L’escalation della guerra commerciale USA-Cina avrà impatti su imprese in diversi settori economici in tutto il mondo, che si troveranno intrappolate nel fuoco incrociato tra le due maggiori economie mondiali.

L’amministrazione del presidente Joe Biden ha emesso forti restrizioni sulle esportazioni di tecnologia dei chip, nuove regole commerciali che arrivano in un momento in cui gli Stati Uniti sono sempre più preoccupati per il crescente potere geopolitico della Cina. Le restrizioni influenzeranno non solo le apparecchiature informatiche, ma anche molti prodotti consumer. Segnano anche la fine dell’era della globalizzazione in continua espansione.

Le imprese di ogni settore dovranno analizzare le proprie supply chain per determinare come saranno interessate, affermano gli esperti.

“Una catena del valore globale completamente razionalizzata significa che il capitale, le competenze e la produzione migrano verso il loro punto più efficiente. Quei giorni sono finiti per tutti i beni strategici, non solo i semiconduttori”, ha affermato Alex Capri, ricercatore presso la Hinrich Foundation, un’organizzazione di ricerca sul commercio globale.

All’inizio di ottobre l’amministrazione Biden ha istituito nuovi controlli sulle esportazioni che impediscono alle società statunitensi di vendere semiconduttori avanzati e attrezzature utilizzate per produrli a determinati produttori cinesi, a meno che non ricevano una licenza speciale.

Quindi, a metà dicembre, l’amministrazione ha ampliato tali restrizioni impedendo l’accesso alla tecnologia dei chip statunitensi a 36 ulteriori produttori di chip cinesi, tra cui Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC), il più grande produttore di chip a contratto al mondo.

Forse la cosa più importante è che i controlli sulle esportazioni includono restrizioni sui semiconduttori utilizzati nell’intelligenza artificiale, come GPU (graphical processing units), TPU (tensor processing units) e altri ASIC (application-specific integrated circuits) avanzati.

Lo scopo dichiarato delle restrizioni è negare alla Cina l’accesso a tecnologia avanzata che verrebbe utilizzata per la modernizzazione militare e le violazioni dei diritti umani. Le restrizioni possono essere revocate caso per caso, se gli Stati Uniti sono in grado di verificare che una società cinese non utilizza la tecnologia per scopi militari o per limitare i diritti umani.

I primi impatti delle regole statunitensi sull’esportazione di chip

Nel frattempo, le regole sull’esportazione stanno già avendo un impatto. Apple, per esempio, aveva in programma di lavorare con YMTC per la memoria flash dell’iPhone 14. La società di Cupertino aveva già completato un mese di processo per certificare l’azienda come suo fornitore, prima che l’amministrazione Biden lanciasse la sua offensiva contro i produttori di chip cinesi.

Altre grandi aziende già colpite dalle restrizioni includono Nvidia e AMD, che producono GPU e fanno affari con aziende cinesi. Anche altri produttori di chip sono interessati, poiché le regole coprono una gamma di semiconduttori oltre a determinate specifiche di potenza.

Tuttavia, non sono solo i produttori di chip statunitensi a essere direttamente interessati dalle restrizioni. Le nuove regole vietano alle imprese statunitensi di commerciare con società non statunitensi che esportano la tecnologia soggetta a restrizioni. Ciò ha causato attriti con gli Stati Uniti e alcuni suoi alleati, ma la maggior parte delle aziende interessate dalle regole a livello globale sembra essere pronta ad aderirvi.

Una conseguenza è che il produttore olandese di apparecchiature per semiconduttori ASML non sarà in grado di servire uno dei suoi mercati più grandi. Allo stesso modo, la società britannica di progettazione di chip ARM ha recentemente annunciato che non venderà la sua tecnologia di chip ad alte prestazioni alla Cina.

Il risultato è che una serie di importanti fornitori di tecnologia cinesi – come il gigante dell’e-commerce Alibaba, la società di servizi Internet Baidu, il gigante delle apparecchiature di rete Huawei e le società di intelligenza artificiale SenseTime e Megvii – faranno fatica a procurarsi chip avanzati per eseguire i loro carichi di lavoro di intelligenza artificiale.

“Non saranno più in grado di acquistarli da Nvidia o AMD e i fornitori cinesi di chip AI come HiSilicon, Cambricon, Horizon Robotics o Biren Technology non saranno in grado di produrre i propri chip AI perché fornitori come Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) stanno obbedendo al divieto degli Stati Uniti e i produttori cinesi (principalmente SMIC) non sono ancora in grado di produrre qualcosa di più piccolo di 14 nanometri“, ha spiegato Josep Bori, direttore della ricerca per l’intelligence tematica presso la società di analisi e consulenza GlobalData.

Molte aziende non cinesi hanno iniziato a spostare la capacità produttiva fuori dalla Cina: TSMC ha installato impianti di produzione negli Stati Uniti e in Europa mentre Foxconn, il più grande fornitore di Apple, ha rapidamente cercato di ridimensionare la produzione di iPhone in India. Tuttavia, la costruzione di tali fabbriche richiede diversi anni e, nel frattempo, gli esperti ritengono che ci saranno fasi di interruzioni, carenze e incertezze nelle catene di approvvigionamento globali.

Le restrizioni imposte dall’amministrazione Biden avranno un effetto più significativo rispetto ai precedenti divieti commerciali statunitensi, con interruzioni avvertite in lungo e in largo, hanno affermato gli esperti.

La guerra dei chip influenzerà un’ampia gamma di prodotti

“Oltre ai produttori di chip e semiconduttori, in Cina ogni azienda della catena di fornitura di chipset avanzati, come i produttori di veicoli elettronici e di apparecchiature HPC (high performance computing) sarà colpita“, ha affermato Charlie Dai, direttore della ricerca di Forrester. “Ci saranno danni collaterali all’ecosistema tecnologico globale in ogni area, come la progettazione di chip, la produzione di strumenti e la fornitura di materie prime“.

Le imprese potrebbero non avvertire subito il contraccolpo, poiché le interdipendenze tra Cina e Stati Uniti saranno difficili da sciogliere immediatamente. Per esempio, cedendo alle pressioni delle imprese statunitensi, all’inizio di dicembre il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha permesso ai suoi appaltatori di utilizzare fino al 2028 i chip dei produttori di chip cinesi che attualmente rientrano nei divieti.

“Inoltre, è improbabile che le restrizioni abbiano un effetto diretto sulla capacità dei produttori globali di chip di produrre semiconduttori, dal momento che non hanno investito in Cina per produrre chip lì”, ha affermato Pareekh Jain, CEO di Pareekh Consulting.

Le nuove regole, tuttavia, avranno effetti a catena per i produttori di chip e altri fornitori.

“La Cina, essendo la seconda economia più grande del mondo, è un mercato enorme per molte aziende globali di semiconduttori e ci sarà un impatto sui loro piani di crescita e di entrate“, ha affermato Jain, “Potrebbero ridimensionare i loro piani per la produzione di chip, che richiedono ingenti investimenti, a causa di problemi di flusso di cassa a breve termine. A lungo termine, accelererà la produzione locale di chip in India, Vietnam, Malesia, Singapore e altri Paesi“.

Nuovi impianti per la produzione di chip

Taiwan ha mantenuto a lungo una posizione di leadership nella produzione di chip semiconduttori utilizzati in PC, server e apparecchiature per la ricerca avanzata. Tuttavia ora diversi Paesi, tra cui India, Francia, Regno Unito, Giappone e persino Australia, stanno offrendo incentivi per attrarre investimenti nei semiconduttori.

È probabile che le restrizioni commerciali causino altri cambiamenti a lungo termine nella produzione e nel commercio globali.

“Queste sanzioni incoraggeranno maggiori investimenti manifatturieri nella produzione di telefoni, automobili, elettronica, elettrodomestici, macchinari, apparecchiature di telecomunicazione al di fuori della Cina, a partire da India e Vietnam“, ha affermato Jain. “Questo spostamento della produzione era già in atto, a causa del mercato locale in India e della strategia di diversificazione per mitigare le interruzioni della catena di approvvigionamento. Ma le restrizioni sui chip saranno incentivo per aumentare la produzione di esportazione anche dall’India e da altri Paesi“.

Nel frattempo, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato il CHIPS Act, una normativa che stanzia miliardi di dollari in sussidi per le aziende che costruiscono fabbriche di chip nel Paese. Anche la Cina sta investendo 143 miliardi di dollari per aumentare la sua produzione interna di chip a fronte delle restrizioni commerciali.

Il fondatore di TSMC Morris Chang ha recentemente avvertito che la globalizzazione è “quasi morta”, con molti Paesi che cercano di creare i propri impianti di fabbricazione di semiconduttori. Sebbene questa possa sembrare una buona mossa strategica da parte di vari governi, l’eccesso di capacità, come visto in passato, potrebbe portare a problemi di fattibilità per i produttori di chip, provocando probabilmente un altro caos nella catena di approvvigionamento nel mercato globale.

I CIO devono rivalutare le proprie supply chain

Anche se la maggior parte delle imprese potrebbe non trattare direttamente con società cinesi interessate dai divieti, la loro ampia portata significa che dovranno valutare attentamente l’intera catena di fornitura tecnologica.

“Nelle aziende lavorano su progetti di intelligenza artificiale, sia per automatizzare le linee di produzione o per fornire assistenza automatica ai propri clienti, i CIO devono considerare attentamente i propri fornitori“, suggerisce Bori. “Se qualcuno è cinese, l’azienda potrebbe subire interruzioni (ora o quando verranno emanate ulteriori normative). Per esempio, se utilizzate il cloud Alibaba per i carichi di lavoro di formazione AI. O se acquistate chip AI da Horizon Robotics”.

“Anche se un’azienda non sta lavorando o pianifica di lavorare su un progetto di intelligenza artificiale che potrebbe richiedere tali chip, la fluidità della situazione richiede che i professionisti della tecnologia facciano particolare attenzione alla loro catena di approvvigionamento”, ha sottolineato Foong King Yew, analista di Third Eye Advisory.

Le domande da porsi sono se i fornitori cinesi nella propria catena di approvvigionamento saranno in grado di fornire gli stessi livelli di tecnologia e supporto in futuro, e se hanno problemi ad accedere a chip o tecnologia avanzati dai loro partner occidentali.

“I CIO devono rivalutare i propri criteri di selezione dei fornitori dal punto di vista della resilienza della supply chain, vale a dire quanto sia esposta al problema dei chip semiconduttori in Cina. Devono identificare potenziali vulnerabilità nei progetti tecnologici, incluso il calcolo ad alte prestazioni aziendali. E valutare le capacità di tali fornitori in termini di aggiornamenti futuri, roadmap tecnologica e capacità di supporto“.

Varun Aggarwal