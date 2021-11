8 suggerimenti per semplificare tecnologie legacy che vanno mantenute

Che sia per motivi di stabilità o per supportare processi aziendali core, molti CIO deve mantenere app e infrastrutture legacy. Ma è possibile modernizzarle e farle funzionare al meglio

Nonostante l’accelerazione delle roadmap digitali e la continua spinta alla modernizzazione, molti CIO hanno ancora vecchie applicazioni e infrastrutture nei loro stack IT. Ci sono diversi motivi per mantenere le tecnologie legacy: “sono stabili, sono intrinsecamente efficienti e hanno richiesto investimenti”, afferma Abhi Bhatnagar, partner di McKinsey & Co. Bhatnagar ha lavorato con una società che aveva scelto di mantenere il suo sistema mainframe, osservando che “è ben gestito, altamente omogeneo, estremamente personalizzato e completamente ammortizzato”.

Allo stesso tempo, i CIO potrebbero aver valutato che la sostituzione di alcune tecnologie legacy non produrrà rendimenti sufficientemente elevati da rendere prioritario il lavoro di modernizzazione.

“C’è una tendenza a spostare tutto in cloud o SaaS. In realtà non tutto il tuo portafoglio deve essere modernizzato, soprattutto se è stabile ed efficiente così com’è”, afferma Bhatnagar.

Qualunque sia la ragione, molti CIO conservano ancora applicazioni e infrastrutture legacy. Una delle sfide è quindi semplificare queste tecnologie legacy, farle funzionare al massimo delle prestazioni, offrire vantaggi ottimali con i costi e i rischi più bassi. Ecco otto suggerimenti per farlo.

1. Aggiungere automazione

L’automazione di componenti all’interno di un ambiente legacy è un modo per aumentare l’efficienza riducendo gli sforzi manuali, limitando o eliminando gli errori, migliorando la qualità, aumentando la consistenza dei dati e la produttività.

“Che si tratti di Unix, Linux, mainframe o architettura a tre livelli, c’è spazio per l’automazione”, afferma Juan Orlandini, chief architect della società di servizi IT Insight Enterprises.

Molti processi aziendali supportati dai sistemi legacy contengono segmenti che sono attività altamente ripetitive e strutturate. Allo stesso modo, ci sono parti del lavoro IT stesso – le attività di tipo blocco e gestione come il provisioning dello storage e il backup – che presentano la stessa ripetitività.

Orlandini afferma che è importante valutare i processi mirati all’automazione e ottimizzarli prima di procedere: “l’automazione di processi errati non porterà i benefici attesi”.

Mette inoltre in guardia i leader IT sulle aspettative, affermando che l’automazione porterà velocità ai sistemi legacy e ai processi che supportano, ma non è una panacea né un sostituto per la modernizzazione su vasta scala.

2. Ispirarsi agli ambienti cloud

Orlandini afferma che l’esperienza gli ha insegnato che spostare semplicemente i sistemi legacy così come sono nel cloud – l’approccio “lift-and-shift” – in genere non ripaga.

“Può essere un’opzione, ci sono momenti in cui è appropriato, ma i nostri dati e la nostra esperienza mostrano che in genere è più costoso che lasciare le cose come sono”, afferma. “Se volete ottimizzare la vostra infrastruttura, è meglio fare altro lavoro per ottenere un buon ritorno degli investimenti”.

Una di queste opzioni consiste nell’adottare alcuni principi tipici della gestione del cloud e applicarli alla gestione del legacy. Consideriamo per esempio il provisioning dello storage. Il cloud ha allocazioni predefinite per snellire il processo; gli amministratori possono fare lo stesso quando lavorano con risorse in locale.

“A prima vista, può sembrare uno spreco di risorse di archiviazione. In parte è così, ma alla fine, fa risparmiare molto tempo umano perché stai eliminando parte di quell’elaborazione dall’equazione. E lo storage oggi è più economico delle risorse umane, quindi ci guadagni davvero”, afferma.

3. Implementare un approccio orientato al prodotto

Allo stesso modo, i CIO possono “ispirarsi alle moderne tecniche di gestione e adottare un approccio orientato al prodotto alla tecnologia legacy“, afferma Bhatnagar.

Ciò aiuta l’IT e l’azienda a rimanere concentrati sui risultati aziendali, che si tratti di velocità, efficienza, migliore reattività o innovazione. Con questo focus, l’IT può concentrarsi su come strutturare e ottimizzare le tecnologie legacy per questi risultati.

Un approccio orientato al prodotto o al portafoglio offre inoltre a chi supporta tecnologie legacy una migliore visibilità sui problemi che incidono sui risultati desiderati. Di conseguenza, i team IT possono quindi identificare e sostenere i modi migliori per aggiungere le funzionalità necessarie per ottenere i risultati desiderati, che si tratti di un rischio di conformità o della velocità.

Inoltre, secondo Bhatnagar, questo approccio aiuta l’IT e l’azienda a collaborare nell’articolare il valore che fornirà la modernizzazione, quando sarà il momento.

4. Separare le funzioni

Spesso le aziende decidono di mantenere tecnologie legacy perché gestiscono molti processi aziendali fondamentali, rendendo la modernizzazione complessa e rischiosa.

“Ma quelle organizzazioni possono ancora migliorare le prestazioni IT staccando i pezzi”, afferma Balaji Raghavan, consulente per i servizi bancari, finanziari e assicurativi presso Tata Consultancy Services. “E possono farlo in un lasso di tempo strategico”.

Per esempio, un’azienda con un sistema finanziario legacy che supporta più funzioni può mantenerlo in vita per eseguire le operazioni che sono molto stabili, come la contabilità. Ma può eliminare pricing e fatturazione, entrambi i quali possono cambiare rapidamente a causa delle dinamiche del mercato e dei clienti.

“Questo approccio fa avanzare le aziende nei loro percorsi di modernizzazione”, afferma Raghavan, “riducendo al contempo la complessità all’interno dell’esistente”.

Kathy Kay, CIO presso Principal Financial Group, ha adottato un approccio simile ai sistemi di supporto dei processi nella divisione di assicurazioni sulla vita della sua azienda. Il loro consolidamento in un unico sistema moderno non comporterebbe un ritorno che giustifica i costi, ma il CIO ha comunque individuato aree che necessitavano di miglioramenti, in particolare quelle che riguardano l’interazione degli utenti. Quindi l’attenzione è stata posta su quei componenti rivolti agli utenti, utilizzando le API per connettere nuove funzionalità al sistema legacy.

“Dove potevamo automatizzare, abbiamo automatizzato e ridotto i processi cartacei, ma al centro ci sono ancora sistemi legacy, che verranno sostituiti gradualmente”, aggiunge Kay.

5. Mantenere in azienda talenti e competenze

Nell’aprile 2020 il governatore del New Jersey Phil Murphy ha chiesto ai tecnici che conoscevano COBOL di lavorare sul vecchio sistema di gestione della disoccupazione dello Stato, che era stato sovraccaricato con la pandemia e la conseguente perdita di posti di lavoro.

La cosa fa sorridere, ma il New Jersey non è l’unico ente che fa affidamento sul linguaggio di programmazione di 60 anni fa. COBOL è pervasivo, con stime di oltre 200 miliardi di righe di codice COBOL ancora in uso e che non saranno sostituite velocemente.

Nel suo sondaggio COBOL Survey 2020, Micro Focus ha rilevato che “il 70% delle aziende preferisce la modernizzazione come approccio per l’implementazione del cambiamento strategico rispetto alla sostituzione/ritiro delle applicazioni COBOL poiché continuano a rappresentare un modo efficace e a basso rischio per supportare le iniziative di business digitale”.

“Con COBOL e altre tecnologie legacy ancora in circolazione, i CIO devono avere nel proprio team persone con le competenze necessarie per mantenerle operative”, afferma Orlandini.

“Sempre più spesso assistiamo a una ‘ fuga dei cervelli’ dalle tecnologie più vecchie, ma ancora molto importanti per l’azienda. Il personale IT vuole fare nuove cose divertenti e i nuovi lavoratori non hanno le vecchie abilità. Ma è importante incoraggiare parte del personale a mantenere le competenze in tecnologie legacy, non facendola sembrare una cosa negativa”, aggiunge. “Serve qualcuno ben preparato che sappia gestirle, mantenerle in funzione e possa intervenire quando qualcosa non va”.

6. Applicare approcci moderni alla vecchia tecnologia

Allo stesso tempo, tuttavia, Kay afferma che i CIO dovrebbero utilizzare metodologie, competenze e pensiero contemporanei per trovare modi per migliorare l’infrastruttura e i sistemi legacy.

Ha riqualificato i suoi dipendenti che lavorano su tecnologie legacy in modo che non vengano lasciati indietro poiché tutti, incluso lo shop IT, alla fine si spostano in ambienti IT più moderni. Ma poi, come bonus per l’azienda, questi lavoratori che ora sono esperti sia nelle tecnologie legacy che in quelle moderne possono vedere opzioni per semplificare l’IT meno recente a cui non avevano pensato prima.

“Le persone che sanno gestire la tecnologia legacy conoscono bene il business. E quando migliorano le competenze, possono guardare le cose in modo diverso e trovare modi diversi di fare le cose”, dice.

L’azienda ha recentemente acquisito un’altra azienda, una mossa che ha richiesto al team di Kay di migrare i dati dei clienti dall’azienda acquisita nel proprio sistema legacy. I suoi ingegneri hanno sfruttato le loro nuove competenze per ideare capacità di integrazione più moderne che si sono dimostrate molto più efficaci, efficienti e scalabili rispetto ai progetti usati in passato.

7. Spostare i dati

Come la maggior parte dei CIO, Kay sta lavorando con i suoi colleghi executive su strategie per migliorare l’esperienza del cliente. Ciò richiede la capacità di accedere e analizzare i dati giusti al momento giusto, in modo che l’azienda possa offrire esperienze più personalizzate e formulare suggerimenti per i servizi in base alle esigenze di ciascun cliente.

Poiché parte dei dati necessari si trova nei sistemi legacy, l’azienda ha in programma di modernizzare quei sistemi, ma si tratta di un’operazione disturbati su diversi anni. Nel frattempo, l’azienda estrae i dati necessari dal suo sistema legacy principale e poi li sposta nel cloud, dove sono più facilmente accessibili per le moderne capacità di analisi che supportano le iniziative di esperienza del cliente.

“Ciò riduce la nostra dipendenza dal vecchio sistema e renderà più facile abbandonare quel sistema legacy quando sarà il momento”, sottolinea Kay.

8. Staccare la spina

Johna Till Johnson, CEO e fondatrice della società di consulenza Nemertes, ha visto aziende trattenere applicazioni e tecnologie legacy perché supportano un processo aziendale; ma quando le aziende esaminano la situazione, spesso scoprono che il processo aziendale viene mantenuto solo perché c’è la tecnologia.

“A volte i CIO sono troppo vicini alla tecnologia per rendersi conto che è il processo aziendale che deve essere ripensato qui”, dice Johnson. “Ma quando lo fanno, 99 volte su 100 c’è un processo aziendale che esiste solo in funzione della tecnologia”.

Johnson cita un esempio semplice, ma illustrativo di un’azienda che mantiene una flotta di stampanti per supportare la richiesta di firme fisiche sui documenti. I leader delle funzioni aziendali potrebbero non vedere un’immediata necessità di cambiare la situazione. Ma un CIO che cerca di migliorare le operazioni IT ha un grande incentivo a semplificare quelle stampanti legacy, anche se non sono nell’elenco delle priorità di modernizzazione.

“Oggi ci sono modi per ottenere lo stesso vantaggio delle firme fisiche senza più bisogno di stampanti. Quindi i CIO potrebbero dare una piccola spinta all’azienda e sbarazzarsene il prima possibile”, afferma. “E’ un semplice esempio in cui è chiaro che è necessario semplificare il processo, e di conseguenza la tecnologia legacy che lo supporta”.

“In questi casi il suggerimento è semplicemente di staccare la spina”, conclude Johnson. “Non sprecare altro tempo ed energia su queste tecnologie legacy che supportano processi legacy. Se sono così in basso nell’elenco delle priorità che non vale la pena aggiornarle, è meglio disattivarle. E forse nessuno ne sentirà la mancanza”.