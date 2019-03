Prende il via questa settimana il .NEXT on tour 2019, il roadshow di Nutanix dedicato alle più recenti tecnologie per il cloud enterprise. Roma, Padova e Milano sono le tre tappe in programma per il tour italiano.

Attraverso sessioni interattive e tavole rotonde i professionisti IT potranno confrontarsi con gli esperti di Nutanix per esaminare i tre emergenti per datacenter e cloud aziendale, tra cui tecnologie Hybrid-Cloud, IoT ed Edge Computing, iperconvergenza e sicurezza.

In ognuno dei tre incontri verranno proposti strumenti di analisi dei costi per stabilire se l’iperconvergenza è la scelta più adatta per la propria azienda, le migliori strategie per modernizzare il data center e combattere le minacce emergenti alla sicurezza.

In ambito cloud verranno esaminati modelli per automatizzare la distribuzione delle applicazioni in qualsiasi cloud e metodi per le gestire le spese fuori controllo del cloud pubblico

Le tappe italiane del .NEXT on tour

Ecco i tre appuntamenti in programma: