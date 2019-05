Alla Milano Smart City Conference focus su 5G e sicurezza

L’evento sarà ospitato da Fiera Milano dal 13 al 15 novembre 2019, in contemporanea con Smart Building Expo e SICUREZZA

Si svolgerà a Milano dal 13 al 15 novembre la Smart City Conference, il convegno dedicato alle nuove applicazioni in ambiente urbano. L’evento di respiro internazionale offrirà una panoramica sul tema della smart city e sull’impatto delle nuove tecnologie, con una riflessione approfondita sulle sperimentazioni già avviate nelle città italiane. La conferenza sarà ospitata da Fiera Milano, in contemporanea con le manifestazioni Smart Building Expo e SICUREZZA.

Focus su infrastrutture, mobilità e sicurezza

Il programma prevede tre giorni di lavori, ognuno con una diversa verticalizzazione, ispirata a tre focus operativi del MISE: l’infrastruttura digitale, con un particolare accento sul 5G; smart mobility e logistica, momento di fusione tra la virtualità delle reti e la fisicità del trasporto urbano nell’era delle auto a guida autonoma e dell’emobility; la sicurezza e il monitoraggio urbano, risposta predittiva e soft ai problemi delle aree urbane in tema di security e di controllo del territorio.

Ogni giornata prevede una sessione mattutina istituzionale, in cui interverranno speaker internazionali di alto profilo scientifico, e una sessione pomeridiana con illustrazione di best practice e poster scientifici.

Gli appuntamenti in programma, insieme all’area espositiva tematica all’interno di Smart Building Expo, permetteranno di valutare potenzialità e vantaggi di tecnologie e applicazioni pensate per l’ambiente urbano, tra le quali connettività ad altissima velocità, sensoristica, piattaforme per l’analisi e l’utilizzo di big data, smart lighting, gestione della mobilità e della logistica.

Il punto sulle smart city italiane

Secondo i dati rilasciati dall’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, il 36% dei comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha già avviato almeno un progetto di smart city, anche se l’80% si ferma per ora alla frase di sperimentazione.

La conferenza si svolgerà a poca distanza dalla chiusura della fase di sperimentazione del 5G nelle cinque città campione (Milano, Prato, L’Aquila, Bari e Matera). Sarà quindi un punto d’incontro privilegiato per valutare l’esito delle sperimentazioni e la successiva fase di sviluppo, dove si vedranno i primi risvolti concreti dei grandi investimenti fatti dai big player della connettività.

Gli aggiornamenti dell’agenda della Smart City Conference e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito dedicato.