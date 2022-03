Axiante Integra, la nuova business unit che supporta il dialogo tra IT e business

Con l’obiettivo di supportare il dialogo tra IT e business line, Axiante ha creato la nuova business unit Integra. Attraverso la business unit, Axiante offre servizi progettati per sostenere le aziende nella definizione di una chiara data strategy, facilitando il confronto tra team business e team IT. Facendo squadra con entrambi i team, Integra aiuta l’azienda a strutturare un piano operativo e la accompagna nell’esecuzione con interventi progressivi adottando un approccio elastico, che si adatta all’agilità della trasformazione digitale.

“Le aziende devono essere indipendenti nella gestione dei propri applicativi, in modo da poter intervenire rapidamente nel momento in cui dovesse insorgere un problema”, ha spiegato Dario Valsecchi, Senior Consultant di Axiante. “Per questa ragione, Axiante mette a disposizione delle aziende la propria expertise e opera per affiancare all’attuazione di ogni fase del progetto un momento di knowledge transfer, con l’obiettivo di ampliare le conoscenze dell’organizzazione in ottica strategica, grazie alla condivisione tra business e mondo IT. Lavoriamo in squadra con CIO e business line, in una logica di miglioramento continuo”.

La società di Agrate Brianza (MB) ha una lunga esperienza in servizi consulenziali che supportano i CIO nell’affrontare la crescita delle complessità tecnologiche e l’aumento delle richieste provenienti dalle linee di business. Nel suo ruolo di Business Innovation Integrator, Axiante aiuta le organizzazioni nei progetti di migrazione verso l’hybrid cloud e di integrazione delle applicazioni, coniugando tecnologie consolidate ed emergenti, mettendo a disposizione un bagaglio di competenze completo, suggerendo le soluzioni tecnologiche migliori per tenere sotto controllo tutte le informazioni.

In particolare, offre un aiuto concreto nella scelta di una moderna piattaforma cloud di integrazione dei dati, suggerendo i migliori applicativi di integration Platform as a Service (iPaaS). Quelli, cioè, che garantiscono un’ottima data ingestion, riducendo al minimo l’intervento umano, permettono la connessione a diverse applicazioni e fonti dati e sono dotati di API, funzionalità B2B e buone caratteristiche di latenza e self-service.