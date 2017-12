Meggie von Haartman ha lavorato come data scientist prima ancora che esistesse questo titolo. Con un dottorato in ingegneria industriale, specializzata nell’ottimizzazione e nella ricerca operativa, Meggie ha speso molte ore in una startup della Silicon Valley prima di approdare al suo ruolo attuale. Oggi elabora modelli di dati per aiutare Efinancial a raggiungere i suoi obiettivi di marketing.

Una cosa che i profani spesso non sanno? “La scienza dei dati è un caos”, dice Meggie, che spende la maggior parte del suo tempo viene speso per pulire i dati. “Il venti per cento del mio tempo è vera e propria modellazione e scienza dei dati. L’altro 80 per cento riguarda la pulizia e l’acquisizione dei dati”.

Quando non macina dati, le piace fare ricerche per conto proprio. “Attualmente sto studiando i migliori approcci per crescere un bambino felice”.

L’ultimo libro che ha letto

“Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell us about Who We Really Are” di Seth Stephens-Davidowitz.