologiche dell’ultimo decennio. In questo modo, i brand in crisi in settori come retail, ospitalità, compagnie aeree e altri potrebbero riemergere in nuovi ruoli all’interno di modelli di business prevalentemente virtuali.

Questo è quasi scontato. Dopotutto, le aziende FAANG sono sedute su montagne di denaro e sono avidamente alla ricerca di nuove opportunità di investimento, come ogni capitalista che si rispetti. A partire dallo scorso maggio Apple deteneva liquidità, equivalenti di liquidità e titoli negoziabili per un importo di 192,8 miliardi di dollari, mentre Microsoft era seduta su 137,6 miliardi di dollari, la società madre di Google Alphabet aveva 117,2 miliardi di dollari, Facebook aveva accumulato 60,3 miliardi di dollari e Amazon 49,3 miliardi di dollari. Inoltre, il forte aumento dei prezzi delle loro azioni durante la crisi Covid-19 conferisce a queste aziende un potere d’acquisto ancora maggiore per impossessarsi di preziose risorse competitive.

Durante il prossimo anno, non sarebbe sorprendente se una o più aziende Big Tech decidesse volontariamente di suddividersi, senza uno specifico mandato legale o normativo per farlo. Possiamo vedere le premesse di ciò nella ristrutturazione di Google delle sue unità aziendali in consociate sotto la casa madre Alphabet quattro anni fa. HP si è divisa in attività Enterprise e Consumer nel 2014 e IBM ha separato i servizi tecnici dal suo portafoglio di prodotti core all’inizio di quest’anno.

Se Apple, Amazon, Facebook e altri fornitori Big Tech riusciranno a trovare una motivazione per gli azionisti per suddividere le rispettive attività, probabilmente non perderanno tempo a metterlo in atto. E se ciò impedirà ai legislatori di respirare loro sul collo, allora, tanto meglio.