7 passi per costruire un framework di Governance, Rischio e Compliance

Questo white paper di RSA mostra l’approccio Business-Driven Security per la una comprensione e documentazione del rischio informatico che siano contestualizzate in base al business e direttamente utilizzabili da manager, alta dirigenza e CdA.

Questo eBook esamina i vari modelli per combinare SD-WAN e sicurezza di rete e mostra come i Next Generation Firewall Fortigate possono assicurare il giusto livello di servizio per ogni applicazione, garantendo nel contempo una protezione efficace.