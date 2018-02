Il vostro volo è stato appena cancellato e non volete stare in aeroporto tutta la notte? O piuttosto il vostro hotel ha perso la prenotazione, è andato in overbooking, o non vi piace la stanza che vi è stata prenotata? In questi casi potete rivolgervi a HotelTonight. L’app gratuita usa la posizione attuale dell’utente per mostrargli le migliori camere disponibili nella zona a un prezzo scontato. La società collabora con hotel in centinaia di città in tutto il mondo per offrire a prezzi più bassi le camere rimaste libere, a patto che si effettui il check-in il giorno stesso.

Anche se il punto di forza di questa app è mostrare le migliori disponibilità per il check-in immediato, in molti casi è possibile effettuare una prenotazione per i giorni successivi.

HotelTonight è disponibile per Android e iOS.