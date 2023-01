La sostenibilità ambientale è tra le 10 priorità aziendali principali per i CEO, che richiedono un allineamento con i criteri di sostenibilità a tutte le funzioni aziendali, tra le quali anche i responsabili dell’approvvigionamento IT e della gestione dei fornitori. “Le direttive sulla sostenibilità ambientale richiedono che tutte le funzioni si adeguino di conseguenza“, ha affermato Stephen White, direttore di ricerca presso Gartner. “L’approvvigionamento, i contratti e la gestione dei fornitori devono adattarsi con urgenza incorporando il rigore della sostenibilità nelle operazioni e negli obiettivi”.

Secondo Gartner, entro il 2026 il 70% dei responsabili dell’approvvigionamento tecnologico e della gestione dei fornitori avrà obiettivi prestazionali allineati alla sostenibilità ambientale per le loro funzioni, in quanto la sostenibilità sta diventando un fattore di differenziazione competitivo nella selezione dei fornitori IT.

In linea con le richieste e i valori del mercato, i fornitori di tecnologia si stanno concentrando in modo competitivo sulla sostenibilità. Entro il 2026, il 75% delle organizzazioni aumenterà il volume d’affari con i fornitori IT che hanno obiettivi e tempistiche di sostenibilità dimostrabili.

“Le organizzazioni con obiettivi di sostenibilità si sono rese conto che i fornitori di tecnologia all’interno del loro ecosistema avranno un ruolo significativo per il loro successo“, ha affermato White. “Approvvigionamento, contratti e gestione delle prestazioni in ottica sostenibile sono fondamentali per ridurre al minimo l’impatto ambientale della tecnologia. Per questo le aziende devono evitare di farsi abbagliare da grandi dichiarazioni o dal greenwashing dei fornitori, rivedere i dettagli dietro gli impegni dichiarati e convalidare il merito e le prestazioni”.

La criticità dei fornitori di tecnologia con obiettivi di sostenibilità scarsamente allineati sarà identificata dai responsabili degli acquisti IT, che cercheranno nuove alternative.

“Andando avanti, la sostenibilità sarà un fattore trainante e sarà pienamente operativa nel processo decisionale“, ha sottolineato White. “I responsabili degli acuisti e dei fornitori IT devono impostare l’agenda di trasformazione per la loro funzione, consentendo un uso sostenibile della tecnologia attraverso le loro responsabilità chiave: gestione dei fornitori e valutazione degli impegni contrattuali“.