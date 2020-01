7 miti della trasformazione digitale da sfatare

I dati preliminari di un sondaggio globale sulla leadership tecnologica di Deloitte del 2020 mostrano che il 79% delle organizzazioni di tutto il mondo è impegnato in uno sforzo di trasformazione digitale, con quasi la metà (45%) delle trasformazioni intraprese come risposta reattiva alle minacce imminenti del mercato. Cosa impedisce alle organizzazioni di identificare e perseguire in modo aggressivo opportunità di trasformazione, piuttosto che attendere minacce competitive? Questi 7 miti potrebbero essere la colpa.

1 – La trasformazione digitale riguarda il cambiamento tecnologico

La tecnologia è un fattore abilitante fondamentale, ma lo scopo della trasformazione digitale va oltre la tecnologia, affrontando in genere l’adattamento del business ai cambiamenti del mercato. In effetti, la tecnologia può essere la parte più semplice della trasformazione digitale, che richiede un’evoluzione della cultura organizzativa e dei modi di lavorare e può portare a un impatto reale per l’organizzazione. Un cambiamento di cultura di successo richiede in genere investimenti in assunzioni, formazione e gestione delle prestazioni e un supporto coerente e visibile da parte della direzione esecutiva.

2 – I sistemi di engagement guideranno la maggior parte degli investimenti digitali

I sistemi di engagement, come app mobili, strumenti per la customer experience e strumenti di visualizzazione dei dati, sono spesso gli investimenti di trasformazione digitale più evidenti, ma di solito sono necessari anche investimenti di back-end per supportare e abilitare questi strumenti. Senza modernizzare i sistemi di base e affrontare il debito tecnico che si è accumulato negli ultimi decenni, le aziende potrebbero avere difficoltà a utilizzare efficacemente le capacità complete dei sistemi di coinvolgimento front-end.

3 – Le trasformazioni digitali sono finanziariamente rischiose

Le trasformazioni non devono sempre comportare il rischio intrinseco di un massiccio investimento tecnologico. Considerate di intraprendere uno sforzo più misurato piuttosto che l’approccio in stile “big bang”. Perseguire una serie di iniziative minori e un processo graduale con ostacoli ben distinti che devono essere superati prima di finanziare le fasi successive incoraggia la creazione di valore iterativo e il processo decisionale agile.

4 – La digitalizzazione comporterà la perdita di posti di lavoro

Sì, algoritmi, automazione e robotica possono portare alla perdita di alcuni lavori. Invece di concentrarsi sulla potenziale concorrenza tra uomo e computer, è più utile però considerare l’IA e altre tecnologie avanzate come complementari ai lavoratori umani.

La digitalizzazione ha il potenziale per creare nuove classi di lavoro e aumentare la naturale capacità umana di risolvere problemi grandi e complessi. Ciò significa che i leader dovranno probabilmente riprogettare i ruoli nelle loro organizzazioni, sviluppare programmi di riqualificazione, migliorare i talenti esistenti e determinare i modi migliori per infondere nelle loro organizzazioni nuovi talenti e abilità.

5 – Investire in nuove iniziative ridurrà la redditività

In un’analisi delle società ad alte prestazioni (quelle che hanno superato l’S&P 500 del 10% o più per tre anni consecutivi), Deloitte ha trovato due comportamenti distinti.

Avevano molte più probabilità di investire in progetti che aumentavano le entrate rispetto a quelli che tagliavano i costi

Hanno investito una percentuale molto più alta dei loro budget tecnologici sull’innovazione, costruendo nuove e decisive capacità di business

6 – La consegna più rapida porterà a problemi di qualità

Molte organizzazioni hanno scoperto che l’adozione di pratiche agili porta a una qualità superiore. La natura collaborativa e iterativa di un approccio agile porta a una stima e una pianificazione più accurate e la capacità di testare in modo iterativo soluzioni porta a un rilevamento e una correzione precoci dei problemi di qualità. L’ostacolo principale a una consegna più rapida è spesso il buy-in dal resto dell’azienda. Il supporto di sponsor e dirigenti può aiutare l’approccio agile ad essere veramente efficace.

7 – Una maggiore spesa tecnologica porta a maggiori prestazioni aziendali

I dati preliminari del sondaggio globale sulla leadership tecnologica di Deloitte del 2020 rilevano che i leader di mercato/industria spendono in media circa il 3,14% delle entrate dell’azienda in tecnologia, mentre la media per tutti gli altri è del 4,24%. La maggior parte delle organizzazioni leader di mercato ha chiaramente definito il ruolo degli investimenti tecnologici come parte di una visione e strategia complessive; i loro team di leadership infine sono in genere molto concentrati sull’attuazione di questa strategia attraverso investimenti tecnologici intenzionali.