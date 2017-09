Aruba ha annunciato nelle scorse ore Aruba 360 Secure Fabric, framework di sicurezza disponibile a livello globale nel corso del 2018 che sfrutta gli analytics per implementare capacità di rilevamento degli attacchi e relativa risposta a 360 gradi. I componenti di Aruba 360 Secure Fabric comprendono:

Aruba IntroSpect UEBA

Una nuova famiglia di software per il monitoraggio continuo e il rilevamento degli attacchi avanzati indipendente dal tipo di rete. Include una nuova edizione entry-level e utilizza tecniche di machine learning per intercettare i cambiamenti nei comportamenti di utenti e dispositivi che possono indicare l’aggiramento delle difese tradizionali da parte di un attacco. Gli algoritmi di machine learning generano un punteggio di rischio basato sulla gravità dell’attacco così da velocizzare le analisi degli incidenti da parte dei team incaricati della sicurezza.

Aruba ClearPass

Soluzione di sicurezza per NAC (Network Access Control) e gestione delle policy, che profila utenti e dispositivi BYOD e IoT permettendo di automatizzare la risposta agli attacchi; è ora integrata con Aruba IntroSpect. ClearPass può essere implementata sulle reti di qualsiasi vendor.

Aruba Secure Core

Fornisce la necessaria protezione richiesta da qualsiasi rete come secure boot, firewall integrati, cifratura crittografica centralizzata, deep packet inspection e prevenzione delle intrusioni. Il particolare design dell’infrastruttura Aruba aiuta a eliminare il pericolo di manomissioni fisiche proteggendo e monitorando nel contempo il traffico di rete.

“Oltre a ottenere visibilità su tutti i dispositivi presenti sulla nostra rete, Aruba ClearPass ci dà la capacità di autenticare i dispositivi e far rispettare le policy sull’intera infrastruttura cablata e wireless. Aggiungendo le funzionalità di analytics e rilevamento delle minacce di Aruba IntroSpect UEBA, saremo in grado di proteggere meglio il nostro codice sorgente automatizzando il rilevamento delle anomalie e prioritizzando gli incidenti di sicurezza per velocizzarne la soluzione. La combinazione tra ClearPass e IntroSpect ci offre una soluzione potente e omogenea per gestire e difendere proattivamente la nostra azienda dai cyberattacchi” ha dichiarato Faramarz Mahdavi, senior group director of IT Operations di Cadence Design Systems.