Le novità più importanti per i CIO dal palco di AWS re:Invent 2021

Al suo primo evento come CEO di Amazon Web Services, Adam Selipsky ha annunciato un’ampia gamma di nuovi strumenti e funzionalità. Ecco le più interessanti per i leader IT

L’appuntamento annuale di Amazon Web Services, AWS re:Invent 2021, è stato il primo evento di Adam Selipsky come CEO. Di recente è tornato in AWS, dove ha lavorato dal 2005 al 2016, dopo cinque anni come CEO di Tableau Software, il fornitore di visualizzazione dei dati acquisito da Salesforce.com. Tra il suo keynote di apertura e la sessione di chiusura del CTO Werner Vogels, la società ha rilasciato diversi annunci.

Pochi giorni prima dell’evento il Wall Street Journal ha pubblicato un editoriale intitolato “È ora di sbarazzarsi del dipartimento IT”, in cui l’accademico Joe Peppard suggerisce di spostare hardware e software in cloud per eliminare la necessità degli specialisti IT che li gestiscono, mentre ai CIO resta il compito di coordinare le attività IT integrate nel resto dell’azienda.

Sebbene AWS si offra di svolgere gran parte di questo lavoro di gestione, è chiaro che ci sarà ancora molto da fare per il personale IT dell’azienda, indipendentemente dal reparto in cui lavora, e molto ancora da supervisionare per i CIO. Ecco una carrellata delle grandi novità presentate ad AWS re:Invent che interessano i CIO.

Architettura sostenibile

Anche se Peppard ha ragione sul futuro del reparto IT, qualcuno dovrà comunque progettare le cose che si spostano nel cloud. Questo è a carico del CIO, ma AWS si propone di aiutarlo con un playbook che chiama Well-Architected Framework. La guida includeva già capitoli su eccellenza operativa, sicurezza, affidabilità, efficienza delle prestazioni e ottimizzazione dei costi, e AWS ha ora aggiunto la sostenibilità. Ciò comprende domande per aiutare gli utenti a progettare e implementare i carichi di lavoro in modo da ridurre il consumo di energia.

AWS afferma di assumersi la responsabilità della sostenibilità del cloud – l’impatto ambientale di edifici, hardware, raffreddamento, acqua, rifiuti e alimentatori – mentre i clienti sono responsabili della sostenibilità nel cloud, garantendo che il loro codice venga eseguito in modo efficiente, su istanze di dimensioni adeguate e che archiviano o elaborano solo i dati di cui hanno bisogno, dove ne hanno bisogno.

Il processo di revisione dell’ottimizzazione dei carichi di lavoro può essere automatizzato con AWS Well-Architected Tool, a cui è stata aggiunta la nuova funzionalità gratuita Custom Lenses. Ciò consente alle aziende di aggiungere definizioni delle proprie best practice per integrare quelle fornite da AWS, per esempio per verificare la conformità alle regole PCI o SOC 2 o ad altre normative nazionali o di settore.

Strumenti di gestione

AWS offre un ulteriore livello di strumenti di gestione, tra i quali Control Tower, Compute Optimizer e CloudWatch, aggiornati con nuove funzionalità. Control Tower, per esempio, può ora imporre requisiti di residenza dei dati impedendo il provisioning di risorse in regioni AWS non desiderate. Compute Optimizer, nel frattempo, mostrerà le metriche sull’efficienza delle risorse insieme ai suoi consigli per aiutare gli utenti a bilanciare opportunità di risparmio con i rischi di prestazioni; può migliorare i suoi consigli se le aziende autorizzano AWS a rivedere i loro dati sulle prestazioni per un massimo di tre mesi. Infine, CloudWatch acquisisce strumenti per la gestione dei test A/B e dei dark launch di nuove funzionalità, semplificando lo sviluppo e il miglioramento delle applicazioni web.

Storage

Selipsky ha aperto il suo keynote ricordando il lancio di Amazon S3 (Simple Storage Service), avvenuto 15 anni fa. L’azienda sta ancora aggiungendo nuove funzionalità, tra cui una nuova classe di storage per S3 Glacier che consente il recupero istantaneo (in meno di un millisecondo) di dati a cui si accede raramente; nuovi strumenti di gestione degli accessi per S3 che eliminano gli elenchi di controllo degli accessi e segnalano avvisi ed errori di sicurezza e uno strumento di sincronizzazione bidirezionale che utilizza i bucket S3 per eseguire il mirroring dei filesystem Amazon FSx per Lustre, qualcosa che AWS dice che può eliminare la necessità di conoscere le reti SAN o i tessuti Fibre Channel. (Forse Peppard ha ragione…)

Elaborazione

Anche l’altro elemento fondamentale di AWS, EC2 (Elastic Compute Cloud), sta ricevendo nuove funzionalità. Selipsky ha sottolineato una di queste, la nuova istanza di elaborazione C7g alimentata dai suoi processori Graviton3 basati su ARM.

AWS ha introdotto il suo primo chip Graviton nel 2018, seguito da una seconda generazione nel 2020. Selipsky ha affermato che, in termini di prezzo, Graviton2 offre prestazioni migliori del 40% rispetto a istanze comparabili basate su x86, mentre Graviton3 è il 25% più veloce del suo predecessore in termini di prestazioni di calcolo generali e può essere fino al 100% più veloce su calcoli scientifici in virgola mobile o carichi di lavoro di crittografia.

Apprendimento automatico

La creazione e la formazione di modelli di machine learning richiedono molte risorse informatiche e, in genere, anche risorse umane, rendendo la disponibilità dei data scientist un fattore limitante nei piani di implementazione del machine learning dei CIO.

Nel suo editoriale, la risposta di Peppard alla carenza di programmatori esperti è offrire strumenti low-code e no-code agli utenti aziendali, ed è proprio in questa direzione che si sta dirigendo AWS, con l’introduzione di uno strumento di programmazione visiva per la creazione di modelli di machine learning, SageMaker Canvas.

“Gli utenti aziendali e gli analisti possono utilizzare Canvas per generare previsioni estremamente accurate utilizzando un’interfaccia intuitiva e facile da usare, senza scrivere codice e senza esperienza di apprendimento automatico”, ha affermato Selipsky. “Canvas utilizza la terminologia e le visualizzazioni già familiari agli analisti e integra gli strumenti di analisi dei dati che stanno già utilizzando”.

AWS mira a rimuovere i colli di bottiglia del personale anche in altre parti della pipeline ML, sia a lungo termine, incoraggiando gli studenti a scegliere carriere nell’apprendimento automatico con borse di studio e accesso gratuito al suo software SageMaker Studio Lab, sia a breve termine con l’introduzione di SageMaker Ground Truth Plus, una sorta di servizio Mechanical Turk per la creazione e l’etichettatura di set di dati di formazione con specialisti di dominio disponibili su richiesta, a pagamento.

Sono inoltre disponibili nuovi strumenti per velocizzare il lavoro del personale esistente, tra cui SageMaker Inference Recommender, che automatizza i test di carico e l’ottimizzazione delle prestazioni del modello, e SageMaker Training Compiler, che accelera la formazione compilando i modelli Python in byte code per un’esecuzione più efficiente.

Nel keynote finale di re:Invent, il CTO Werner Vogels ha evidenziato alcuni perfezionamenti basati sull’intelligenza artificiale per Amazon Personalize, un servizio di consulenza addestrabile a cui gli utenti del sito di Amazon sono abituati. I suggerimenti ora possono essere ottimizzati per siti web di retail, media e intrattenimento, app e campagne di marketing.

Gli operatori di rete stanno lentamente implementando servizi 5G in tutto il mondo, ma una delle più grandi promesse di questa nuova tecnologia wireless è negli ambienti industriali, dove le reti 5G private hanno il potenziale per fornire una connettività machine-to-machine più affidabile e robusta rispetto al WiFi. Ma c’è un problema: richiede un’attenta progettazione della rete.

A breve AWS offrirà anche l’implementazione e la gestione della rete 5G, inviando l’hardware e le schede SIM necessarie per fornire copertura a un ufficio, un magazzino, un fabbrica o un campus. “Una volta accesi i dispositivi, la rete 5G privata si autoconfigura semplicemente”, ha affermato Selipsky. “È possibile eseguire il provisioning di capacità e dispositivi aggiuntivi dalla console AWS”.

Per ora AWS Private 5G è disponibile solo negli Stati Uniti, come servizio in preview limitata.

Preview

Per aiutare i CIO a pianificare in anticipo, Selipsky ha delineato alcuni altri servizi disponibili per ora in anteprima, tra cui IoT TwinMaker, uno strumento per semplificare la creazione di gemelli digitali di dispositivi fisici. Lo strumento utilizza connettori dati per raccogliere i dati dei sensori da AWS IoT SiteWise e immagini video da Amazon Kinesis Video Streams, collegandoli ai file CAD archiviati in S3.

Un altro strumento, IoT Fleetwise, semplifica il processo di estrazione dei dati dai veicoli intelligenti e il loro caricamento in cloud, fornendo modelli per i singoli tipi di veicoli che descrivono i sensori che trasportano e strumenti per filtrare i dati a bordo del veicolo, limitando il volume di dati caricati in cloud per l’analisi.

Infine, è stata presentata un’anteprima di uno strumento per le aziende che stanno seriamente considerando di eliminare i loro reparti informatici legacy: AWS Mainframe Modernization. Lo strumento offre supporto per il replatforming e il refactoring automatici del codice per spostare le applicazioni dai mainframe al cloud AWS. “Può ridurre fino a due terzi i tempi necessari per spostare i carichi di lavoro nel cloud”, ha affermato Selipsky. “E, dopo la migrazione, abbiamo visto i clienti ridurre i costi fino al 70% o più”.

Il servizio può anche creare codice Java da COBOL, “perchè oggi sempre meno le persone che lo conoscono”.