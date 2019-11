7 strumenti per creare roadmap rivolti agli sviluppatori software

l software per roadmap aiutano i responsabili del software a migliorare la pianificazione e a comunicare obiettivi e stato dei lavori con i membri del team di progetto e le parti interessate. Uno strumento simile può inoltre aiutare i team a impostare la strategia, stabilire le priorità degli obiettivi, pianificare il lavoro da svolgere e mantenere tutti sincronizzati durante il ciclo di vita del prodotto, centralizzando tutte le informazioni sul progetto in un’unica dashboard.

Il mercato dei software per creare roadmap è ancora nelle fasi iniziali, ma sta rapidamente acquisendo slancio, attirando allo stesso modo le aziende startup e i vendor di strumenti affermati. Gli sviluppatori hanno insomma già ora un discreto quantitativo di strumenti per la roadmap tra cui scegliere. Ecco quelli che ci hanno convinti maggiormente.

Airfocus

Mentre Airfocus può essere utilizzato nello sviluppo di qualsiasi tipo di prodotto, l’attenzione è focalizzata sui progetti di sviluppo software. Airfocus promette di consentire agli utenti di andare oltre “fogli di calcolo ingombranti e decisioni di pancia”. Gli utenti possono valutare progetti e funzionalità per identificare su quali concentrarsi.

Sono presenti modelli di roadmap e prioritizzazione. Gli algoritmi calcolano le priorità e le mappano visivamente per aiutare gli utenti a prendere decisioni più informate. Airfocus supporta anche concetti agili, fornendo una tabella di marcia agile e un modello di definizione delle priorità. Inoltre, sono disponibili app mobile per tenere traccia dei progetti. Potete avviare una prova gratuita su Airfocus.io.

Aha!

Aha! crede che sia bene sapere dove siete diretti prima di iniziare a sviluppare. La società definisce una roadmap semplicemente come un piano visivo, insistendo sul fatto che ogni team che svolge un lavoro significativo dovrebbe averne uno. L’applicazione SaaS di Aha! offre le seguenti funzionalità:

Creare e condividere rapidamente roadmap visive

Impostare la strategia aziendale

Catturare idee

Definire le funzionalità e simulare i dettagli del design

Dare la priorità ai requisiti in base all’impatto e allo sforzo da compiere

Aha! può supportare qualsiasi metodologia di sviluppo tra cui agile. Si integra inoltre con oltre 30 strumenti che vanno da GitHub e Jira a Slack e Salesforce. Una prova gratuita è disponibile su Aha.io.

Craft.io

Questa app SaaS pronta per l’agile offre una soluzione all-in-one per la gestione dei prodotti, che copre più fasi tra cui strategia e pianificazione delle funzionalità. Craft.io si integra con strumenti come Jira e GitHub per funzionare come un unico sistema di registrazione, consentendo ai responsabili di prodotto di prendere decisioni sulla base di tutte le informazioni disponibili.

Per la pianificazione di una roadmap sono disponibili viste diverse, ad esempio una vista tabellare o una vista Kanban e il team di sviluppo ottiene aggiornamenti automatici man mano che il lavoro procede. Potete iscrivervi per una prova gratuita su Craft.io.

Monday.com

Questa applicazione SaaS supporta il ciclo di vita del prodotto con passaggi dalla pianificazione del prodotto con il team del prodotto all’ottenimento del feedback degli utenti dall’assistenza clienti. Monday.com è descritto come un software agile “per sviluppatori e non sviluppatori” che può essere personalizzato per qualsiasi squadra in qualsiasi settore utilizzando metodi come Scrum o Kanban. Notifiche e report in tempo reale aiutano gli utenti a monitorare i progressi rispetto alla roadmap e a rimanere concentrati su ciò che è importante. Altre funzionalità includono:

Pianificare, monitorare e collaborare con un unico strumento

Modelli per roadmap di progetto, gestione degli sprint e tracciamento dei bug

Gestire attività e bug in un’unica scheda

Integrazione con strumenti tra cui GitHub e PagerDuty

Potete iniziare con una prova gratuita su Monday.com.

Productboard

Productboard è un sistema di gestione dei prodotti basato su cloud destinato a consolidare idee, richieste e feedback in un unico posto. Oltre a consentire agli utenti di condividere le roadmap dei prodotti con i clienti, Productboard aiuta a prendere decisioni su ciò che effettivamente dovrebbe andare su una roadmap di prodotti. Le caratteristiche principali includono:

Roadmapping agile, che offre flessibilità e aggiornamenti automatici quando cambiano i piani

Pianificazione di alto livello, che aiuta a definire le priorità delle caratteristiche e definire gli obiettivi

Un portale per la condivisione di piani e per la raccolta di feedback per la prossima iterazione

Integrazione con strumenti come GitHub e Jira

Potete iscrivervi per una prova gratuita su Productboard.com.

Roadmunk

Roadmunk è un’applicazione SaaS progettata per semplificare la condivisione e la visualizzazione di una strategia di prodotto, in modo che il prodotto possa essere compreso da più team e parti interessate. Roadmunk può essere utilizzato per facilitare la collaborazione tra i team di prodotto per ridurre il tempo che i responsabili di prodotto impiegano nelle riunioni e nell’allineamento dei team.

Per semplificare la presentazione delle informazioni sulla roadmap a un pubblico diverso, Roadmunk offre formati basati su timeline e temi. Roadmunk può essere utilizzato per qualsiasi tipo di prodotto o progetto, mentre le sue roadmap possono essere utilizzate per la gestione di progetti o attività come la pianificazione del marketing o la gestione delle risorse umane.

Potete iscrivervi per una prova gratuita di 14 giorni su Roadmunk.com.

ZenHub Roadmaps

ZenHub Roadmaps, introdotto a novembre 2019, offre visibilità in tempo reale sui progetti software basati su GitHub in base agli aggiornamenti del codice. Accessibile su browser web e mobile, questa applicazione SaaS si basa sui dati di emissione di GitHub. Gli utenti, inclusi gli stakeholder aziendali e gli sviluppatori, possono tenere traccia dell’avanzamento del lavoro di sviluppo del software e misurarlo rispetto agli obiettivi di completamento.

I progressi possono essere monitorati su base settimanale o mensile per ottenere una visione più dettagliata dei problemi. ZenHub Roadmaps è una funzionalità della piattaforma di gestione del progetto ZenHub. Una prova gratuita è disponibile su ZenHub.com.