Le ultime ricerche condotte da Regus, provider di spazi di lavoro flessibili, dimostrano che in Italia oltre nove imprenditori su dieci (96%) ritengono che il passaggio a una modalità di lavoro da remoto stia influenzando in maniera decisiva l’adozione di strumenti cloud accessibili da qualsiasi luogo.

Regus ha commissionato uno studio su oltre 300 imprenditori in Italia per scoprire quali strumenti siano i fattori abilitanti per lavorare in modo flessibile. La ricerca ha rivelato che non solo vi è un’enorme necessità di applicazioni basate sul cloud, ma che i lavoratori flessibili sono alla ricerca di strumenti che li aiutino a rimanere sempre connessi; gli imprenditori utilizzano sempre più app in grado di supportare il lavoro a distanza, quali Skype (72%) e WhatsApp (92%).

Secondo quattro intervistati su cinque (85%), per i lavoratori da remoto rimanere in contatto con i propri manager è essenziale per poter garantire livelli di produttività elevati. Anche la videoconferenza sta crescendo in termini di popolarità, con quasi la metà (49%) degli imprenditori che afferma di avvalersene regolarmente, evidenziando così l’importanza di un’interazione faccia a faccia in un mondo mobile in continua crescita.

Anche i team di lavoro virtuali e le soluzioni per la condivisione di file stanno ottenendo popolarità. Dropbox, la soluzione basata su cloud più diffusa, viene utilizzata da quasi tre quarti (70%) dei lavoratori, mentre Google Drive è utilizzato dal 55% degli imprenditori, a conferma del fatto che l’accesso al cloud è fondamentale per la produttività.

“Il passaggio al lavoro da remoto sta influenzando in maniera esponenziale l’adozione di strumenti cloud, il che significa che è possibile accedere agli stessi documenti dei colleghi, sia dalla sede principale che dall’esterno. Tutto ciò, combinato con i costi contenuti degli strumenti di messaggistica istantanea, sta determinando un aumento del mobile working, contribuendo a preservare i livelli di produttività e coinvolgimento di una forza lavoro sempre più mobile” ha dichiarato Mauro Mordini, Regus Country Manager per Italia e Malta.